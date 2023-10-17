E Eduard Весь Кипр за 1 день Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.

О Оля Весь Кипр за 1 день Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием

А Анна Троодос - душа Кипра Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.

Д Дана Троодос - душа Кипра Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))

Л Лилия Весь Кипр за 1 день читать дальше большая молодец! Владеете большим объёмом информации, сразу расположили нас к себе. И не смотря на то, что к завершению экскурсии мы изрядно устали, остались очень довольны, узнали много нового и пополнили запас впечатлений от посещения Кипра. Будущим туристам советую смело брать такую экскурсию! Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы

В Вероника Троодос - душа Кипра читать дальше красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо! Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,