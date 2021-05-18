Полезная информация о Накуру
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Местное время в Накуру
22:3825
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Накуру
|По-английски
|Nakuru
|Столица региона
|Накуру является столицей региона
|Население города
|259 903 чел.
|Аэропорт
|Накуру NUU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 857 м. от уровня моря