Полезная информация о Мерах
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Местное время в Мерах
23:4402
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Меры
|По-английски
|Meru
|Столица региона
|Меры является столицей региона
|Население города
|47 226 чел.
|Аэропорт
|Меру JJM
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 579 м. от уровня моря
Где находится Меры на карте
Меры
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