Ю Юлия

Отличная экскурсия! Были вдвоём с подругой. Экскурсовод очень приятно и комфортно проводил экскурсию, машина хорошая 👍 Подстраивал маршрут под нас в процессе. Интересно рассказывал, видно, что хорошо знает как современный Кипр, так и его историю. Нам очень понравилось! Очень рекомендуем)