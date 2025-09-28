Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Погрузитесь в атмосферу Кипра, выбирая места для посещения. Вас ждут древние церкви, водопады и горы, а также незабываемый видеоклип о вашем путешествии
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 сентября 2025Ксения провела для нас замечательную индивидуальную экскурсию, адаптированную для моего сына — человека с нарушением зрения, которому требуется особая поддержка.
- ИИрина10 июля 2025Поездка была шикарная, Ксения открытая и живая. Маршрут мы не планировали, просто сказали свои предпочтения. Сказать, что мы в восторге
- ММитрохина24 мая 2025Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод! Ксения была всегда на связи, забрала и доставила от дверей до дверей) Душевная вышла прогулка и беседа, однозначно рекомендую!
- ККсения24 марта 2025Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции и современный лад киприотов. По нашим пожеланиям сделал индивидуальный тур. Михаил, благодарим вас! Удачи и хороших новых гостей.
- ААртём27 февраля 2025Экскурсия очень понравилась, особенно белые камни на закате и винодельня местная с дегустацией вин
- ННино4 февраля 2025Благодарим Ксению за организацию прекрасной прогулки по Кипру.
И не забываемое видео на память.
Спасибо еще раз!!!
Рекомендую всем кто приедет 👍
- ЭЭстер20 августа 2024Ксения профессиональный гид, которая не только рассказала и показала, а самое главное клипом и фотографиями запечатлела наш праздник, мы с мужем отмечаем 46 летие годовщины свадьбы. Очень рады что выбрали Ксению, которая сделала нашу экскурсию незабываемой. Огромное преогромное спасибо.
- ВВалерий8 августа 2024Поездка была спланирована по нашей просьбе в районе с красивыми видами в Айа Напа и прибрежной зоне. Мы отлично отдохнули,
- ЖЖанна2 августа 2024Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗
- ААнна11 апреля 2024Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
- ююля24 февраля 2020Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
- ЕЕлена21 апреля 2019Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
- ММария12 октября 2018Огромное спасибо, Михаилу!!!! Очень интересно, познавательно, ответил на все вопросы, рассказал обо всем, что было интересно! Прекрасный Водитель!!!! Экскурсия у
