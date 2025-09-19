Мои заказы

Лучший сафари-тур 2025: миграция в Кении + океан

Путешествие в лучшую сафари-страну мира в самое зрелищное время. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну
Описание тура

Путешествие в лучшую сафари-страну в мире в самый зрелищный сезон. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну!

Порядок экскурсий и мероприятий может быть изменён.

Программа тура по дням

1 день

Масаи Мара: лучший нацпарк Кении

Путешествие начинается в международном аэропорту города Найроби, столицы Кении. Большинство международных рейсов прилетает в Кению утром, поэтому чтобы не терять времени, мы сразу садимся в наши сафари джипы и едем в сторону нацпарка Масаи Мара. Время дороги около 5 часов. По пути останавливаемся у обзорной площадки Великой Рифтовой Долины, чтобы полюбоваться видами на бесконечную равнину с высоты. Днём приезжаем в лодж, заселяемся и как раз успеваем к обеду. После еды и небольшого отдыха отправляемся на вечернее сафари. Вечер лучшее время для наблюдения за хищниками! Если повезёт, застанем львов или леопардов за охотой это очень динамичное и волнующее зрелище. Вечером собираемся за ужином в лодже, знакомимся получше и обсуждаем впечатления от первого дня в Кении.

2 день

Великая Миграция и танцы с масаями

Встанем очень рано, чтобы занять лучшие места у лучших вьюпоинтов для наблюдения за животными. Будем смотреть, как тысячи антилоп гну и зебр пытаются переправиться через реку Мара, где их уже поджидают десятки крокодилов. А на берегу собираются львы и леопарды… Сцены из передачи В мире животных и с телеканалов bbc и Дискавери будут разворачиваться у нас на глазах. Великая Миграция - самое масштабное событие в животном мире! И происходит оно только один раз в году. Ближе к вечеру заедем в гости к масаи. Масаи - колоритное племя, которое живёт в Кении и Танзании. Масаи знамениты своим свободолюбием, яркими красными нарядами и умением очень высоко прыгать на прямых ногах. Посоревнуемся с ними в прыжках в высоту?

3 день

Лодочное сафари в парке Найваша

После завтрака отправляемся в нацпарк Найваша. Время в дороге 44,5 часа. Заселяемся в лодж, где прямо по территории бродят зебры и антилопы. Да, будет сложно оторваться от этих милах, но нам пора плыть за бегемотами. Нацпарк Найваша - это озеро, в котором живёт много толстокожих гиппопотамов. А наблюдать за бегемотами лучше всего не с берега, а с воды, поэтому мы отправляемся на лодочное сафари. Десять баллов тому, кто заснимет бегемота с раскрытой пастью!

4 день

Прогулка с анилопами и путь к слонам Килиманджаро

Завтракаем и ещё раз гуляем и делаем фоточки с антилопами и зебрами на территории нашего лоджа. После этого отправляемся в Амбосели нацпарк, где можно наблюдать за слонами и жирафами на фоне снежной вершины Килиманджаро. Вообще-то гора находится на территории Танзании, но те самые открыточные виды на Кили открываются со стороны Кении, а именно, из нацпарка Амбосели.

5 день

Слоны и жирафы на фоне Килиманджаро

Сегодня у нас сафари на целый день в Амбосели. Катаемся по нацпарку в поисках самых открыточных видов.

6 день

День 6. Поцелуй с жирафом

После завтрака в лодже отправляемся обратно в Найроби. Время в пути около 4 часов. Обедаем и едем в знаменитый Жираф центр место, где живут жирафы Ротшильда. Вообщето на сафари ни в коем случае нельзя трогать и кормить жирафов, и даже высовываться из машины, чтобы сделать селфи поближе к животным. Но тут можно всё! В Жираф центре можно покормить, погладить и даже поцеловаться с этими длинношеими животными. Вы знали, что у жирафов длиннющие сине-серые языки? В Жираф центре у вас будет возможность рассмотреть жирафьи языки очень близко и подробно:) На этом основная программа заканчивается. Вечером при желании можно посетить знаменитый кенийский ресторан Карнивор рай мясоеда. А дальше вылет домой, или…

7 день

Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич

Кения славится не только сафари, но и отличным пляжным отдыхом. Лучший пляж с самым красивым океаном это, как считается, Диани Бич. После недели насыщенного сафари отдохнём у бирюзового океана с белоснежным песчаным пляжем.

8 день

Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич

Кения славится не только сафари, но и отличным пляжным отдыхом. Лучший пляж с самым красивым океаном это, как считается, Диани Бич. После недели насыщенного сафари отдохнём у бирюзового океана с белоснежным песчаным пляжем.

9 день

Отдых на белоснежных пляжах Диани Бич

Кения славится не только сафари, но и отличным пляжным отдыхом. Лучший пляж с самым красивым океаном это, как считается, Диани Бич. После недели насыщенного сафари отдохнём у бирюзового океана с белоснежным песчаным пляжем.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 6-й сафари-тур всё включено
  • Проживание в отелях 4-5 и в лодках по довое
  • Затраки, обеды и ужины на сарафах
  • Трасферы из аэропорта и в аэропорте
  • Перемещение по городу на сафари-джипах с водителем, бизенн, платные дороги
  • Безилимитная вода в городе
  • Гид на сафари
  • Билеты в напарки Масаи Мара, Найваши и Амбосели
  • Возникновение племени масаев
  • Биль в районе Жираф в Найроби
  • Лодковое сафари в Нашае
  • 3 ночи на озере
  • Трасферы из аэрота Упкунда (Диани) до озера на побережье и обратно
Что не входит в цену
  • Перелёт Ваш город - Найробы - Ваш город, а также самолёт или поезд Найробы - Дианы - Наробы
  • И чаевые, от 100$ за песню
  • Онлайн-виза, 35$ с человека
  • Доп ночь в найробе между сафари и озеаном при необходимости
Визы

Виза оформляется онлайн на сайте ссылка etakenya. go. ke/en. При необходимости помогаем

с подачей заявки на визу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Привет! Мы Дима и Люда, делаем туры с 2018 года. В путешествиях больше всего ценим комфорт и разнообразие локаций и активностей. Гедонизм, яркие впечатления, внимание к мелочам – то, что отличает наши туры. Присоединяйтесь, с нами весело, красиво, вкусно и ярко!

