Экскурсии Ларнаки

Все экскурсии в Ларнаке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ларнаке – доступно 40 экскурсий на 2021 год, 77 ⭐ отзывов, цены от €22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ларнаке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
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По отзывам
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная экскурсия
320
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Национальный парк Акамас
Индивидуальная экскурсия
320
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Сокровище Кипра — мыс Греко
Индивидуальная экскурсия
5
6
179
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Сокровище Кипра — мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Православное наследие Кипра
Индивидуальная экскурсия
4
1
320
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Золотое кольцо Кипра
Индивидуальная экскурсия
4.8
50
355
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Ларнака в величии веков
Индивидуальная экскурсия
90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Кипр: самое-самое за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
2
325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Кирения - "Горький лимон"
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Путешествие по горным деревням Кипра
Индивидуальная экскурсия
3.8
4
325
за 1-6 чел.
Путешествие по горным деревням Кипра
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Индивидуальный трансфер
235
за 1-3 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Индивидуальная экскурсия
90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
325
за 1-6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Святыни Кипра
Индивидуальная экскурсия
5
3
320
за 1-4 чел.
Святыни Кипра
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Пафос - от мифов до древней столицы
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Всё самое лучшее на Кипре
Индивидуальная экскурсия
5
1
320
за 1-4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная экскурсия
5
1
250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Наследие древней Византии
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуальная экскурсия
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуальная экскурсия
100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная экскурсия
100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который...
Ежедневно по согласованию
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Вдоль побережья, на солнечных долинах Троодоса, на неприступных утёсах и в глухих лесах, спрятанные от...
Ежедневно по согласованию

Последние отзывы «Экскурсии Ларнаки»

  • Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Были в восторге от экскурсии, Кипр открылся нам совсем с другой стороны! С Серго время пролетело незаметно. Экскурсия продумана до мелочей, не пришлось заботиться даже о воде и перекусе! Серго очень открытый и доброжелательный человек, проведя время с ним, мы расстались как добрые друзья!
  • Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко
    Е
    Екатерина
    24 октября 2021
    5
    Все прекрасно, интересно, без спешки и суеты) очень душевно) хотите плодотворно провести день на Кипре, вам сюда)
  • Отзыв на: Путешествие по горным деревням Кипра
    А
    Александра
    17 октября 2021
    5
    Мы приехали на Кипр не в первый раз, уже многое успели повидать на острове и хотели посмотреть что-то новое, необычное. Остановили выбор на горных деревнях. Заранее согласовали с гидом маршрут, Елена подобрала для нас деревни, ближайшие к нашему месту дислокации, при этом все четыре местечка отличались друг от друга. По дороге заехали на винодельню, где продегустировали отличное местное вино, а пообедали в семейной таверне с потрясающим свежайшим и вкуснейшим мясным мезе. Мы прекрасно провели время в прогулках по тихим живописным деревушкам, сделали множество красивых фотографий, узнали много нового об истории Кипра, его жителях, их менталитете, даже о том, какие фрукты когда лучше всего покупать на Кипре) Елена очень приятный в общении человек, прислушивается к пожеланиям туристов, ничего не навязывает и даёт достаточно времени на фотосъёмку и покупки в местных магазинчиках, останавливается на самых лучших смотровых площадках и очень интересно рассказывает. Большое спасибо! Мы открыли для себя Кипр с новой стороны)
  • Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 день
    Л
    Любовь
    10 октября 2021
    5
    Экскурсия была замечательной. Володя за один день показал нам столько интересного. Все было очень интересно, разнопланово, зрелищно и потрясающе! Эти 8 часов пролетели, как миг! Масса впечатлений, фото и сувениров! Отдельно подчеркну потрясающий обед в горах в таверне! Вкусно! И не дорого! История таверны вобще поразила! Володя, огромное спасибо за этот праздник! Оле спасибо за четкую организацию и толковые советы! Удачи, вам! Еще хочу отметить потрясающую природу Кипра. Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко
    С
    Светлана
    9 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, оптимально построенный маршрут. Не было перегруженности и в то же время самое интересное мы успели увидеть. Гид Серго выше всяких похвал, внимательный и тактичный. Прекрасная речь, энтузиазм, было рассказано множество интересных фактов. Огромное спасибо!
  • Отзыв на: Золотое кольцо Кипра
    М
    Михаил
    5 октября 2021
    5
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Гид адаптировала маршрут под наши пожелания. Гид - очень эрудированный и всесторонне образованный человек. Узнали много нового не только об истории Кипра, но и о его социально-демографических особенностях, которые знают только ‘местные’.
  • Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 день
    И
    Ирина
    28 августа 2021
    5
    Добрый день! Рекомендуем при выборе гида обратить внимание на Владимира и Ольгу! Владимир кладезь информации по истории острова, знает что посмотреть и где поесть! Вы посмотрите именно то что интересно вам! Спасибо за чудесный день!
  • Отзыв на: Золотое кольцо Кипра
    В
    Вита
    25 июля 2021
    5
    Вчера были на экскурсии с Еленой- прекрасным экскурсоводом и очень приятной женщиной! На протяжении всего пути Елена рассказывала об истории Кипра, его настоящем, традициях. Посетили невероятно живописные места: атмосферные горные деревушки, рыночек со вкусными сладостями, магазинчик с вареньем) нас напоили настоящим кипрским кофе с ореховым вареньем, накормили нереально вкусной форелью и традиционным мясом))) одним словом - экскурсия обязательная программа на Кипре. Елена нас просто влюбила в Кипр!
  • Отзыв на: Путешествие по горным деревням Кипра
    Л
    Любовь
    22 мая 2021
    4
    Поехали на эту экскурсию, выбрав по описанию. Из описанной программы были примерно в половине мест. В принципе, нам понравилось. Гид Елена - знающий и очень приятный человек. Попыталась показать нам истинный Кипр, тот который любит сама и тот, который наталкивает столичный жителей на мысль: «А не купить ли мне домик в деревне? Желательно в кипрской))»
  • Отзыв на: Святыни Кипра
    ю
    юля
    24 февраля 2020
    5
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
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