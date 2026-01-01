Описание тура
Отправляйтесь на неделю в Кении на этом комфортабельном сафари, расположенном в лодже. Кормите жирафов вручную в Найроби и наблюдайте за животными на берегу озера Элементаита. Посетите фламинго озера Накуру и проведите три дня в великолепном Масаи-Мара в поисках «Большой пятерки».
Программа тура по дням
Nairobi Arrival
On arrival at Nairobi airport, you will be met and briefed on your safari before being transferred to your hotel in Nairobi. (Bed & Breakfast)
Giraffe Centre, Boat Ride - Lake Elementaita
This morning we visit the Giraffe Centre which offers the unique experience of hand-feeding these gentle giants at eye level fr om a raised platform while watching the warthogs below snuffle around looking for titbits. Then we drive to Lake Naivasha, a freshwater lake in the Great Rift Valley. Upon arrival, take a relaxing boat ride on Lake Naivasha, wh ere you can spot various bird species and perhaps some hippos.
After the boat ride, proceed to Crescent Island, a private sanctuary where you can take a guided walking safari amidst wildlife such as giraffes, zebras, and antelopes.
Drive to Lake Elementaita for dinner and overnight at the lodge.
Lake Elementaita is home to numerous flamingos and over 400 species of birds. We spend the next two nights at a lovely eco-friendly lodge perched on a hillside overlooking the lake. (Full board)
Lake Nakuru National Park
The second great lake we visit on our tour is Lake Nakuru. 50 minutes drive from Elementaita, the lake is situated in the middle of the national park to which it gives its name. Teeming with wildlife the park has so much to offer. Sometimes, when the water levels are low, the entire lake is covered in flamingos, turning the whole area pink. Lions, buffalos, as well as many rhinos, call this corner of Kenya home and a game drive around the park is always rewarding. If we are lucky we may even spot a leopard relaxing in a tree beside the lake. After a game-packed day, we arrive back at Sentrim Elementaita Lodge in time to enjoy the sunset over the lake, before sitting down for dinner and toasting to the day’s adventures.(fullboard)
Lake Elementaita - Maasai Mara
Leaving the Great Rift Valley behind we drive to Kenya's famous Masai Mara, the setting for the Great Migration, and countless wildlife documentaries. The Masai Mara is the highlight of any safari. We arrive for lunch at our camp and spend the rest of the afternoon relaxing. Dinner is served and gives us the perfect opportunity to look back at our day and relive all those highlights. (Fullboard)
Maasai Mara Game Drive
After breakfast this morning we drive across the plains in search of the Big Five and other plains game. The early mornings are one of the best times to view the animals as this is when they are their most active before the heat of the day sets in and after a mid-morning of relaxation and lunch, head out into the reserve for a chance to tick off some more animals on your “must-see” list. Keep y our eyes peeled as you hunt for the last members on your list. (Fullboard)
Optional hot air ballooning
This morning, there is the opportunity to rise early and experience a game viewing adventure fr om an entirely different perspective! A hot air balloon safari across the Maasai Mara (at additional cost) which takes off in the crisp morning air, and lasts for approximately an hour, allows for a beautifully peaceful experience floating silently high above plains, forests, and rivers. Upon landing a fully cooked breakfast awaits. More game viewing opportunities arise later that morning en-route back to camp and in the afternoon.
