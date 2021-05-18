Всё о Ваджире

Полезная информация о Ваджире

Что нужно знать о Ваджире: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Ваджир, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ваджире
23:4408
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаВаджир
По-английскиWajir
Столица регионаВаджир является столицей региона
Население города45 771 чел.
АэропортВаджир WJR
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота258 м. от уровня моря

Где находится Ваджир на карте

Ваджир фото города
Ваджир

Когда лучше лететь в Ваджир

Расписание авиа-рейсов