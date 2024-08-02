Путешествие по Кипру с возможностью выбора локаций. Посетите древние церкви, костёлы, водопады и Средиземное море. Изучите местные деревушки или отправьтесь в ресторан в горах.Популярные достопримечательности включают грот «Белые камни», скальный

Мост влюблённых и горы Троодос. Ваше приключение будет снято на телефон и квадрокоптер, а затем смонтировано в видеоролик с музыкой. Видеоролик длится около 2 минут и будет готов через 2 недели. Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn Spada, предусмотрены детское кресло и автолюлька

Описание экскурсии

Мы с вами заранее договоримся, какие места вы хотите посетить:

Можно отправиться исследовать древние церкви и костёлы

Полюбоваться водопадами и искупаться в ласковых водах Средиземного моря

Изучить местные деревушки или отправиться в ресторан с горах

Я учту все ваши пожелания и предложу наиболее интересный маршрут. Из популярных достопримечательностей — живописный грот «Белые камни», скальный Мост влюблённых на окраине Айя Напы и горы Троодос.

Что бы вы ни выбрали, ваше приключение я сниму на телефон и квадрокоптер. Пока вы будете наслаждаться Кипром, я сделаю классные фото и видео. А после смонтирую ролик о вашем путешествии и подберу музыку для него.

Организационные детали