2 день

Великая Миграция и танцы с масаями

Встанем очень рано, чтобы занять лучшие места у лучших вьюпоинтов для наблюдения за животными. Будем смотреть, как тысячи антилоп гну и зебр пытаются переправиться через реку Мара, где их уже поджидают десятки крокодилов. А на берегу собираются львы и леопарды… Сцены из передачи В мире животных и с телеканалов bbc и Дискавери будут разворачиваться у нас на глазах. Великая Миграция - самое масштабное событие в животном мире! И происходит оно только один раз в году. Ближе к вечеру заедем в гости к масаи. Масаи - колоритное племя, которое живёт в Кении и Танзании. Масаи знамениты своим свободолюбием, яркими красными нарядами и умением очень высоко прыгать на прямых ногах. Посоревнуемся с ними в прыжках в высоту?