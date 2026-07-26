Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр для первого знакомства: всё главное за 1 день
От моря до гор и древностей - идеальный маршрут для тех, кто прилетел на остров впервые
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €285
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни Кипра
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - древняя столица Кипра
Проследить эволюцию города от античных легенд до современности - из Ларнаки
Завтра в 09:00
10 авг в 08:30
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста - загадочный город Кипра
Отправиться из Ларнаки к готическому собору, античным руинам, крепостям и пляжам с лазурной водой
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ларнаке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от €26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра
Добро пожаловать на север Кипра! Вас ждут древние города, величественные монастыри и захватывающие истории. Увидите башню Отелло и руины Саламина
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€340 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужины Кипра по дороге из аэропорта. Трансфер + экскурсия
Начните отпуск красиво и откройте Кипр ещё до заселения в отель
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив величественные замки и крепости Северного Кипра. Уникальная история и легенды ждут вас
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Путешествие через Никосию и Лефкару с уникальными достопримечательностями и культурными открытиями. Ощутите атмосферу Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€630 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Разделённая столица и её окрестности
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Колорит Кипра из Ларнаки
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Индивидуальная
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Елене за замечательную экскурсию по Кипру! Елена — настоящий профессионал, который прекрасно знает историю
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Е
Экскурсия "По стопам Святых Апостолов" нам очень понравилась. У нас была гид Валентина. Все было с ней комфортно, не утомительно.
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Б
Всегда приятно встретить человека профессионального и симпатичного одновременно. Елена как раз и совмещает в себе эти качества!
Рекомендуем на все 100👏
Рекомендуем на все 100👏
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V
Олег-отличный гид, ответил на все наши вопросы, отреагировал на просьбы о маршруте, экскурсия удалась и была интересна и взрослым, и детям!
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О
Были на экскурсии с детьми. Елена предложила оптимальный вариант с учётом возраста детей. Экскурсия была интересной и не утомительной. По
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Олег – отличный рассказчик. Он прекрасно знает и древнюю, и современную истории региона. Очень понравилась экскурсия, узнал много нового.
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Р
Водитель был просто отличный, связь с ним держалась с того момента как оплатил трансфер и до самого приезда в отель. Очень советую!
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И
Экскурсия очень понравилась, большое спасибо Елене!
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Ю
Отличная экскурсия! Были вдвоём с подругой. Экскурсовод очень приятно и комфортно проводил экскурсию, машина хорошая 👍 Подстраивал маршрут под нас в процессе. Интересно рассказывал, видно, что хорошо знает как современный Кипр, так и его историю. Нам очень понравилось! Очень рекомендуем)
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П
Машина была аккуратная, водитель приехал вовремя и сразу начал интересный разговор.
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Всего 147 отзывов в Ларнаке
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Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке
Самые популярные экскурсии в Ларнаке
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