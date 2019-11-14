8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем

Irina
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Irina – ваш гид
Всего за день Кипр раскроет вам все красоты и тайны.

Вы побываете в атмосферной деревушке Лефкара, ощутите умиротворение в монастыре Махерас.

Горные пейзажи Троодоса впечатлят своим величием, а город-призрак — духом запустения.

А еще мы исследуем средневековую крепость в Фамагусте, и, конечно, попробуем местное вино.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день

Что вас ожидает

Колоритная деревушка
Утром мы отправимся к одному из трех величайших монастырей Кипра — Махерас. Окруженный сосновыми лесами, он впечатляет спокойной атмосферой — я расскажу легенду о его появлении. Затем мы посетим деревню Лефкара, сохранившую аутентичность до наших времен. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам вдоль трехсотлетних домов, увидите церковь Святого Креста и узнаете, как проверяли эту реликвию. Особая достопримечательность деревушки — местные умельцы: еще в Средние века мужчины здесь создавали филигранные украшения из серебра и золота, а мастерицы всегда славились своим кружевом «лефкаритио».

Вино и горы
На семейной винодельне вы продегустируете местное вино — у него особый букет, и я объясню вам, чем оно отличается от вин других регионов Кипра. Вы осмотрите помещения винодельни и узнаете, где и как делают вино, а в хранилище увидите дубовые бочки, в которых настаивается напиток. Проезжая по отрогам гор Троодоса, мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться потрясающим видом на этот горный массив. А дальше вы посетите пещеру, где англичане сожгли одного из участников сопротивления киприотов, и услышите историю этой борьбы за свободу.

Прошлое и современность турецкого Кипра
Чтобы представление о Кипре было полным, мы отправимся на север острова, в его турецкую часть. Здесь находится город-призрак Вароша — я расскажу о трагических событиях, приведших к разделению острова. Обратно в Средневековье нас перенесет крепость города Фрамагусты. Вы сможете подняться на крепостную стену и окинуть взглядом весь порт. После посетите церковь святого Николая и узнаете, почему короли династии Лузиньянов становились правителями только после второй коронации.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Дегустация оплачивается дополнительно (2 евро/чел.)
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день
Весь Кипр за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2019
До сих пор вспоминаю эту поездку, хотя прошло уже 2 месяца!
Не бойтесь съездить и посмотреть на Северную часть Кипра, тем более Ирина знает, как правильно пересекать границу и общаться с пограничниками.
Организовано все было на высшем уровне! Мы много, что успели посмотреть и узнать! Из Ирины не нужно вытягивать информацию.
Очень контактный человек, рекомендую ее как гида и эту экскурсию.
10 ноября 2019
Приехав на несколько дней на Кипр по работе, мы с мужем решили узнать эту страну поглубже и наш выбор был: Весь Кипр за один день. Наш гид Ирина приехала за нами рано утром и мы отправились в путешествие. С первых минут Ирина настолько расположила нас к себе, что к концу поездки мы были уже друзьями! За один день мы успели посмотреть и север, и юг страны, горные массивы, маленькие деревни, пообедать в семейной таверне с необыкновенной кухней( даже сейчас слюнки бегут), побывать на винодельне, узнать историю плетения кружев. Даже сразу не вспомнишь, столько всего мы узнали и увидели! Ирина необыкновенный рассказчик! Если Вы будете на Кипре, обязательно закажите какую- нибудь экскурсию у Ирины- у Вас будет ощущение, что это Ваш старинный друг встретил Вас и повёз на прогулку!
8 октября 2019
Экскурсия великолепна. А самое главное экскурсавод Ирина, таких замечательных людей вообще мало, а встретить такого замечательного человека вот так на другом краю земли, кажется невозможным, а вот нет, есть такие люди!!! Мы путешествуем семьей, я, жена и сын 11 лет. Были на многих экскурсиях от тур оператора. Теперь будем заказывать только такие экскурсии. Ирина встретила нас около отеля и сразу возникло чувство, что мы друг друга знаем тысячу лет. Она рассказывала и рассказывала, отвечала на все вопросы, такого в "автобусе" вы точно не получите. Дорогие путешественники, даже и не слушайте отельных гидов, смело заказывайте эту экскурсию и вы погрузитесь в реальную жизнь Кипра, а не заготовленную пластмассовую речь. Ирина еще раз вам спасибо от всей души от нашей семьи!!!!
15 сентября 2019
На экскурсии побывали мои родители, которые на Кипре впервые. Гид Ирина забрала их из отеля и провезла по самым наиинтереснейшим местам, с любовью рассказала о стране, народе, обычаях. Родители просто в восторге и от гида, и от экскурсии. Спасибо!
5 сентября 2019
Большое спасибо Ирине за экскурсию! Столько информации об острове, истории, жителях, даже о растениях и природных ресурсах! Маршрут построен замечательно! Очень деликатный человек. Общаться с Ириной легко и просто. К концу экскурсии( которая, к слову сказать, продолжалась почти 12 часов вместо 10-ти заявленных) ощущение было такое, что знакомы с ней всю жизнь. Прогулка с подругой- вот как бы мы назвали эту поездку. Рекомендую однозначно!
30 августа 2019
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Ирина очень детально рассказала об истории Кипра, жизни местных жителей, традициях и кухне Кипра. За время экскурсии мы успели побывать и на турецкой, и на греческой части острова; посетили живописные деревушки, горы и узнали много нюансов из жизни киприотов, точнее греко-киприотов и турко-киприотов :). И даже увидели заброшенный город! Ирина приятный и легкий собеседник, экскурсия проходит непринуждённо. Понравилось то, что Ирина перестроила стандартный маршрут экскурсии под наши запросы и ответила на все, буквально все, вопросы, которые у нас были! Спасибо большое за экскурсию! Обязательно бы порекомендовала узнать Кипр вместе с Ириной, чтобы ваше знакомство с Кипром не ограничивалось Нисси бич.
23 июля 2019
Экскурсовод великолепная))) На наш взгляд - всем будет и комфортно и познавательно)))
Мария
6 июля 2019
4.07 были у Ирины на экскурсии. Мы специально выбирали такую, чтобы за один день посмотреть весь остров, в том числе северную его часть.
Начну сначала об экскурсии. Она насыщенная, но за счёт собственного транспорта Ирины очень легкая, и жара не ощущается. Все места подобраны очень грамотно, так как есть и храмы, и винодельня и исторические места.
Но жемчужина экскурсии в самом экскурсоводе. Ирина - прекрасный рассказчик. У неё очень глубокие, как исторические знания, так и о жизни просто (глазами обывателя), а так же политические (на все наши вопросы Ирина дала четкий и развёрнутый ответ). Более того, у Ирины очень приятный голос, четкая и красивая речь, так что болтать с ней одно удовольствие. Ирина очень деликатный профессионал, даёт возможность туристу самому задавать вопрос, устанавливать границы интересующих вопросов или побродить самим в локациях, если хочется остаться наедине (например, в храмах у икон она оставляет помолиться наедине, что я считаю плюсом, так как никто не стоит над душой).
Экскурсия полностью стоит своих денег, более того дегустация на винодельне отдельно не оплачивается.
В общем, я очень рекомендую)

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