Описание тура
Ежегодная миграция в Масаи-Мара — это один из самых впечатляющих природных феноменов, который стоит увидеть своими глазами. В этот период миллионы животных устремляются через равнины, создавая уникальное зрелище, которое захватывает дух. Пересечение реки Мара — это не просто миграция, а настоящее испытание, полное драматических моментов и ярких эмоций.
Для тех, кто ищет настоящее приключение и хочет почувствовать себя частью этого грандиозного события, Масаи-Мара предлагает незабываемое путешествие. Несмотря на то, что документальные фильмы прекрасно передают красоту и драматизм миграции, ничто не сравнится с личным присутствием и возможностью наблюдать за этим чудом природы вживую.
Программа тура по дням
Прибытие в Найроби
Путешествие начинается с захватывающего момента встречи в аэропорту. После долгого перелета мы наконец-то прибудем в Кению, страну невероятной природы и богатой культуры. Первый день будет посвящен отдыху, чтобы восстановить силы и настроиться на новые приключения. По желанию, можно будет прогуляться по столице, ощутить её ритм и атмосферу. Это только начало нашего увлекательного путешествия.
На встречу природе
Ранний подъем, завтрак и зарядка энергией на весь день с кенийским кофе. Сегодня мы отправляемся в заповедник озера Накуру, где нас ждет встреча с одним из представителей большой пятерки — носорогом. Это один из крупнейших парков, где они обитают, ведь в дикой природе их сложно увидеть из-за охоты браконьеров. Помимо носорогов, мы прокатимся по озеру и насладимся видом множества птиц, включая розовых фламинго, жирафов,.
Отправляемся В Масай Мару
Ранний выезд с озера Накуру обещает незабываемое путешествие через живописные пейзажи до Масай Мары. По прибытии в лодж, мы найдем время для отдыха и насладимся обедом, чтобы подготовиться к вечернему сафари. В 16:00 мы отправимся на встречу с дикой природой и будем удивлены разнообразием животных, ведь это период Великой миграции. По возвращении в отель нас ждет ужин и заслуженный отдых.
Найти большую 5ку
Проведем день в сердце дикой природы, исследуя захватывающий мир сафари. Наше путешествие приведет нас к границе с Танзанией, где опытный ренджер поможет нам отыскать всю большую пятерку в парке. Обед в оазисе среди животных и птиц станет незабываемым моментом, оставив в вашей памяти яркие впечатления.
Возвращение в Найроби
Утро начинается с чудесного завтрака, после которого нас ждет небольшой гейм, чтобы попрощаться с нашими четвероногими друзьями. Затем мы отправляемся в путь к Найроби, который займет около 5-6 часов. По прибытии перед вами откроется несколько вариантов: вернуться в аэропорт для вылета домой, остановиться в отеле и обдумать все впечатления, или же продолжить путешествие с нами на побережье Индийского океана. Там вас ждет отдых на белоснежных пляжах Диани, где можно насладиться расслабляющей атмосферой и красотой природы. Выбор за вами!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Найроби
- Проживание на сафари 3 ночи Full board
- Все трансферы по программе
- Ренджер
- Электронное разрешение в Кению
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Перелет (60тр в обе стороны)
- Первая ночь в Найроби (50-100$)
- Напитки в лодж сафари (от 100р)
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Увидеть Великую миграцию - это как наблюдать за 8 чудом света, мы постарались создать приятный по стоимости тур, при этом сохранили комфорт и безопасность на высоком уровне, чтобы он стал доступнее для желающих.