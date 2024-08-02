Поездка по Кипру с записью видеоклипа

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кипру! Выберите интересные места, а мы снимем ваш день на телефон и квадрокоптер, создадим качественный ролик
Путешествие по Кипру с возможностью выбора локаций. Посетите древние церкви, костёлы, водопады и Средиземное море. Изучите местные деревушки или отправьтесь в ресторан в горах.

Популярные достопримечательности включают грот «Белые камни», скальный
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Мост влюблённых и горы Троодос. Ваше приключение будет снято на телефон и квадрокоптер, а затем смонтировано в видеоролик с музыкой. Видеоролик длится около 2 минут и будет готов через 2 недели. Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn Spada, предусмотрены детское кресло и автолюлька

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Профессиональная съемка на телефон и квадрокоптер
  2. 🌟 Индивидуальный маршрут по вашим пожеланиям
  3. 🏞 Посещение живописных мест и достопримечательностей
  4. 🎥 Качественный видеоролик с музыкой
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле с детскими креслами
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Древние церкви
  • Костёлы
  • Водопады
  • Средиземное море
  • Грот «Белые камни»
  • Скальный Мост влюблённых
  • Горы Троодос

Описание экскурсии

Мы с вами заранее договоримся, какие места вы хотите посетить:

  • Можно отправиться исследовать древние церкви и костёлы
  • Полюбоваться водопадами и искупаться в ласковых водах Средиземного моря
  • Изучить местные деревушки или отправиться в ресторан с горах

Я учту все ваши пожелания и предложу наиболее интересный маршрут. Из популярных достопримечательностей — живописный грот «Белые камни», скальный Мост влюблённых на окраине Айя Напы и горы Троодос.

Что бы вы ни выбрали, ваше приключение я сниму на телефон и квадрокоптер. Пока вы будете наслаждаться Кипром, я сделаю классные фото и видео. А после смонтирую ролик о вашем путешествии и подберу музыку для него.

Организационные детали

  • Видеоролик длится в среднем 2 минуты. Вы получите его через 2 неделе после поездки. По запросу отдаю все исходники (фото и видео)
  • Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn Spada. Есть детское кресло и автолюлька

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Жанна
2 авг 2024
Экскурсия прошла отлично! Ксения очень доброжелательная девушка, заехала и привела обратно меня в отель, дала рекомендации по Кипру. Мы также успели искупаться на хорошем пляже и пообедать! А бонусом будет видео клип и фото! Спасибо большое! 🤗

Входит в следующие категории Ларнаки

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиСамое главноеПопулярные места

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