Later in the evening, you will visit Maasai Village, wh ere you will be welcomed by the locals singing and dancing, a sacred ritual that has formed their rich tradition. Part of this visit includes a glimpse of their local homes and way of life. (Fullboard)
Maasai Mara - Nairobi
This morning we enjoy our last sunrise in the Maasai Mara. After a great final breakfast, we drive back to Nairobi stopping at the Great Rift Valley for one last photo opportunity before you're dropped off at the Jomo Kenyatta airport. (Half board)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- 6 ночей проживания в кемпе/лодже
- Все питание в соответствии с маршрутом
- Комплексные сафари в соответствии с маршрутом
- Услуги профессионального гида/водителя
- Встреча и высадка
- Транспортировка на внедорожнике Land Cruiser с откидной крышей для удобного просмотра игр и фотографирования
- Входные билеты в игровые парки или национальные парки
- 1 литр минеральной воды на человека в день
- Посещение деревни Масаи
Что не входит в цену
- Напитки
- Чаевые официантам и водителям
- Собственные расходы
- Личные вещи
- Воздушный шар
О чём нужно знать до поездки
ОДЕЖДА САФАРИ:
Рекомендуем брать с собой повседневную летнюю одежду, которую легко стирать и быстро сохнуть. Выбирайте нейтральные цвета, не отражающие жару и не отражающие неизбежную пыль от сафари. По утрам и вечерам рекомендуется стирать одежду. В большинстве сафари-домиков и палаточных лагерей можно воспользоваться услугами прачечной, которая поможет вам пополнить запасы чистой одежды по мере необходимости. стиль непринужденный — даже вечером На ужин в Найроби и в сафари-клуб Mount Kenya, одежда элегантная повседневная. Вы будете часто находиться на солнце, а на таких высотах легко и быстро загорать. Возьмите с собой купальник и накидку, так как в большинстве сафари-отелей есть бассейны
САФАРИ И ДОРОГИ В КЕНИИ:
Все основные дороги в Кении покрыты асфальтом. Однако дорожное покрытие различается в зависимости от удаленности от Найроби, а иногда и из-за регулярного технического обслуживания. Дождь также может влиять на состояние дорог. Многие дороги в национальных парках и заповедниках достаточно судоходны. Время движения по кенийским дорогам варьируется от точки сафари к точке сафари и является приблизительным. Оно зависит от трафика и дорожных условий
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ:
Кредитные карты Кении: большинство основных кредитных карт (MasterCard, Visa и American Express) широко распространены. Помимо кредитных карт, рекомендуется иметь при себе легко конвертируемую валюту наличными. Валюта США легко принимается во многих местных торговых точках, а также может быть легко обменена на кенийские шиллинги
ПРОЖИВАНИЕ НА САФАРИ:
Сафари-отели/лоджи/палаточные лагеря тщательно отобраны и названы в маршруте/программе сафари. Выбор уникален и придает вашему сафари-туру изюминку и романтику Они удобны и достаточно роскошны Они варьируются от экономичности, комфорта, превосходного комфорта (относится к проживанию в Масаи-Мара) и роскошных вариантов Роскошные домики прекрасно сочетаются с ландшафтом и имеют номера со всеми удобствами, которые вы ожидаете от хорошего отеля Палаточные лагеря построены на постоянной основе и имеют собственные ванные комнаты Удобства могут включать в себя бутылки с горячей водой до Утепляйте постель перед тем, как сдаться, а кофе, чай и горячий шоколад подадут вам в палатке, чтобы начать утренний будильник. За исключением домиков на деревьях, в большинстве других лоджей и кемпингов эконом-класса, комфортных и роскошных вариантов размещения есть бассейны.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА И НАПИТКИ В БУТЫЛКАХ:
Не пейте воду прямо из-под крана. Питьевая вода в бутылках будет бесплатно предоставлена в автомобиле для сафари. В вашем личном автомобиле для сафари должен быть холодильник. Безалкогольные напитки, пиво и другие напитки в бутылках можно приобрести в лоджах и лагерях на протяжении всего сафари, так как в них есть бары и комфортабельные лаунджи с каминами для прохладных вечеров. После еды подают чай или кофе.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ УПАКОВКА ВЕЩЕЙ НА САФАРИ:
