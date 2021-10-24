Все экскурсии в Айия-Напе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Айия-Напе – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 116 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Айия-Напе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-4 чел.
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Индивидуальная экскурсия
10ч
€285
за 1-4 чел.
Весь Кипр за 1 день
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
8ч
€260
за 1-4 чел.
Троодос — душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€169
за 1-4 чел.
Сокровище Кипра — мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Индивидуальная экскурсия
5ч
€135
за 1-4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Индивидуальная экскурсия
4ч
€135
за 1-6 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
Последние отзывы «Экскурсии Айия-Напы»
- ССергей24 октября 2021Взяли экскурсию в последний день перед отлетом и остались в полном восторге! Гид Юлия показала лучшие локации и сделала для нас фотографии, а так же рассказала историю острова!
- Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс ГрекоЛЛеонид11 октября 20213, 5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко. Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета местных спортсменов (Серго в недавнем прошлом профессиональный спортсмен) до статуса британских военных баз на Кипре в понимании киприотов. Приятным сюрпризом стал устроенный Серго для нас небольшой пикник в красивом месте с вином и фруктами. Хороший русский язык, такт и уважение к гостям, пунктуальность, детальное знание предмета и маршрута, влюбленность в природу Кипра, легкая самоирония - чего еще желать от гида? Смело выбирайте Серго! Он не подведет и не разочарует!
- Отзыв на: Сокровища мыса Каво ГрекоННаталья10 октября 2021Отличный вариант ознакомления с регионом. Соответствие цены и качества. Сам управляешь своим временем и предпочтениями. Прокатились на кабриолете на волшебном закате солнца. Такое запоминается навсегда!
- Отзыв на: Троодос — душа КипраДДана6 октября 2021Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
- ЛЛариса3 октября 2021Очень приятная экскурсия по живописным местам. Спасибо огромное Юлии за фото с прекрасной композицией и интересными ракурсами! День получился незабываемым!
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.
- Отзыв на: Весь Кипр за 1 деньЛЛилия11 сентября 2021Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы большая молодец! Владеете большим объёмом информации, сразу расположили нас к себе. И не смотря на то, что к завершению экскурсии мы изрядно устали, остались очень довольны, узнали много нового и пополнили запас впечатлений от посещения Кипра. Будущим туристам советую смело брать такую экскурсию!
- Отзыв на: Троодос — душа КипраВВероника8 сентября 2021Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова, красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо!
- Отзыв на: Весь Кипр за 1 деньГГелиана7 сентября 2021Ирина замечательный гид, целый день пролетел как одно мгновение, хотя мы и устали, но очень много узнали, много посетили мест, экскурсия проходила в непринужденной обстановке. Всем рекомендую Ирину. Огромное Вам спасибо, Ирина!
- Отзыв на: Сокровища мыса Каво ГрекоССветлана1 сентября 2021Замечательно провели время! Юля молодец!