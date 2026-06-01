3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Троодос - душа Кипра

Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Экскурсия «Троодос - душа Кипра» предлагает вам незабываемое путешествие в горы Троодос.

Вы посетите живописные деревушки Лания, Педулас и Омодос, где познакомитесь с сельским укладом и традициями местных жителей.

Исследуйте древние монастыри, такие как Троодитисса и Киккский монастырь, чтобы понять их историческое значение и религиозную важность.

Завершите экскурсию дегустацией на винодельне и обедом в традиционной таверне, где откроете для себя кулинарные изыски Кипра
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 🏛 Древние монастыри
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🍽 Традиционная кухня
  • 🏞 Восхождение на Олимп
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра

Что можно увидеть

  • Церковь Архангела Михаила
  • Монастырь Троодитисса
  • Киккский монастырь
  • Винодельный завод «Lamburi»

Описание экскурсии

Идиллия кипрских деревушек

Вы проникнетесь сельским колоритом в горных селениях — Лания, Педулас и Омодос. Узнаете, почему первую называют деревней художников, и погуляете по её живописным улочкам. В Педуласе я приведу вас к церкви Архангела Михаила и поделюсь её историей. Поясню, чем знаменита деревня Омодос, и расскажу о кипрских традициях. Мы поговорим об укладе жизни в горных деревушках Троодоса и особенностях характера местных.

Очарование древних святынь острова

Я отвезу вас к горным монастырям, которые хранят воспоминания об античности. В монастыре Троодитисса вы услышите истории о чудодейственной иконе, хранящейся здесь, и разберётесь, как появилась религиозная обитель. На вершине горы, среди высоких сосен, полюбуетесь Киккским монастырём и поймёте, из-за чего его называют царским и почему он известен во всём мире.

Тонкости местной гастрономии

Конечно, я открою вам не только культуру, историю и жизнь киприотов — вы познаете вкусы и ароматы острова. На винодельном заводе «Lamburi» мы обсудим производство местного вина: вы прогуляетесь по цехам завода и продегустируете его лучшие вина. После мы отправимся на обед в таверну, где вы сможете попробовать сыр Халуми, баранье клефтико, мусаку, греческий салат и бараньи рёбрышки. Мы обсудим национальную кухню острова и интересные местные обычаи.

Кроме того, приготовьтесь к покорению Олимпа: мы поднимемся на вершину самой высокой горы Кипра, чтобы полюбоваться живописным видом на остров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед — 10-15 € с человека
  • Трансфер осуществляется из любого города Кипра (уточняйте в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провели экскурсии для 164 туристов
Меня зовут Сергей. Я провожу экскурсии по Кипру с 2000 года, за это время я наработал большой опыт и набрал отличную профессиональную команду для первоклассного сервиса. Я люблю Кипр, и
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мне нравится работать гидом! Для меня счастье делиться с путешественниками своими знаниями, рассказывая об удивительных исторических местах. Клиенты для меня, в первую очередь, друзья! Я вижу в их глазах любознательность и жажду увидеть что-нибудь необыкновенное, познать тайное. И я люблю помогать им в этом, рассказывая об истории, архитектуре, традициях. Мне нравится, когда путешественники берут с собой на экскурсию детей, которые без устали готовы впитывать в себя впечатления от тех историй, что я рассказываю. Их интерес всегда неподдельно искренен. Но лучшая благодарность для меня, когда мои спутники, независимо от возраста, начинают относиться ко мне как к другу, ведь к ним я отношусь так же

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нам очень понравилась экскурсия, интересно и познавательно! большое спасибо Валентине!
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е
мы жили в айя напе и очень хотелось посмотреть немного другой кипр, с горной растительностью, прохладой, деревеньками и монастырями. Все наши ожидания полностью реализовались в этой экскурсии, в которой все
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было замечательно - и гид, и исчерпывающая информация (на все наши вопросы были даны ответы), и логистика (посещаемые объекты, где поесть, куда зайти и т. п.). Дополнительно отмечу, что у нас было особое пожелание заехать в керамическую мастерскую, которое было встречено с пониманием. Пришлось немного менять маршрут, но в результате гиду удалось все совместить - мы и керамику приобрели там где хотели, и все что было предусмотрено, посмотрели. Одним словом, мы провели замечательный день и получили незабываемые впечатления.

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Д
Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
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В
Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова, красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо!
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Сергей
Отличная, познавательная экскурсия, особенно для православных верующих. Это и история Кипра, современный Кипр, природа и горные виды. А с учётом добавленного нами транзита из АйаНапы в Пафос, практически все побережье острова.
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С
Всё очень понравилось. Комфортный автомобиль, приятный экскурсовод. Менять в программе ничего не хотелось. Всё было интересно, будучи на Кипре это надо увидеть. Спасибо Андрею за прекрасный день! Светлана, Андрей, Алена
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