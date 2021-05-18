Полезная информация о Китале
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Местное время в Китале
23:4344
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Китале
|По-английски
|Kitale
|Столица региона
|Китале является столицей региона
|Население города
|75 123 чел.
|Аэропорт
|Китале KTL
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 900 м. от уровня моря
Где находится Китале на карте
Китале
Когда лучше лететь в Китале