Кения Великая Миграция Масай Мара+Накуру

Африканская великая миграция - это зрелище, которое оставляет неизгладимое впечатление
Описание тура

Ежегодная миграция в Масаи-Мара — это один из самых впечатляющих природных феноменов, который стоит увидеть своими глазами. В этот период миллионы животных устремляются через равнины, создавая уникальное зрелище, которое захватывает дух. Пересечение реки Мара — это не просто миграция, а настоящее испытание, полное драматических моментов и ярких эмоций.
Для тех, кто ищет настоящее приключение и хочет почувствовать себя частью этого грандиозного события, Масаи-Мара предлагает незабываемое путешествие. Несмотря на то, что документальные фильмы прекрасно передают красоту и драматизм миграции, ничто не сравнится с личным присутствием и возможностью наблюдать за этим чудом природы вживую.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Найроби

Путешествие начинается с захватывающего момента встречи в аэропорту. После долгого перелета мы наконец-то прибудем в Кению, страну невероятной природы и богатой культуры. Первый день будет посвящен отдыху, чтобы восстановить силы и настроиться на новые приключения. По желанию, можно будет прогуляться по столице, ощутить её ритм и атмосферу. Это только начало нашего увлекательного путешествия.

2 день

На встречу природе

Ранний подъем, завтрак и зарядка энергией на весь день с кенийским кофе. Сегодня мы отправляемся в заповедник озера Накуру, где нас ждет встреча с одним из представителей большой пятерки — носорогом. Это один из крупнейших парков, где они обитают, ведь в дикой природе их сложно увидеть из-за охоты браконьеров. Помимо носорогов, мы прокатимся по озеру и насладимся видом множества птиц, включая розовых фламинго, жирафов,.

3 день

Отправляемся В Масай Мару

Ранний выезд с озера Накуру обещает незабываемое путешествие через живописные пейзажи до Масай Мары. По прибытии в лодж, мы найдем время для отдыха и насладимся обедом, чтобы подготовиться к вечернему сафари. В 16:00 мы отправимся на встречу с дикой природой и будем удивлены разнообразием животных, ведь это период Великой миграции. По возвращении в отель нас ждет ужин и заслуженный отдых.

4 день

Найти большую 5ку

Проведем день в сердце дикой природы, исследуя захватывающий мир сафари. Наше путешествие приведет нас к границе с Танзанией, где опытный ренджер поможет нам отыскать всю большую пятерку в парке. Обед в оазисе среди животных и птиц станет незабываемым моментом, оставив в вашей памяти яркие впечатления.

5 день

Возвращение в Найроби

Утро начинается с чудесного завтрака, после которого нас ждет небольшой гейм, чтобы попрощаться с нашими четвероногими друзьями. Затем мы отправляемся в путь к Найроби, который займет около 5-6 часов. По прибытии перед вами откроется несколько вариантов: вернуться в аэропорт для вылета домой, остановиться в отеле и обдумать все впечатления, или же продолжить путешествие с нами на побережье Индийского океана. Там вас ждет отдых на белоснежных пляжах Диани, где можно насладиться расслабляющей атмосферой и красотой природы. Выбор за вами!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Найроби
  • Проживание на сафари 3 ночи Full board
  • Все трансферы по программе
  • Ренджер
  • Электронное разрешение в Кению
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Перелет (60тр в обе стороны)
  • Первая ночь в Найроби (50-100$)
  • Напитки в лодж сафари (от 100р)
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Увидеть Великую миграцию - это как наблюдать за 8 чудом света, мы постарались создать приятный по стоимости тур, при этом сохранили комфорт и безопасность на высоком уровне, чтобы он стал доступнее для желающих.

Визы
Включена в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Привет Друзья! Мы - Саша и Джема, имеем семилетний опыт в туризме. За это время мы побывали (а главное пожили) в самых разных уголках мира, встретили и организовали отдых для более 1000 гостей. Сейчас мы используем этот опыт для составления уникальных маршрутов с любовью и заботой о вас.

