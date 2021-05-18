Всё о Лодваре

Полезная информация о Лодваре

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Местное время в Лодваре
21:0720
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаЛодвар
По-английскиLodwar
Столица регионаЛодвар является столицей региона
Население города20 219 чел.
АэропортЛодвар LOK
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота500 м. от уровня моря

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Лодвар

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