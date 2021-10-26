Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко Т Татьяна 5 Были в восторге от экскурсии, Кипр открылся нам совсем с другой стороны! С Серго время пролетело незаметно. Экскурсия продумана до мелочей, не пришлось заботиться даже о воде и перекусе! Серго очень открытый и доброжелательный человек, проведя время с ним, мы расстались как добрые друзья!

Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко Е Екатерина 5 Все прекрасно, интересно, без спешки и суеты) очень душевно) хотите плодотворно провести день на Кипре, вам сюда)

Отзыв на: Путешествие по горным деревням Кипра А Александра 5 Мы приехали на Кипр не в первый раз, уже многое успели повидать на острове и хотели посмотреть что-то новое, необычное. Остановили выбор на горных деревнях. Заранее согласовали с гидом маршрут, Елена подобрала для нас деревни, ближайшие к нашему месту дислокации, при этом все четыре местечка отличались друг от друга. По дороге заехали на винодельню, где продегустировали отличное местное вино, а пообедали в семейной таверне с потрясающим свежайшим и вкуснейшим мясным мезе. Мы прекрасно провели время в прогулках по тихим живописным деревушкам, сделали множество красивых фотографий, узнали много нового об истории Кипра, его жителях, их менталитете, даже о том, какие фрукты когда лучше всего покупать на Кипре) Елена очень приятный в общении человек, прислушивается к пожеланиям туристов, ничего не навязывает и даёт достаточно времени на фотосъёмку и покупки в местных магазинчиках, останавливается на самых лучших смотровых площадках и очень интересно рассказывает. Большое спасибо! Мы открыли для себя Кипр с новой стороны)

Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 день Л Любовь 5 Экскурсия была замечательной. Володя за один день показал нам столько интересного. Все было очень интересно, разнопланово, зрелищно и потрясающе! Эти 8 часов пролетели, как миг! Масса впечатлений, фото и сувениров! Отдельно подчеркну потрясающий обед в горах в таверне! Вкусно! И не дорого! История таверны вобще поразила! Володя, огромное спасибо за этот праздник! Оле спасибо за четкую организацию и толковые советы! Удачи, вам! Еще хочу отметить потрясающую природу Кипра. Очень рекомендуем!

Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко С Светлана 5 Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, оптимально построенный маршрут. Не было перегруженности и в то же время самое интересное мы успели увидеть. Гид Серго выше всяких похвал, внимательный и тактичный. Прекрасная речь, энтузиазм, было рассказано множество интересных фактов. Огромное спасибо!

Отзыв на: Золотое кольцо Кипра М Михаил 5 Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Гид адаптировала маршрут под наши пожелания. Гид - очень эрудированный и всесторонне образованный человек. Узнали много нового не только об истории Кипра, но и о его социально-демографических особенностях, которые знают только ‘местные’.

Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 день И Ирина 5 Добрый день! Рекомендуем при выборе гида обратить внимание на Владимира и Ольгу! Владимир кладезь информации по истории острова, знает что посмотреть и где поесть! Вы посмотрите именно то что интересно вам! Спасибо за чудесный день!

Отзыв на: Золотое кольцо Кипра В Вита 5 Вчера были на экскурсии с Еленой- прекрасным экскурсоводом и очень приятной женщиной! На протяжении всего пути Елена рассказывала об истории Кипра, его настоящем, традициях. Посетили невероятно живописные места: атмосферные горные деревушки, рыночек со вкусными сладостями, магазинчик с вареньем) нас напоили настоящим кипрским кофе с ореховым вареньем, накормили нереально вкусной форелью и традиционным мясом))) одним словом - экскурсия обязательная программа на Кипре. Елена нас просто влюбила в Кипр!

Отзыв на: Путешествие по горным деревням Кипра Л Любовь 4 Поехали на эту экскурсию, выбрав по описанию. Из описанной программы были примерно в половине мест. В принципе, нам понравилось. Гид Елена - знающий и очень приятный человек. Попыталась показать нам истинный Кипр, тот который любит сама и тот, который наталкивает столичный жителей на мысль: «А не купить ли мне домик в деревне? Желательно в кипрской))»