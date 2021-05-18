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Полезная информация о Китале

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Местное время в Китале
23:4344
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаКитале
По-английскиKitale
Столица регионаКитале является столицей региона
Население города75 123 чел.
АэропортКитале KTL
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 900 м. от уровня моря

Где находится Китале на карте

Китале фото города
Китале

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