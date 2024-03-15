Горные пейзажи Кыргызстана: тур в Семеновское и Григорьевское ущелья из Бишкека
Вас ждет фантастический горный Кыргызстан! Мы подготовили маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны.
Мы побываем в Семеновском ущелье, полюбуемся хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. В Григорьевском ущелье увидим высокогорные озера и покатаемся на лошадях.
Мы побываем в Семеновском ущелье, полюбуемся хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. В Григорьевском ущелье увидим высокогорные озера и покатаемся на лошадях.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Семеновское ущелье
- Григорьевское ущелье
- Ущелье Алтын-Арашан (Золотой Источник)
- Город Каракол
- Джеты-Огуз — семь красивых скал ущелья
- Ущелье Жууку — самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо
- Ущелье Барскоон
- Водопад «Слезы барса»
- Плато (сырта) Арабель
- Сафари по каньонам Иссык-Куля
- Соленое озеро
- Аксайские каньоны
- Каньон Сказка и многое другое
Описание
Что вас ждет Фантастический горный Кыргызстан за 4 дня! Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны. В программу входит:
Семеновское ущелье. Вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом.
Григорьевское ущелье. Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях, так же невероятные ущелья и много других красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины! Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
• транспорт по маршруту, • услуги гида-водителя. Туристы оплачивают самостоятельно:
Григорьевское ущелье. Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях, так же невероятные ущелья и много других красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины! Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
проживание, в среднем — 1500 руб., • входные билеты — 150 руб., • обед, в среднем — 600 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Чолпон-Ата, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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