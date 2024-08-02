Путешествие по Кипру с возможностью выбора локаций. Посетите древние церкви, костёлы, водопады и Средиземное море. Изучите местные деревушки или отправьтесь в ресторан в горах.
Популярные достопримечательности включают грот «Белые камни», скальный
Популярные достопримечательности включают грот «Белые камни», скальный
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Профессиональная съемка на телефон и квадрокоптер
- 🌟 Индивидуальный маршрут по вашим пожеланиям
- 🏞 Посещение живописных мест и достопримечательностей
- 🎥 Качественный видеоролик с музыкой
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле с детскими креслами
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Древние церкви
- Костёлы
- Водопады
- Средиземное море
- Грот «Белые камни»
- Скальный Мост влюблённых
- Горы Троодос
Описание экскурсии
Мы с вами заранее договоримся, какие места вы хотите посетить:
- Можно отправиться исследовать древние церкви и костёлы
- Полюбоваться водопадами и искупаться в ласковых водах Средиземного моря
- Изучить местные деревушки или отправиться в ресторан с горах
Я учту все ваши пожелания и предложу наиболее интересный маршрут. Из популярных достопримечательностей — живописный грот «Белые камни», скальный Мост влюблённых на окраине Айя Напы и горы Троодос.
Что бы вы ни выбрали, ваше приключение я сниму на телефон и квадрокоптер. Пока вы будете наслаждаться Кипром, я сделаю классные фото и видео. А после смонтирую ролик о вашем путешествии и подберу музыку для него.
Организационные детали
- Видеоролик длится в среднем 2 минуты. Вы получите его через 2 неделе после поездки. По запросу отдаю все исходники (фото и видео)
- Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn Spada. Есть детское кресло и автолюлька
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Ларнаке
Меня зовут Ксения. Уже более 10 лет я снимаю и монтирую видео из своей (и не только) жизни. Предлагаю вас путешествовать вместе, чтобы вышло красиво!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
2 авг 2024
Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗
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