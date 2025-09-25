Описание тура
Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время. Присоединяйтесь к туру на Великую Миграцию антилоп гну в Кении!
Порядок экскурсий и дней тура может быть изменён.
Программа тура по дням
Масаи Мара: лучший нацпарк Кении
Путешествие начинается в международном аэропорту города Найроби, столицы Кении. Большинство международных рейсов прилетает в Кению утром, поэтому чтобы не терять времени, мы сразу садимся в наши сафариджипы и едем в сторону нацпарка Масаи Мара. Время дороги около 5 часов. По пути останавливаемся у обзорной площадки Великой Рифтовой Долины чтобы полюбоваться видами на бесконечную равнину с высоты. Днём приезжаем в лодж, заселяемся и как раз успеваем к обеду. После еды и небольшого отдыха отправляемся на вечернее сафари. Вечер лучшее время для наблюдения за хищниками! Если повезёт, застанем львов или леопардов за охотой это очень динамичное и волнующее зрелище. Вечером собираемся за ужином в лодже, знакомимся получше и обсуждаем впечатления от первого дня в Кении.
Великая Миграция и танцы с масаями
Встанем очень рано, чтобы занять лучшие места у лучших вьюпоинтов для наблюдения за животными. Будем смотреть, как тысячи антилоп гну и зебр пытаются переправиться через реку Мара, где их уже поджидают десятки крокодилов. А на берегу собираются львы и леопарды… Сцены из передачи В мире животных и с телеканалов bbc и Дискавери будут разворачиваться у нас на глазах. Великая Миграция самое масштабное событие в животном мире! И происходит оно только один раз в году. Ближе к вечеру заедем в гости к масаев. Масаи колоритное племя, которое живёт в Кении и Танзании. Масаи знамениты своим свободолюбием, яркими красными нарядами и умением очень высоко прыгать на прямых ногах. Посоревнуемся с ними в прыжках в высоту?
Лодочное сафари в парке Найваша
После завтрака отправляемся в нацпарк Найваша. Время в дороге 44,5 часа. Заселяемся в лодж, где прямо по территории бродят жирафы, зебры и антилопы. Да, будет сложно оторваться от этих милах, но нам пора плыть за бегемотами???? Нацпарк Найваша это озеро, в котором живёт много толстокожих гиппопотамов. А наблюдать за бегемотами лучше всего не с берега, а с воды, поэтому мы отправляемся на лодочное сафари. Десять баллов тому, что заснимет бегемота с раскрытой пастью!
Прогулка с жирафами и путь к слонам Килиманджаро
Завтракаем и ещё раз гуляем и делаем фоточки с жирафами и зебрами на территории нашего лоджа. После этого отправляемся в Амбосели нацпарк, где можно наблюдать за слонами и жирафами на фоне снежной вершины Килиманджаро. Вообщето гора находится на территории Танзании, но те самые открыточные виды на Кили открываются со стороны Кении, а именно, из нацпарка Амбосели.
Слоны и жирафы на фоне Килиманджаро
Сегодня у нас сафари на целый день в Амбосели. Катаемся по нацпарку в поисках самых открыточных видов.
Поцелуй с жирафом
После завтрака в лодже отправляемся обратно в Найроби. Время в пути около 4 часов. Обедаем и едем в знаменитый Жираф центр место, где живут жирафы Ротшильда. Вообщето на сафари ни в коем случае нельзя трогать и кормить жирафов, и даже высовываться из машины, чтобы сделать селфи поближе к животным. Но тут можно всё! В Жираф центре можно покормить, погладить и даже поцеловаться с этими длинношеими животными. Вы знали, что у жирафов длиннющие синесерые языки? В Жираф центре у вас будет возможность рассмотреть жирафьи языки очень близко и подробно:) На этом основная программа заканчивается. Вечером при желании можно посетить знаменитый кенийский ресторан Карнивор рай мясоеда. А дальше вылет домой, или…
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в отелях 4-5 и в лоджах по двое
- Завтраки, обеды и ужины на сафари
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Найроби
- Перемещение по маршруту на сафари-джипах с водителем, бензин, платные дороги
- Безлимитная вода в машине
- Гид на сафари
- Билеты в нацпарки Масаи Мара, Найваши и Амбосели
- Посещение племени масаев
- Лодочное сафари в Найваше
- Билет в Жираф центр в Найроби
Что не входит в цену
- Перелёт Ваш город Найроби Ваш город
- Напитки и чаевые, от $100 за поездку
- Онлайн-виза, $35
Визы
Виза оформляется онлайн на сайте ссылка etakenya. go. ke/en. При необходимости помогаем с подачей заявки на визу.