Рекомендуется распределить упаковку между чемоданами и чемоданами вашего партнера. На случай потери багажа (если вы путешествуете вместе) Все важные вещи и информацию следует перевозить в ручной клади: паспорт, визу, авиабилеты, страховку, кредитные карты, деньги и рецепты, если необходимо. При себе следует иметь при себе информацию о вашем конкретном состоянии здоровья, а также таблетки от малярии, любые жизненно важные лекарства (диабетики), все, что используется для лечения аллергии или внезапного расстройства желудка (возможно, препарат Имодиум) и анальгетик аспирин должны быть доступны к вам За любым дорогостоящим электрооборудованием, таким как фотоаппарат или компьютер, следует тщательно ухаживать Обратите внимание, что любое использование, импорт и производство пластиковых пакетов, например тех, которые мы знаем из супермаркетов и т. д., в Кении запрещены. Поэтому мы рекомендуем вам избегать использования пластиковых пакетов при упаковке багажа Используйте тканевые пакеты или пакеты из водонепроницаемого материала, отличного от пластика Если, например, по прибытии в Кению вы явно несете ручную кладь в полиэтиленовых пакетах, вы попросят сдать их. Сюда также входят полиэтиленовые пакеты от «Duty-Free» и т. д. На рейсах легких самолетов в Кении норма провоза багажа ограничена максимум 15 килограммами, включая камеру и видеооборудование Любой дополнительный багаж можно хранить в отеле в Найроби до конца сафари Дополнительный багаж оплачивается в размере 5 долларов США за килограмм и зависит от наличия места и веса Багаж и личные вещи владелец на протяжении всего тура. Для вашего спокойствия рекомендуется страхование багажа
ФОТОГРАФИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ НА САФАРИ
Цифровая камера, созданная за последние несколько лет, хороша для отличных фотографий дикой природы и пейзажей. Это не обязательно самая дорогая камера, чтобы делать хорошие снимки на курортном сафари в Кении. Хорошие фотографии сафари — это скорее практика, сосредоточенность и концентрация, чем наличие дорогой камеры/гаджета. Цифровая зеркальная камера со сменными объективами — хороший вариант во время сафари-тура Хорошие объективы для фотографий африканской дикой природы находятся в диапазоне 200-400 мм, в то время как те, кто собирается снимать пейзажи или животных В дикой природе стоит взять с собой широкоугольный объектив в диапазоне 24-100 мм. Видеокамера, если она есть, будет желанным гаджетом во время сафари, возможно, она уже есть в ваших зеркальных фотокамерах, так как встроенные дополнительные сафари Туры по отдаленным районам, поэтому возьмите с собой много батарей и зарядное устройство на случай, если у вас закончится электричество! Возьмите с собой множество чистящих принадлежностей, таких как тряпки и воздуходувка, поскольку камеры быстро пачкаются в пыльной обстановке сафари. Кроме того, необходимо иметь при себе множество карт памяти — приключение на сафари увлекательно, и вы можете сделать больше снимков, чем ожидалось. Для наблюдения за птицами и животными на расстоянии необходим бинокль. Оптимальный размер — 8/10 x 40, они должны быть только хорошего качества
Список рекомендуемого снаряжения для Safari
Телеобъективы для
фотоаппаратов (в идеале охватывающие диапазон 24-100 мм и 200-400 мм)
Оборудование для чистки объективов
Дополнительные батареи Зарядное устройство для
аккумулятора
Карты памяти
Сумка для фотокамеры
Пакеты с замком на молнии (пыленепроницаемые) Не полиэтиленовые пакеты, так как они запрещены в Кении, поэтому вы можете использовать альтернативу ткани
Beanbag (для обеспечения устойчивости камеры во время фотосъемки)
Визы
ЭЛЕКТРОННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ETA) ДЛЯ КЕНИИ
С января 2024 года путешественникам в Кению не потребуется виза, вместо этого они будут обращаться за электронным разрешением на въезд. Система ETA заменила систему электронных виз для Кении и в настоящее время действует.
