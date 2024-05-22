1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 мая 2024Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен для посещения на Кипре,
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- MMaria5 октября 2023Были на экскурсии, двое взрослых. Оля хороший, веселый, позитивный человек. Все было очень хорошо. Спасибо большое.
- ВВалентина1 июля 2023Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
- ИИрина15 мая 2023Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных точек и сделать красивый
- ДДмитрий26 февраля 2023Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
- ММария5 февраля 2023Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
- ТТатьяна1 февраля 2023Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию!
- JJevgenija25 октября 2022Вместо Ирины экскурсию провела Ольга. Экскурсия очень понравилась, узнали интересные моменты из истории острова, увидели много красивых мест, никакой спешки, всё комфортно. Вместо заявленных 4-5часов вместе провели гораздо больше времени, чему были очень рады.
- ИИрина21 октября 2022Ирина великолепный знающий гид. Мы много узнали об истории и традициях Кипра. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июне 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 134 до 335. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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