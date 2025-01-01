5 день

Возвращение в Найроби

Утро начинается с чудесного завтрака, после которого нас ждет небольшой гейм, чтобы попрощаться с нашими четвероногими друзьями. Затем мы отправляемся в путь к Найроби, который займет около 5-6 часов. По прибытии перед вами откроется несколько вариантов: вернуться в аэропорт для вылета домой, остановиться в отеле и обдумать все впечатления, или же продолжить путешествие с нами на побережье Индийского океана. Там вас ждет отдых на белоснежных пляжах Диани, где можно насладиться расслабляющей атмосферой и красотой природы. Выбор за вами!

