Увидеть самое главное в Ларнаке

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Ларнаке на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Святыни Кипра
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€299 за всё до 6 чел.
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Погрузитесь в атмосферу Кипра, выбирая места для посещения. Вас ждут древние церкви, водопады и горы, а также незабываемый видеоклип о вашем путешествии
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.

  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Ксения провела для нас замечательную индивидуальную экскурсию, адаптированную для моего сына — человека с нарушением зрения, которому требуется особая поддержка.
    читать дальше

    На этапе планирования и во время самой экскурсии Ксения проявила искренний интерес и внимательность, помогая сформировать индивидуальную программу, которая в итоге оказалась нам действительно интересна.

    Мы сами не очень точно представляли, чего хотим, поэтому ей пришлось немало потрудиться, расспрашивая нас о самых разных деталях. Обычно мой сын не любит экскурсии, но в этот раз он с восторгом рассказывал обо всём, что увидел и услышал. Экскурсия была действительно увлекательной — он узнал много нового и необычного.

    Спасибо, Ксения, за ваш труд, чуткость и поддержку! 🌿

  • И
    Ирина
    10 июля 2025
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Поездка была шикарная, Ксения открытая и живая. Маршрут мы не планировали, просто сказали свои предпочтения. Сказать, что мы в восторге
    читать дальше

    это промолчать. Ксения сама составила маршрут, показала интересные места не только классику, которую видят туристы, но и затаенные уголки, все это с юмором и на позитиве, очень легко, интересно, непринужденно. Уже знаю, что хочу посетить в свой следующий раз и обязательно с Ксенией. Ой, фото огонь!)

    Поездка была шикарная, Ксения открытая и живая. Маршрут мы не планировали, просто сказали свои предпочтения. Сказать, что мы в восторге это промолчать. Ксения сама составила маршрут, показала интересные места не только классику, которую видят туристы, но и затаенные уголки, все это с юмором и на позитиве, очень легко, интересно, непринужденно. Уже знаю, что хочу посетить в свой следующий раз и обязательно с Ксенией. Ой, фото огонь!)
  • М
    Митрохина
    24 мая 2025
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод! Ксения была всегда на связи, забрала и доставила от дверей до дверей) Душевная вышла прогулка и беседа, однозначно рекомендую!
  • К
    Ксения
    24 марта 2025
    Святыни Кипра
    Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции и современный лад киприотов. По нашим пожеланиям сделал индивидуальный тур. Михаил, благодарим вас! Удачи и хороших новых гостей.
    Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции и современный лад киприотов. По нашим пожеланиям сделал индивидуальный тур. Михаил, благодарим вас! Удачи и хороших новых гостей.
  • А
    Артём
    27 февраля 2025
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Экскурсия очень понравилась, особенно белые камни на закате и винодельня местная с дегустацией вин
    Экскурсия очень понравилась, особенно белые камни на закате и винодельня местная с дегустацией вин
  • Н
    Нино
    4 февраля 2025
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Благодарим Ксению за организацию прекрасной прогулки по Кипру.
    И не забываемое видео на память.
    Спасибо еще раз!!!
    Рекомендую всем кто приедет 👍
  • Э
    Эстер
    20 августа 2024
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Ксения профессиональный гид, которая не только рассказала и показала, а самое главное клипом и фотографиями запечатлела наш праздник, мы с мужем отмечаем 46 летие годовщины свадьбы. Очень рады что выбрали Ксению, которая сделала нашу экскурсию незабываемой. Огромное преогромное спасибо.
    Ксения профессиональный гид, которая не только рассказала и показала, а самое главное клипом и фотографиями запечатлела
  • В
    Валерий
    8 августа 2024
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Поездка была спланирована по нашей просьбе в районе с красивыми видами в Айа Напа и прибрежной зоне. Мы отлично отдохнули,
    читать дальше

    купались в чистейшей прозрачной воде и познакомились с курортом. Если вы хотите получить после поездки короткий фильм с незабываемыми кадрами то Ксения вас порадует.

    Поездка была спланирована по нашей просьбе в районе с красивыми видами в Айа Напа и прибрежной
  • Ж
    Жанна
    2 августа 2024
    Поездка по Кипру с записью видеоклипа
    Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • ю
    юля
    24 февраля 2020
    Святыни Кипра
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
  • Е
    Елена
    21 апреля 2019
    Святыни Кипра
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
    читать дальше

    Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей.
    Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия.
    Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    12 октября 2018
    Святыни Кипра
    Огромное спасибо, Михаилу!!!! Очень интересно, познавательно, ответил на все вопросы, рассказал обо всем, что было интересно! Прекрасный Водитель!!!! Экскурсия у
    читать дальше

    нас была непростая, надо было за небольшой промежуток времени, объездить и посмотреть несколько мест и это при наличии трёх детей, успели все!!!! Дети и взрослые слушали открыв рты!!!!

