Полезная информация о Лодваре
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Местное время в Лодваре
21:0720
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Лодвар
|По-английски
|Lodwar
|Столица региона
|Лодвар является столицей региона
|Население города
|20 219 чел.
|Аэропорт
|Лодвар LOK
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|500 м. от уровня моря
Где находится Лодвар на карте
Лодвар
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