Описание тура
Путешествие в лучшую сафари-страну в мире в самый зрелищный сезон. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну!
Порядок экскурсий и мероприятий может быть изменён.
Программа тура по дням
Масаи Мара: лучший нацпарк Кении
Путешествие начинается в международном аэропорту города Найроби, столицы Кении. Большинство международных рейсов прилетает в Кению утром, поэтому чтобы не терять времени, мы сразу садимся в наши сафари джипы и едем в сторону нацпарка Масаи Мара. Время дороги около 5 часов. По пути останавливаемся у обзорной площадки Великой Рифтовой Долины, чтобы полюбоваться видами на бесконечную равнину с высоты. Днём приезжаем в лодж, заселяемся и как раз успеваем к обеду. После еды и небольшого отдыха отправляемся на вечернее сафари. Вечер лучшее время для наблюдения за хищниками! Если повезёт, застанем львов или леопардов за охотой это очень динамичное и волнующее зрелище. Вечером собираемся за ужином в лодже, знакомимся получше и обсуждаем впечатления от первого дня в Кении.
Великая Миграция и танцы с масаями
Встанем очень рано, чтобы занять лучшие места у лучших вьюпоинтов для наблюдения за животными. Будем смотреть, как тысячи антилоп гну и зебр пытаются переправиться через реку Мара, где их уже поджидают десятки крокодилов. А на берегу собираются львы и леопарды… Сцены из передачи В мире животных и с телеканалов bbc и Дискавери будут разворачиваться у нас на глазах. Великая Миграция - самое масштабное событие в животном мире! И происходит оно только один раз в году. Ближе к вечеру заедем в гости к масаи. Масаи - колоритное племя, которое живёт в Кении и Танзании. Масаи знамениты своим свободолюбием, яркими красными нарядами и умением очень высоко прыгать на прямых ногах. Посоревнуемся с ними в прыжках в высоту?
Лодочное сафари в парке Найваша
После завтрака отправляемся в нацпарк Найваша. Время в дороге 44,5 часа. Заселяемся в лодж, где прямо по территории бродят зебры и антилопы. Да, будет сложно оторваться от этих милах, но нам пора плыть за бегемотами. Нацпарк Найваша - это озеро, в котором живёт много толстокожих гиппопотамов. А наблюдать за бегемотами лучше всего не с берега, а с воды, поэтому мы отправляемся на лодочное сафари. Десять баллов тому, кто заснимет бегемота с раскрытой пастью!
Прогулка с анилопами и путь к слонам Килиманджаро
Завтракаем и ещё раз гуляем и делаем фоточки с антилопами и зебрами на территории нашего лоджа. После этого отправляемся в Амбосели нацпарк, где можно наблюдать за слонами и жирафами на фоне снежной вершины Килиманджаро. Вообще-то гора находится на территории Танзании, но те самые открыточные виды на Кили открываются со стороны Кении, а именно, из нацпарка Амбосели.
Слоны и жирафы на фоне Килиманджаро
Сегодня у нас сафари на целый день в Амбосели. Катаемся по нацпарку в поисках самых открыточных видов.
День 6. Поцелуй с жирафом
После завтрака в лодже отправляемся обратно в Найроби. Время в пути около 4 часов. Обедаем и едем в знаменитый Жираф центр место, где живут жирафы Ротшильда. Вообщето на сафари ни в коем случае нельзя трогать и кормить жирафов, и даже высовываться из машины, чтобы сделать селфи поближе к животным. Но тут можно всё! В Жираф центре можно покормить, погладить и даже поцеловаться с этими длинношеими животными. Вы знали, что у жирафов длиннющие сине-серые языки? В Жираф центре у вас будет возможность рассмотреть жирафьи языки очень близко и подробно:) На этом основная программа заканчивается. Вечером при желании можно посетить знаменитый кенийский ресторан Карнивор рай мясоеда. А дальше вылет домой, или…
Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич
Кения славится не только сафари, но и отличным пляжным отдыхом. Лучший пляж с самым красивым океаном это, как считается, Диани Бич. После недели насыщенного сафари отдохнём у бирюзового океана с белоснежным песчаным пляжем.
Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич
Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Что не входит в цену
Визы
Виза оформляется онлайн на сайте ссылка etakenya. go. ke/en. При необходимости помогаем
с подачей заявки на визу.