Посетите сайт www. etakenya. go. ke, чтобы ознакомиться с этой безупречной новой системой, которая вступит в силу 4 января 2024 года. Это относится ко всем международным путешественникам, включая детей. Граждане Кении и резиденты стран-партнеров Восточноафриканского сообщества (ВАС) освобождаютсяот уплаты налогов.
Путешественники могут подавать заявки уже за 3 месяца до поездки. Путешественникам рекомендуется подавать заявки сразу после бронирования авиабилетов и проживания и туристических пакетов в Кении.
Контрольный список для подачи заявления на получение ETA:
срок действия паспорта: убедитесь, что ваш паспорт действителен не менее шести месяцев после планируемой даты прибытия в Кению и содержит одну пустую страницу.
Удостоверение личности с фотографией: недавняя фотография в паспортном стиле или четкое селфи.
Contact Essentials: ваш адрес электронной почты и номер телефона.
Маршрут путешествия: подробная информация о вашем прибытии, отъезде и месте вашего пребывания в Кении.
Способ оплаты: кредитная карта, дебетовая карта или Apple Pay готовы покрыть комиссию в размере 34,09 долларов США с человека.
Дополнительные требования для некоторых путешественников: сертификат о желтой лихорадке:
необходим, если вы прибываете из страны, эндемичной по желтой лихорадке.
Дополнительные прививки: на основании истории путешествий или страны проживания.
Сроки подачи заявок:
вы можете подать заявление на получение ETA не позднее чем за 3 месяца до планируемого прибытия в Кению.
Что произойдет после подачи заявки? После того как вы отправите заявку, обратите внимание на уведомление по электронной почте. После одобрения вы получите квитанцию ETA с справочным номером, по которому можно проверить статус заявки на веб-сайте ETA.
Время обработки: обработка вашего ETA обычно занимает 3 рабочих дня.
Этапы подачи заявки для вашего удобства:
загрузите информационную страницу своего паспорта.
Сделайте селфи с помощью веб-камеры.
Заполните свои контактные данные.
Укажите информацию о прибытии, отъезде и проживании в Кении.
Заполните раздел общей информации.
Составьте таможенную декларацию.
Заполните декларацию о состоянии здоровья.
Предоставьте информацию о страховании путешествий.
Загрузите подтверждение бронирования жилья и билет/подтверждение.
При необходимости добавьте дополнительные документы.
Согласитесь с условиями.
Общая стоимость: стандартная комиссия за обработку составляет 32,50 долл. США плюс банковская комиссия в размере 1,59 долл. США, всего 34,09 долл. США.
Преимущества кенийской системы eTA:
Kenya eTA позволяет путешественникам предоставлять всю необходимую информацию и документы, не выходя из дома, до начала поездки. Путешественники могут быть спокойны, зная, что они соответствуют требованиям, предъявляемым к поездке в Кению.
Путешественникам больше не нужно заполнять анкеты в самолете или по прибытии. Кенийская система eTA также приносит пользу авиакомпаниям, упрощая процесс регистрации. Транспортные перевозчики могут легко удостовериться в том, что путешественники получили разрешение на поездку от правительства Республики Кения и имеют одобренный eTA. Система eTA Kenya улучшит процесс прибытия в Республику Кения за счет сокращения очередей по прибытии на медицинские, таможенные и иммиграционные проверки. Kenya eTA поддерживает усилия Республики Кения по оцифровке государственных процессов.
Что мне делать, если мне будет отказано в получении электронного платежа:
если ваша заявка отклонена, в данный момент вам не разрешат путешествовать. Свяжитесь с нами по адресу support@etakenya. go. ke, чтобы сообщить о своей ситуации и получить дополнительную информацию. Нужен
ли Кенийский eTA детям или младенцам? Да, все иностранные гости должны подать заявку на получение eTA. За заполнение заявки детей младше 18 лет отвечает законный опекун, родитель или сопровождающий их взрослый. Мы настоятельно рекомендуем семьям подавать заявки в составе группы.