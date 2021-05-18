Полезная информация о Мерах

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Местное время в Мерах
23:4402
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаМеры
По-английскиMeru
Столица регионаМеры является столицей региона
Население города47 226 чел.
АэропортМеру JJM
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 579 м. от уровня моря

Где находится Меры на карте

Меры фото города
Меры

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