Полезная информация о Ньери

Что нужно знать о Ньери: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ньери
22:3837
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаНьери
По-английскиNyeri
Столица регионаНьери является столицей региона
Население города51 084 чел.
АэропортНьери NYE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 812 м. от уровня моря

Где находится Ньери на карте