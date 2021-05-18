Всё о Накуру

Полезная информация о Накуру

Что нужно знать о Накуру: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Накуру
22:3825
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаНакуру
По-английскиNakuru
Столица регионаНакуру является столицей региона
Население города259 903 чел.
АэропортНакуру NUU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 857 м. от уровня моря

Где находится Накуру на карте

Поиск и сравнение цен на туры