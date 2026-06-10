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Экскурсии в Айе-Напе

Найдено 42 экскурсии в Айе-Напе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Троодос - душа Кипра
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
от €340 за всё до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
На машине
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческая поездка на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Начало: На крыльце вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Весь Кипр за 1 день
На машине
9 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €385 за всё до 6 чел.
Фамагуста - Вароша. Средневековая крепость и город-призрак (из Айя-Напы)
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Фамагуста - Вароша. Средневековая крепость и город-призрак (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным местам острова
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €215 за всё до 4 чел.
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
На машине
7.5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
На машине
На верблюдах
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €225 за всё до 4 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €225 за всё до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €299 за всё до 6 чел.
Житие-бытие ослиное
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€250 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Индивидуальная
Лучший выбор
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Кипра. Посетите Никосию, Лефкару и другие места на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€380 за всё до 4 чел.
Пять Святынь
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять Святынь
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€320 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за всё до 10 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€260 за всё до 4 чел.
Покоряя море и горы
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€135 за всё до 10 чел.
Нетуристический Кипр
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Кипр
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Ларнака в величии веков
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Нектар Диониса
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 10 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Остров сокровищ
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 10 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Предгорье Троодоса
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорье Троодоса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€260 за всё до 4 чел.
Природные красоты Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Природные красоты Кипра
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Индивидуальная
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Кирения - «Горький лимон»
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 10 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Сокровища мыса Каво Греко
Всё было отлично! Ирина очень компанейский человек,приятный в общении и знающий историю острова
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Т
Троодос - душа Кипра
Нам очень понравилась экскурсия, интересно и познавательно! большое спасибо Валентине!
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Е
Весь Кипр за 1 день
Провели,,1 день на Кипре,, с Ириной и под огромным впечатлением от ее экскурсии. Очень профессионально!!!
День пролетел как одно мгновение!!!
Спасибо огромное за профессионализм,позитив и море информации о Кипре!!!
Процветания ВАМ,ИРИНА!!!
С благодарностью Елена&Сергей❤️
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Vlad
Фамагуста - Вароша. Средневековая крепость и город-призрак (из Айя-Напы)
Отличная экскурсия, Ирина профессиональный гид с глубокими и интересными знаниями о истории и традициях Кипра. 6 часов пролетели как несколько минут. Очень рекомендую!
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A
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления.

Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту
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с её непростой судьбой, уютный и спокойный Протарас и невероятно красивые природные виды мыса Греко. Переезды не утомительные, времени на осмотр достаточно, всё проходит в комфортном темпе.

Отдельная благодарность нашему гиду Ирине. Это именно тот случай, когда человек не просто рассказывает факты, а действительно погружает в историю и атмосферу мест. Ирина очень эрудированная, внимательная к группе, с отличным чувством баланса между информацией и свободным временем. На все вопросы отвечала подробно и с интересом, было видно, что она искренне любит этот регион и свою работу.

Экскурсию однозначно рекомендую тем, кто хочет за короткое время получить целостное представление о восточном Кипре и провести день не только познавательно, но и приятно.

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И
Пять Святынь
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Т
Весь Кипр за 1 день
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов, встреченных нами на трипстере.
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Очень эрудированна и приятна в общении. Глубоко знает историю, традиции, современность Кипра. Экскурсия от абсолютно местного жителя. Ответила на все наши вопросы. Насыщенный, но очень грамотно составленный маршрут. Несмотря на то, что на Кипре мы были восемь раз, узнали много нового. Увидели интересные и очень красивые места. Всей семье (включая детей 17 и 13 лет) очень понравилось. Однозначно рекомендуем! И огромная благодарность Ирине!

Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,+2
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,
Мы очень много путешествуем. Многократно брали индивидуальные экскурсии в разных странах. Ирина- один из лучших гидов,
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М
Весь Кипр за 1 день
Большое спасибо Ирине за прекрасный день на Кипре!
Профессионально, живо, полное погружение в историю и повседневную жизнь современного Кипра.
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О
Пафос - от мифов до древней столицы
Провели незабываемый день с замечательным гидом Ириной. Благодаря яркому и эмоциональному рассказу экскурсия была захватывающей, оставила только яркие, позитивные воспоминания.
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Маршрут очень удобный, нам понравилось абсолютно все в этой поездке, но особенно впечатлила и восхитила мозаика в археологическом парке Пафоса, это что-то грандиозное!

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О
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Выражаем искреннюю благодарность гиду Артуру! Увидели и узнали много нового и интересного. Самое яркое впечатление оставили смотровая площадка в горах и живописная деревня Лефкара. Самостоятельно мы бы не рискнули ехать в горы, но благодаря Артуру провели незабываемый день.
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Всего 200 отзывов в Айе-Напе

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Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе

Самые популярные экскурсии в Айе-Напе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Троодос - душа Кипра;
  2. Сокровища мыса Каво Греко;
  3. Весь Кипр за 1 день;
  4. Фамагуста - Вароша. Средневековая крепость и город-призрак (из Айя-Напы);
  5. Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы.
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в августе 2026
Сейчас в Айе-Напе можно забронировать 42 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Посетите Айия-Напу в 2026 году и откройте для себя все достопримечательности Кипра на русском языке. Наши цены начинаются от €100. Забронируйте вашу экскурсию прямо сейчас