Описание тура
Сафари-тур по 3 национальным паркам Кении: Масаи Мара, Найроби, Амбосели.
Кормим жирафов, гуляем с зебрами, любуемся видом на Килиманджаро и рассекаем по озеру с бегемотами.
Вас ждет встреча с редчайшими видами животных, знакомство с бытом племени масаев, захватывающее сафари и жаркое солнце кенийского побережья!
Открываем для вас мир африканских сафари с 2022 года!
Почему выбирают наши туры?
Эксклюзивно: программы, которых нет у массовых операторов
Продуманно: всё решаем мы, вам остаются только эмоции
Безопасно: только проверенные маршруты и места
Комфортно: удобные переезды, проживание, питание
Мы уже провели десятки туров в Кению, Юар, Намибию, на водопад Виктория
Пожалуйста, обратите внимание!
Стоимость программы, указанная на данном сайте, является ориентировочной.
Окончательная стоимость будет озвучена вам в диалоге, после расчета по вашим параметрам - желаемые даты/месяц путешествия, количество человек, будут ли с вами лети.
Если в каталоге вы не нашли подходящие для себя даты, пожалуйста, напишите - я организую тур в любой удобный для вас временной промежуток. Маршрут также может корректироваться по вашим пожеланиям.
Благодарю за внимание к моему туру!
Программа тура по дням
Встречай, мама Африка
Мягкая посадка в аэропорту Найроби и трансфер в отель в самое сердце столицы.
Отдыхаем и, по желанию, отправляемся на прогулку по центру города - увидим контраст современной архитектуры и трущоб, поднимемся на центральную башню, чтобы посмотреть на Найроби с высоты птичьего полёта.
Ужинать будем в панорамном ресторане Inti на 25 этаже или в аутентичном гриль-хаусе Fogo Gaucho - таким будет наш первый вечер в Кении!
Питание: оплачивается самостоятельно
Носороги в большом городе
Пора познакомиться с первым представителем большой африканской пятерки - носорогом! В нацпарке Найроби этих гигантов можно встретить в 90% случаев.
Совершаем утреннее сафари по парку и далее держим путь в деревню масаев. Заглянем в гости племени: попробуем разжечь огонь без спичек и посоревнуемся с масаями в прыжках в высоту!
Питание: включен завтрак, ужин
Трое в лодке, не считая бегемота
Едем к озеру Найваша - месту обитания гипопотамов и 400 видов птиц. По приезду, садимся в лодку и отправляемся на поиски бегемотов, которые практически сразу же начинают выныривать то там, то тут, громко выдыхая воздух!
Вокруг бегемотов плавают их соседи - пеликаны, и скользит когтями по воде орлан-крикун, добывая себе рыбу.
А после, устроим пешее сафари по заповеднику с жирафами, зебрами и гну - хищников здесь нет, поэтому можно свободно гулять рядом с животными!
Питание: включен завтрак, обед, ужин
В гостях у жирафов
Утро начнётся в уникальном заповеднике по сохранению вида ротшильдского жирафа. Мы покормим животных с ладошки и сделаем умопомрачительные пятнистые селфи!
Далее, держим путь на юг, в национальный парк Амбосели. У Амбосели есть две главные фишки - огромное количество слонов и живописный вид на Килиманджаро.
Питание: включен завтрак, ужин
В поисках Большой Пятёрки
Просыпаемся на рассвете, чтобы заехать в нацпарк Масаи Мара как можно раньше и застать утреннюю активность животных. Будем ловить в объектив фотокамеры знаменитых представительней африканской пятёрки: слона, льва, буйвола и, если повезёт, то даже леопарда и носорога!
Кроме сафари, нас сегодня ждёт прогулка вдоль реки Мара. Будем на безопасном расстоянии наблюдать за жизнью бегемотов и крокодилов!
Питание: включен завтрак, обед, ужин
Приключения не заканчиваются
Мы прощаемся с саванной, но не прощаемся с Кенией! Нас ждёт побережье Индийского океана - потрясающий пляж Диани. Летим навстречу Баунти!
Питание: включен завтрак
Отдых на океане
Сноркелинг, дайвинг, кайтсёрфинг, водный скутер, экскурсии на острова и лодочные прогулки - на океане вам доступна любая активность!
Питание: включен завтрак
Полная акуна матата
Еще один день на теплом побережье Кении.
По желанию, можно отправиться на ужин в необычный ресторан в пещере, чтобы завершить свое путешествие ужином из морепродуктов в роскошной атмосфере!
Питание: включен завтрак
Перелёт в Найроби и вылет домой
Прощаемся с океаном и улетаем в столицу Кении - Найроби. Оттуда отправляемся домой, с полным багажом впечатлений!
До новых встреч в Африке!
Питание: включен завтрак
Слоны на фоне Килиманджаро
Мы заедем в Амбосели на рассвете и начнём путешествие по владениям африканского слона. Сделаем фото, ставшие классическими слоны на фоне Килиманджаро
Ещё будем наблюдать за медлительными бегемотами и резвыми зебрами, а на обед устроимся на обзорном холме в окружении множества птиц.
В Амбосели можно увидеть уникальный elephant crossing - переход семьи слонов через дорогу прямо перед джипом. Иногда семья состоит из более, чем 30 особей!
Питание: включен завтрак, обед, ужин
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда сафари-джипа/минивэна с профессиональным водителем
- Сопровождение русско/англоязычным гидом
- Проживание 9 ночей
- Питание, согласно программе
- Входные билеты в национальные парки: Масаи Мара, Найроби, Амбосели
- Посещение деревни масаев
- Пешее сафари по заповеднику с зебрами и жирафами
- Посещение жираф-центра в Найроби
- Лодочное сафари по озеру Найваша
- Все трансферы по маршруту
- Питьевая вода на сафари
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Найроби и обратно и внутренний перелет на пляж - подбираем рейсы под вас
- Электронное разрешение на посещение страны 35$ - помогаем с оформлением
- Дополнительные приёмы пищи, которые не включены в программу (+/ - 15$ за приём)
- Чаевые водителю и гиду от 10$ в день (по желанию)
- Полет на воздушном шаре над саванной 450$ (по желанию)
- Обзорная экскурсия по Найроби с гидом 160$ на группу (по желанию)
- Экскурсии и развлечения на побережье
Визы
Для посещения Кении виза не требуется. Необходимо получить электронное разрешение на въезд (сервисный сбор - 35$). Пожалуйста, обратитесь в личные сообщения за подробностями.