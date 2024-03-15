Что вас ждет Фантастический горный Кыргызстан за 4 дня! Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны. В программу входит:

Семеновское ущелье. Вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом.

Григорьевское ущелье. Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях, так же невероятные ущелья и много других красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины! Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

• транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя. Туристы оплачивают самостоятельно:

Григорьевское ущелье. Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях, так же невероятные ущелья и много других красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины! Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

проживание, в среднем — 1500 руб., • входные билеты — 150 руб., • обед, в среднем — 600 руб.