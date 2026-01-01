ОДЕЖДА САФАРИ:

Рекомендуем брать с собой повседневную летнюю одежду, которую легко стирать и быстро сохнуть. Выбирайте нейтральные цвета, не отражающие жару и не отражающие неизбежную пыль от сафари. По утрам и вечерам рекомендуется стирать одежду. В большинстве сафари-домиков и палаточных лагерей можно воспользоваться услугами прачечной, которая поможет вам пополнить запасы чистой одежды по мере необходимости. стиль непринужденный — даже вечером На ужин в Найроби и в сафари-клуб Mount Kenya, одежда элегантная повседневная. Вы будете часто находиться на солнце, а на таких высотах легко и быстро загорать. Возьмите с собой купальник и накидку, так как в большинстве сафари-отелей есть бассейны

САФАРИ И ДОРОГИ В КЕНИИ:

Все основные дороги в Кении покрыты асфальтом. Однако дорожное покрытие различается в зависимости от удаленности от Найроби, а иногда и из-за регулярного технического обслуживания. Дождь также может влиять на состояние дорог. Многие дороги в национальных парках и заповедниках достаточно судоходны. Время движения по кенийским дорогам варьируется от точки сафари к точке сафари и является приблизительным. Оно зависит от трафика и дорожных условий

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ:

Кредитные карты Кении: большинство основных кредитных карт (MasterCard, Visa и American Express) широко распространены. Помимо кредитных карт, рекомендуется иметь при себе легко конвертируемую валюту наличными. Валюта США легко принимается во многих местных торговых точках, а также может быть легко обменена на кенийские шиллинги

ПРОЖИВАНИЕ НА САФАРИ:

Сафари-отели/лоджи/палаточные лагеря тщательно отобраны и названы в маршруте/программе сафари. Выбор уникален и придает вашему сафари-туру изюминку и романтику Они удобны и достаточно роскошны Они варьируются от экономичности, комфорта, превосходного комфорта (относится к проживанию в Масаи-Мара) и роскошных вариантов Роскошные домики прекрасно сочетаются с ландшафтом и имеют номера со всеми удобствами, которые вы ожидаете от хорошего отеля Палаточные лагеря построены на постоянной основе и имеют собственные ванные комнаты Удобства могут включать в себя бутылки с горячей водой до Утепляйте постель перед тем, как сдаться, а кофе, чай и горячий шоколад подадут вам в палатке, чтобы начать утренний будильник. За исключением домиков на деревьях, в большинстве других лоджей и кемпингов эконом-класса, комфортных и роскошных вариантов размещения есть бассейны.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА И НАПИТКИ В БУТЫЛКАХ:

Не пейте воду прямо из-под крана. Питьевая вода в бутылках будет бесплатно предоставлена в автомобиле для сафари. В вашем личном автомобиле для сафари должен быть холодильник. Безалкогольные напитки, пиво и другие напитки в бутылках можно приобрести в лоджах и лагерях на протяжении всего сафари, так как в них есть бары и комфортабельные лаунджи с каминами для прохладных вечеров. После еды подают чай или кофе.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УПАКОВКА ВЕЩЕЙ НА САФАРИ:

Рекомендуется распределить упаковку между чемоданами и чемоданами вашего партнера. На случай потери багажа (если вы путешествуете вместе) Все важные вещи и информацию следует перевозить в ручной клади: паспорт, визу, авиабилеты, страховку, кредитные карты, деньги и рецепты, если необходимо. При себе следует иметь при себе информацию о вашем конкретном состоянии здоровья, а также таблетки от малярии, любые жизненно важные лекарства (диабетики), все, что используется для лечения аллергии или внезапного расстройства желудка (возможно, препарат Имодиум) и анальгетик аспирин должны быть доступны к вам За любым дорогостоящим электрооборудованием, таким как фотоаппарат или компьютер, следует тщательно ухаживать Обратите внимание, что любое использование, импорт и производство пластиковых пакетов, например тех, которые мы знаем из супермаркетов и т. д., в Кении запрещены. Поэтому мы рекомендуем вам избегать использования пластиковых пакетов при упаковке багажа Используйте тканевые пакеты или пакеты из водонепроницаемого материала, отличного от пластика Если, например, по прибытии в Кению вы явно несете ручную кладь в полиэтиленовых пакетах, вы попросят сдать их. Сюда также входят полиэтиленовые пакеты от «Duty-Free» и т. д. На рейсах легких самолетов в Кении норма провоза багажа ограничена максимум 15 килограммами, включая камеру и видеооборудование Любой дополнительный багаж можно хранить в отеле в Найроби до конца сафари Дополнительный багаж оплачивается в размере 5 долларов США за килограмм и зависит от наличия места и веса Багаж и личные вещи владелец на протяжении всего тура. Для вашего спокойствия рекомендуется страхование багажа

ФОТОГРАФИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ НА САФАРИ

Цифровая камера, созданная за последние несколько лет, хороша для отличных фотографий дикой природы и пейзажей. Это не обязательно самая дорогая камера, чтобы делать хорошие снимки на курортном сафари в Кении. Хорошие фотографии сафари — это скорее практика, сосредоточенность и концентрация, чем наличие дорогой камеры/гаджета. Цифровая зеркальная камера со сменными объективами — хороший вариант во время сафари-тура Хорошие объективы для фотографий африканской дикой природы находятся в диапазоне 200-400 мм, в то время как те, кто собирается снимать пейзажи или животных В дикой природе стоит взять с собой широкоугольный объектив в диапазоне 24-100 мм. Видеокамера, если она есть, будет желанным гаджетом во время сафари, возможно, она уже есть в ваших зеркальных фотокамерах, так как встроенные дополнительные сафари Туры по отдаленным районам, поэтому возьмите с собой много батарей и зарядное устройство на случай, если у вас закончится электричество! Возьмите с собой множество чистящих принадлежностей, таких как тряпки и воздуходувка, поскольку камеры быстро пачкаются в пыльной обстановке сафари. Кроме того, необходимо иметь при себе множество карт памяти — приключение на сафари увлекательно, и вы можете сделать больше снимков, чем ожидалось. Для наблюдения за птицами и животными на расстоянии необходим бинокль. Оптимальный размер — 8/10 x 40, они должны быть только хорошего качества

