Все экскурсии в Ларнаке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ларнаке – доступно 40 экскурсий на 2021 год, 77 ⭐ отзывов, цены от €22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ларнаке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
4ч
€179
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Сокровище Кипра — мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€355
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-6 чел.
Путешествие по горным деревням Кипра
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальный трансфер
2ч
€235
за 1-3 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-4 чел.
Святыни Кипра
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Индивидуальная экскурсия
8ч
€100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Вдоль побережья, на солнечных долинах Троодоса, на неприступных утёсах и в глухих лесах, спрятанные от...
Ежедневно по согласованию
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Последние отзывы «Экскурсии Ларнаки»
- ТТатьяна26 октября 2021Были в восторге от экскурсии, Кипр открылся нам совсем с другой стороны! С Серго время пролетело незаметно. Экскурсия продумана до мелочей, не пришлось заботиться даже о воде и перекусе! Серго очень открытый и доброжелательный человек, проведя время с ним, мы расстались как добрые друзья!
- ЕЕкатерина24 октября 2021Все прекрасно, интересно, без спешки и суеты) очень душевно) хотите плодотворно провести день на Кипре, вам сюда)
- Отзыв на: Путешествие по горным деревням КипраААлександра17 октября 2021Мы приехали на Кипр не в первый раз, уже многое успели повидать на острове и хотели посмотреть что-то новое, необычное. Остановили выбор на горных деревнях. Заранее согласовали с гидом маршрут, Елена подобрала для нас деревни, ближайшие к нашему месту дислокации, при этом все четыре местечка отличались друг от друга. По дороге заехали на винодельню, где продегустировали отличное местное вино, а пообедали в семейной таверне с потрясающим свежайшим и вкуснейшим мясным мезе. Мы прекрасно провели время в прогулках по тихим живописным деревушкам, сделали множество красивых фотографий, узнали много нового об истории Кипра, его жителях, их менталитете, даже о том, какие фрукты когда лучше всего покупать на Кипре) Елена очень приятный в общении человек, прислушивается к пожеланиям туристов, ничего не навязывает и даёт достаточно времени на фотосъёмку и покупки в местных магазинчиках, останавливается на самых лучших смотровых площадках и очень интересно рассказывает. Большое спасибо! Мы открыли для себя Кипр с новой стороны)
- Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 деньЛЛюбовь10 октября 2021Экскурсия была замечательной. Володя за один день показал нам столько интересного. Все было очень интересно, разнопланово, зрелищно и потрясающе! Эти 8 часов пролетели, как миг! Масса впечатлений, фото и сувениров! Отдельно подчеркну потрясающий обед в горах в таверне! Вкусно! И не дорого! История таверны вобще поразила! Володя, огромное спасибо за этот праздник! Оле спасибо за четкую организацию и толковые советы! Удачи, вам! Еще хочу отметить потрясающую природу Кипра. Очень рекомендуем!
- ССветлана9 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, оптимально построенный маршрут. Не было перегруженности и в то же время самое интересное мы успели увидеть. Гид Серго выше всяких похвал, внимательный и тактичный. Прекрасная речь, энтузиазм, было рассказано множество интересных фактов. Огромное спасибо!
- Отзыв на: Золотое кольцо КипраММихаил5 октября 2021Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Гид адаптировала маршрут под наши пожелания. Гид - очень эрудированный и всесторонне образованный человек. Узнали много нового не только об истории Кипра, но и о его социально-демографических особенностях, которые знают только ‘местные’.
- Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 деньИИрина28 августа 2021Добрый день! Рекомендуем при выборе гида обратить внимание на Владимира и Ольгу! Владимир кладезь информации по истории острова, знает что посмотреть и где поесть! Вы посмотрите именно то что интересно вам! Спасибо за чудесный день!
- Отзыв на: Золотое кольцо КипраВВита25 июля 2021Вчера были на экскурсии с Еленой- прекрасным экскурсоводом и очень приятной женщиной! На протяжении всего пути Елена рассказывала об истории Кипра, его настоящем, традициях. Посетили невероятно живописные места: атмосферные горные деревушки, рыночек со вкусными сладостями, магазинчик с вареньем) нас напоили настоящим кипрским кофе с ореховым вареньем, накормили нереально вкусной форелью и традиционным мясом))) одним словом - экскурсия обязательная программа на Кипре. Елена нас просто влюбила в Кипр!
- Отзыв на: Путешествие по горным деревням КипраЛЛюбовь22 мая 2021Поехали на эту экскурсию, выбрав по описанию. Из описанной программы были примерно в половине мест. В принципе, нам понравилось. Гид Елена - знающий и очень приятный человек. Попыталась показать нам истинный Кипр, тот который любит сама и тот, который наталкивает столичный жителей на мысль: «А не купить ли мне домик в деревне? Желательно в кипрской))»
- Отзыв на: Святыни Кипраююля24 февраля 2020Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось