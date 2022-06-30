Авторские туры в Бишкеке

Туры по городам Киргизии
1 чел.
По популярности
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
11 июля
1 авг
60 000 за человека
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
30 июня
22 авг
126 500 за человека
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Бишкек, 07:00-08:00
6 мая
10 мая
11 мая
12 мая
792 за всё до 4 чел.
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Авторский тур
14 дней
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
17 июля
14 авг
5 сен
19 сен
$1 591 за человека
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Бишкек, аэропорт, утро
2 дек
9 дек
16 дек
23 дек
$862 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
ваш отель/дом в Бишкеке, утро
13 июня
15 июня
17 июня
19 июня
$631 за всё до 2 чел.
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Бишкек, аэропорт, утро
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
85 000 за человека
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Бишкек, 09:00
1 июня
7 июня
14 июня
21 июня
40 000 за человека
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
2 июня
22 июня
20 июля
17 авг
$1 000 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Аэропорт Бишкека, утро
8 июня
6 июля
3 авг
10 авг
73 900 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Аэропорт Бишкека, утро
9 июня
23 июня
7 июля
4 авг
62 200 за человека
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
11 мая
19 мая
$950 за человека
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Аэропорт Бишкека, утро
4 мая
12 мая
3 июня
12 июня
1 100 за человека
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Ваш отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от $850 за человека
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
по договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$620 за человека
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$738 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$450 за человека
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Бишкек, адрес вашего отеля
2 мая
15 авг
10 сен
$728 за человека
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
$550 за человека
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$970 за всё до 6 чел.
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Бишкек, ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$730 за человека
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Бишкек, ваш отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$730 за человека
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
2 мая
15 авг
10 сен
69 000 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня
1 июля
9 июля
2 авг
69 900 за человека
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$465 за всё до 4 чел.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$900 за всё до 2 чел.
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
49 000 за всё до 6 чел.
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Бишкек, первая воловина дня
14 мая
20 мая
27 мая
3 июня
390 000 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Бишкеке на экскурсиях?

На территории города Бишкек располагается большое число архитектурных памятников советской эпохи. Помимо этого имеются здесь и свои знаменательные места. Также он отличается наличием скверов и парков, разбросанных по всей территории населенного пункта. А вот в окрестностях имеется много живописных мест и горных маршрутов северного Тянь-Шаня, при чем всё это является лишь небольшой частью того, что можно посмотреть при посещении столь замечательного города

Местные экскурсоводы

В Бишкеке находится большое количество рукотворных и природных достопримечательностей, которые стоит стоит посетит самостоятельно, или же, что будет лучше, заказать экскурсию. Причем заказать экскурсию с прекрасным гидом можно прямо на нашем сайте. Но выбирайте экскурсию по цене и отзывам, чтобы знакомство с этой азиатской столицей прошло для вас идеально

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нелли
    28 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)
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  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и очень визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни по впечатлениям и полученным эмоциям. Проехав более 2000км мы даже не ощутили передвижения, было очень комфортно, безопасно и с улыбкой. Наше путешествие прошло""легко и радостно"". Мы влюбились в вашу страну и вернёмся сюда снова. Такой формат как""авторские джип туры"" по самым красивым местам без туристов и рюкзаков нам особо полюбился. Спасибо за такой первый опыт. Вы задали высокую планку! Благодарим за все еееее!!!!!!!!!!! Ну фартовые мы!!!!! Легко и радостно!!! Супер!!! До встречи в следующих турах!!! Все в восторге, довольные и счастливые отправляемся домой к прежней жизни. Но все же что-то изменилось внутри, ощущение, что возможно все в этой жизни. Ощущение радости и душевного Подъема!
  • А
    Анастасия
    1 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые гиды и приятные собеседники! Дорога на тысячи километров с вами одно удовольствие!:) Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!! Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак, который Дима очень расхваливал! Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно! P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет абсолютно все!
  • е
    екатерина
    10 ноября 2023
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели
  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
  • И
    Иван
    20 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!
  • К
    Кристина
    3 октября 2023
    Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
    Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района!
  • Л
    Любовь
    5 сентября 2023
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид, опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку

Самые популярные туры в Бишкеке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
  2. Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
  3. По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
  4. По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
  5. Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Что посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в апреле 2024
Сейчас в Бишкеке можно забронировать 28 авторских туров от 450 ₽ до 390 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Исследуйте живописный Бишкек, погружаясь в уникальные туры по столице Киргизии. Откройте для себя исторические достопримечательности и культурное наследие города в компании опытных гидов. Насладитесь увлекательными рассказами и знакомством с местными традициями. Забронируйте ваше приключение по Бишкеку уже сегодня и сделайте свое путешествие незабываемым!
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