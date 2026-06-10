Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческая поездка на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Начало: На крыльце вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Фамагуста - Вароша. Средневековая крепость и город-призрак (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным местам острова
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучший выборПресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Кипра. Посетите Никосию, Лефкару и другие места на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять Святынь
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Кипр
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорье Троодоса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Природные красоты Кипра
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Всё было отлично! Ирина очень компанейский человек,приятный в общении и знающий историю острова
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Т
Нам очень понравилась экскурсия, интересно и познавательно! большое спасибо Валентине!
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Е
Провели,,1 день на Кипре,, с Ириной и под огромным впечатлением от ее экскурсии. Очень профессионально!!!
День пролетел как одно мгновение!!!
Спасибо огромное за профессионализм,позитив и море информации о Кипре!!!
Процветания ВАМ,ИРИНА!!!
С благодарностью Елена&Сергей❤️
День пролетел как одно мгновение!!!
Спасибо огромное за профессионализм,позитив и море информации о Кипре!!!
Процветания ВАМ,ИРИНА!!!
С благодарностью Елена&Сергей❤️
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Отличная экскурсия, Ирина профессиональный гид с глубокими и интересными знаниями о истории и традициях Кипра. 6 часов пролетели как несколько минут. Очень рекомендую!
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A
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления.
Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту
Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту
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И
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Т
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов, встреченных нами на трипстере.
+2
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М
Большое спасибо Ирине за прекрасный день на Кипре!
Профессионально, живо, полное погружение в историю и повседневную жизнь современного Кипра.
Профессионально, живо, полное погружение в историю и повседневную жизнь современного Кипра.
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О
Провели незабываемый день с замечательным гидом Ириной. Благодаря яркому и эмоциональному рассказу экскурсия была захватывающей, оставила только яркие, позитивные воспоминания.
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О
Выражаем искреннюю благодарность гиду Артуру! Увидели и узнали много нового и интересного. Самое яркое впечатление оставили смотровая площадка в горах и живописная деревня Лефкара. Самостоятельно мы бы не рискнули ехать в горы, но благодаря Артуру провели незабываемый день.
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Всего 200 отзывов в Айе-Напе
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Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе
Самые популярные экскурсии в Айе-Напе
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в августе 2026
Сейчас в Айе-Напе можно забронировать 42 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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