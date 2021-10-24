Отзыв на: Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное С Сергей 5 Взяли экскурсию в последний день перед отлетом и остались в полном восторге! Гид Юлия показала лучшие локации и сделала для нас фотографии, а так же рассказала историю острова!

Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко Л Леонид 5 3, 5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко. Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета местных спортсменов (Серго в недавнем прошлом профессиональный спортсмен) до статуса британских военных баз на Кипре в понимании киприотов. Приятным сюрпризом стал устроенный Серго для нас небольшой пикник в красивом месте с вином и фруктами. Хороший русский язык, такт и уважение к гостям, пунктуальность, детальное знание предмета и маршрута, влюбленность в природу Кипра, легкая самоирония - чего еще желать от гида? Смело выбирайте Серго! Он не подведет и не разочарует!

Отзыв на: Сокровища мыса Каво Греко Н Наталья 5 Отличный вариант ознакомления с регионом. Соответствие цены и качества. Сам управляешь своим временем и предпочтениями. Прокатились на кабриолете на волшебном закате солнца. Такое запоминается навсегда!

Отзыв на: Троодос — душа Кипра Д Дана 5 Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))

Отзыв на: Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное Л Лариса 5 Очень приятная экскурсия по живописным местам. Спасибо огромное Юлии за фото с прекрасной композицией и интересными ракурсами! День получился незабываемым!

Отзыв на: Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру Т Татьяна 5 Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.

Отзыв на: Весь Кипр за 1 день Л Лилия 5 Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы большая молодец! Владеете большим объёмом информации, сразу расположили нас к себе. И не смотря на то, что к завершению экскурсии мы изрядно устали, остались очень довольны, узнали много нового и пополнили запас впечатлений от посещения Кипра. Будущим туристам советую смело брать такую экскурсию!

Отзыв на: Троодос — душа Кипра В Вероника 5 Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова, красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо!

Отзыв на: Весь Кипр за 1 день Г Гелиана 5 Ирина замечательный гид, целый день пролетел как одно мгновение, хотя мы и устали, но очень много узнали, много посетили мест, экскурсия проходила в непринужденной обстановке. Всем рекомендую Ирину. Огромное Вам спасибо, Ирина!