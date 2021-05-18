Полезная информация о Ньери
Что нужно знать о Ньери: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ньери
22:3837
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Ньери
|По-английски
|Nyeri
|Столица региона
|Ньери является столицей региона
|Население города
|51 084 чел.
|Аэропорт
|Ньери NYE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 812 м. от уровня моря