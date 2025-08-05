Лучший сафари-тур 2025: миграция в Кении + океан
Путешествие в лучшую сафари-страну мира в самое зрелищное время. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну
«Путешествие в лучшую сафари страну мира в самое зрелищное время»
5 авг в 10:00
от 351 819 ₽ за человека
Лучший сафари-тур 2025: Великая миграция в Кении
Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время
«Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время»
5 авг в 10:00
от 292 303 ₽ за человека
Новый год в Кении: на пляже и сафари
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«- Сафари в 3х топовых национальных парках Кении - в погоне за Великой Африканской Пятеркой и кормление ротшильдских жирафов с рук»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 175 910 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Найроби в категории «Сафари»
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Сколько стоит тур в Найроби в июле 2025
Сейчас в Найроби в категории "Сафари" можно забронировать 3 тура от 175 910 до 351 819. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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