Сафари-тур в Кению: 3 нацпарка + пляжный отдых

Сафари-тур по 3 национальным паркам Кении: Масаи Мара, Найваша, Амбосели
Описание тура

Сафари-тур по 3 национальным паркам Кении: Масаи Мара, Найроби, Амбосели.

Кормим жирафов, гуляем с зебрами, любуемся видом на Килиманджаро и рассекаем по озеру с бегемотами.

Вас ждет встреча с редчайшими видами животных, знакомство с бытом племени масаев, захватывающее сафари и жаркое солнце кенийского побережья!

Хотите в Африку без хаоса и страха?

Продуманные туры, где вы получаете сильные эмоции и полное сопровождение - без лишней логистики и рисков. Открываем для вас мир африканских сафари с 2022 года!

Кому мы точно подойдем:

  • Одиночкам, которые не хотят ехать в одиночку

  • Парам, которые ищут уникальный опыт вдвоём

  • Семьям с детьми - безопасно, комфортно, спокойно

  • Друзьям, которые любят путешествия со своими

Почему выбирают наши туры?

  • Эксклюзивно: программы, которых нет у массовых операторов

  • Продуманно: всё решаем мы, вам остаются только эмоции

  • Безопасно: только проверенные маршруты и места

  • Комфортно: удобные переезды, проживание, питание

Мы уже провели десятки туров в Кению, Юар, Намибию, на водопад Виктория

Отзывы участников и фото из поездок смотрите в разделе Отзывы

Напишите в личные сообщения слово: Соло / Пара / Семья / Друзья - и мы сделаем для вас персональный подбор тура с учетом всех пожеланий!

Пожалуйста, обратите внимание!

Стоимость программы, указанная на данном сайте, является ориентировочной.

Окончательная стоимость будет озвучена вам в диалоге, после расчета по вашим параметрам - желаемые даты/месяц путешествия, количество человек, будут ли с вами лети.

Если в каталоге вы не нашли подходящие для себя даты, пожалуйста, напишите - я организую тур в любой удобный для вас временной промежуток. Маршрут также может корректироваться по вашим пожеланиям.

Благодарю за внимание к моему туру!

Программа тура по дням

1 день

Встречай, мама Африка

Мягкая посадка в аэропорту Найроби и трансфер в отель в самое сердце столицы.

Отдыхаем и, по желанию, отправляемся на прогулку по центру города - увидим контраст современной архитектуры и трущоб, поднимемся на центральную башню, чтобы посмотреть на Найроби с высоты птичьего полёта.

Ужинать будем в панорамном ресторане Inti на 25 этаже или в аутентичном гриль-хаусе Fogo Gaucho - таким будет наш первый вечер в Кении!

Питание: оплачивается самостоятельно

2 день

Носороги в большом городе

Пора познакомиться с первым представителем большой африканской пятерки - носорогом! В нацпарке Найроби этих гигантов можно встретить в 90% случаев.

Совершаем утреннее сафари по парку и далее держим путь в деревню масаев. Заглянем в гости племени: попробуем разжечь огонь без спичек и посоревнуемся с масаями в прыжках в высоту!

Питание: включен завтрак, ужин

3 день

Трое в лодке, не считая бегемота

Едем к озеру Найваша - месту обитания гипопотамов и 400 видов птиц. По приезду, садимся в лодку и отправляемся на поиски бегемотов, которые практически сразу же начинают выныривать то там, то тут, громко выдыхая воздух!

Вокруг бегемотов плавают их соседи - пеликаны, и скользит когтями по воде орлан-крикун, добывая себе рыбу.

А после, устроим пешее сафари по заповеднику с жирафами, зебрами и гну - хищников здесь нет, поэтому можно свободно гулять рядом с животными!

Питание: включен завтрак, обед, ужин

4 день

В гостях у жирафов

Утро начнётся в уникальном заповеднике по сохранению вида ротшильдского жирафа. Мы покормим животных с ладошки и сделаем умопомрачительные пятнистые селфи!

Далее, держим путь на юг, в национальный парк Амбосели. У Амбосели есть две главные фишки - огромное количество слонов и живописный вид на Килиманджаро.

Питание: включен завтрак, ужин

5 день

В поисках Большой Пятёрки

Просыпаемся на рассвете, чтобы заехать в нацпарк Масаи Мара как можно раньше и застать утреннюю активность животных. Будем ловить в объектив фотокамеры знаменитых представительней африканской пятёрки: слона, льва, буйвола и, если повезёт, то даже леопарда и носорога!

Кроме сафари, нас сегодня ждёт прогулка вдоль реки Мара. Будем на безопасном расстоянии наблюдать за жизнью бегемотов и крокодилов!

Питание: включен завтрак, обед, ужин

6 день

Приключения не заканчиваются

Мы прощаемся с саванной, но не прощаемся с Кенией! Нас ждёт побережье Индийского океана - потрясающий пляж Диани. Летим навстречу Баунти!

Питание: включен завтрак

7 день

Отдых на океане

Сноркелинг, дайвинг, кайтсёрфинг, водный скутер, экскурсии на острова и лодочные прогулки - на океане вам доступна любая активность!

Питание: включен завтрак

8 день

Полная акуна матата

Еще один день на теплом побережье Кении.

По желанию, можно отправиться на ужин в необычный ресторан в пещере, чтобы завершить свое путешествие ужином из морепродуктов в роскошной атмосфере!

Питание: включен завтрак

9 день

Перелёт в Найроби и вылет домой

Прощаемся с океаном и улетаем в столицу Кении - Найроби. Оттуда отправляемся домой, с полным багажом впечатлений!

До новых встреч в Африке!

Питание: включен завтрак

10 день

Слоны на фоне Килиманджаро

Мы заедем в Амбосели на рассвете и начнём путешествие по владениям африканского слона. Сделаем фото, ставшие классическими слоны на фоне Килиманджаро

Ещё будем наблюдать за медлительными бегемотами и резвыми зебрами, а на обед устроимся на обзорном холме в окружении множества птиц.

В Амбосели можно увидеть уникальный elephant crossing - переход семьи слонов через дорогу прямо перед джипом. Иногда семья состоит из более, чем 30 особей!

Питание: включен завтрак, обед, ужин

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда сафари-джипа/минивэна с профессиональным водителем
  • Сопровождение русско/англоязычным гидом
  • Проживание 9 ночей
  • Питание, согласно программе
  • Входные билеты в национальные парки: Масаи Мара, Найроби, Амбосели
  • Посещение деревни масаев
  • Пешее сафари по заповеднику с зебрами и жирафами
  • Посещение жираф-центра в Найроби
  • Лодочное сафари по озеру Найваша
  • Все трансферы по маршруту
  • Питьевая вода на сафари
Что не входит в цену
  • Международный перелёт в Найроби и обратно и внутренний перелет на пляж - подбираем рейсы под вас
  • Электронное разрешение на посещение страны 35$ - помогаем с оформлением
  • Дополнительные приёмы пищи, которые не включены в программу (+/ - 15$ за приём)
  • Чаевые водителю и гиду от 10$ в день (по желанию)
  • Полет на воздушном шаре над саванной 450$ (по желанию)
  • Обзорная экскурсия по Найроби с гидом 160$ на группу (по желанию)
  • Экскурсии и развлечения на побережье
Визы

Для посещения Кении виза не требуется. Необходимо получить электронное разрешение на въезд (сервисный сбор - 35$). Пожалуйста, обратитесь в личные сообщения за подробностями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
