3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Троодос — душа Кипра

Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас.

На западе Кипра, на вершинах знаменитых гор и у их подножия, вы прикоснётесь к местной жизни и узнаете все тайны острова.

Традиции и обычаи, быт и привычки киприот откроются вам в горах Троодоса.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра

Что вас ожидает

Идиллия кипрских деревушек
Вы проникнетесь сельским колоритом в горных селениях — Лания, Педулас и Омодос. Узнаете, почему первую называют деревней художников, и погуляете по её живописным улочкам. В Педуласе я приведу вас к церкви Архангела Михаила и поделюсь её историей. Поясню, чем знаменита деревня Омодос, и расскажу о кипрских традициях. Мы поговорим об укладе жизни в горных деревушках Троодоса и особенностях характера местных.

Очарование древних святынь острова
Я отвезу вас к горным монастырям, которые хранят воспоминания об античности. В монастыре Троодитисса вы услышите истории о чудодейственной иконе, хранящейся здесь, и разберётесь, как появилась религиозная обитель. На вершине горы, среди высоких сосен, полюбуетесь Киккским монастырём и поймёте, из-за чего его называют царским и почему он известен во всём мире.

Тонкости местной гастрономии
Конечно, я открою вам не только культуру, историю и жизнь киприотов — вы познаете вкусы и ароматы острова. На винодельном заводе «Lamburi» мы обсудим производство местного вина: вы прогуляетесь по цехам завода и продегустируете его лучшие вина. После мы отправимся на обед в таверну, где вы сможете попробовать сыр Халуми, баранье клефтико, мусаку, греческий салат и бараньи рёбрышки. Мы обсудим национальную кухню острова и интересные местные обычаи.

Кроме того, приготовьтесь к покорению Олимпа: мы поднимемся на вершину самой высокой горы Кипра, чтобы полюбоваться живописным видом на остров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед — 10-15 € с человека.
  • Трансфер осуществляется из любого города Кипра (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я провожу экскурсии по Кипру с 2000 года, за это время я наработал большой опыт и набрал отличную профессиональную команду для первоклассного сервиса. Я люблю Кипр, и мне нравится работать гидом! Для меня счастье делиться с путешественниками своими знаниями, рассказывая об удивительных исторических местах. Клиенты для меня, в первую очередь, друзья! Я вижу в их глазах любознательность и жажду увидеть что-нибудь необыкновенное, познать тайное. И я люблю помогать им в этом, рассказывая об истории, архитектуре, традициях. Мне нравится, когда путешественники берут с собой на экскурсию детей, которые без устали готовы впитывать в себя впечатления от тех историй, что я рассказываю. Их интерес всегда неподдельно искренен. Но лучшая благодарность для меня, когда мои спутники, независимо от возраста, начинают относиться ко мне как к другу, ведь к ним я отношусь так же
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Всё очень понравилось. Комфортный автомобиль, приятный экскурсовод. Менять в программе ничего не хотелось. Всё было интересно, будучи на Кипре это надо увидеть. Спасибо Андрею за прекрасный день! Светлана, Андрей, Алена
18 августа 2019
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно! Интересный маршрут, удобный автомобиль, приятная беседа!
19 июля 2019
мы жили в айя напе и очень хотелось посмотреть немного другой кипр, с горной растительностью, прохладой, деревеньками и монастырями. Все наши ожидания полностью реализовались в этой экскурсии, в которой все было замечательно - и гид, и исчерпывающая информация (на все наши вопросы были даны ответы), и логистика (посещаемые объекты, где поесть, куда зайти и т.п.). Дополнительно отмечу, что у нас было особое пожелание заехать в керамическую мастерскую, которое было встречено с пониманием. Пришлось немного менять маршрут, но в результате гиду удалось все совместить - мы и керамику приобрели там где хотели, и все что было предусмотрено, посмотрели. Одним словом, мы провели замечательный день и получили незабываемые впечатления.

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