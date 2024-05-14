Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня

Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Отправляемся в автотур вдоль побережья озера Иссык-Куль, раскинувшегося в киргизской части Тянь-Шаня.

Вы полюбуетесь непередаваемой красотой горных хребтов: посетите несколько ущелий и водопадов, преодолеете извилистый перевал 33 Попугая и увидите марсианские
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ландшафты каньона Сказка.

Исследуете археологические памятники: древний минарет, камни с тибетскими молитвами и наскальными петроглифами.

А также познакомитесь с местной культурой: проведёте ночь в юрте кочевника и пройдёте мастер-класс по изготовлению войлочного ковра.

5
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

В поездку необходимо взять тёплые вещи, термобельё, головной убор и крем от загара.

Проживание. Двухместное размещение в гостевых домах «Тянь-Шань» (1 ночь) и «Алтын» (4 ночь), апартаментах «Вавилон» (2 ночь), мини-отеле «Наталия» (3 ночь), юрточном лагере «Али-Нур» (5 ночь).

Питание. В стоимость тура включены 5 завтраков, 6 ланчей, 5 ужинов и питьевая вода.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-Куль

Первым делом познакомимся со столицей Киргизии и осмотрим основные достопримечательности Бишкека. Затем покинем город и отправимся к голубому сердцу Тянь-Шаня — высокогорному озеру Иссык-Куль.

По дороге сделаем остановку, чтобы посетить башню Бурана — минарет, построенный в 9-11 веках. Поблизости находится сад камней, состоящий из балбалов — древних статуй и памятников с наскальными рисунками. На ночь остановимся в гостевом доме.

Достопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-КульДостопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-КульДостопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-КульДостопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-КульДостопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-КульДостопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-Куль
2 день

Чолпон-Ата, парк камней, Григорьевское и Семёновское ущелья, горные озёра

Сегодня будем двигаться вдоль северного берега Иссык-Куля. Заедем в город Чолпон-Ата, через который когда-то проходил один из маршрутов Великого Шёлкового пути. Посетим парк камней с древними петроглифами.

Во второй половине дня прогуляемся по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, доберёмся до горных озёр. Вечером прибудем в город Каракол и разместимся в апартаментах.

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3 день

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалы

Обогнём Иссык-Куль и поедем вдоль южного берега. Здесь сосредоточено множество природных достопримечательностей: ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзы, скалы Семь быков и Разбитое сердце.

После обеда осмотрим ещё три водопада и место, где любил отдыхать Юрий Гагарин — ущелье Барскаун. К концу дня вернёмся к Иссык-Кулю и останемся на ночь в мини-отеле.

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалыУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалыУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалыУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалыУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалыУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалы
4 день

Ущелье Тамга, каньон Сказка, мастер-класс по изготовлению ковра

Продолжим исследовать южное побережье озера. Посетим ущелье Тамга — место паломничества буддистов. Тут находятся священные камни, на которых выгравированы древнетибетские молитвы. Побываем в каньоне Сказка — небольшом ущелье, знаменитом красными глиняными скалами, создающими марсианские пейзажи.

Сегодня остановимся в гостевом доме в селе Боконбаево. Хозяйка проведёт мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров, получившееся изделие вы сможете забрать на память.

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5 день

Озеро Сон-Куль, перевал 33 попугая

Утром отправимся к ещё одной жемчужине киргизских гор — озеру Сон-Куль. Будем двигаться по бездорожью, преодолеем живописный перевал, который благодаря количеству резких поворотов на серпантине называют 33 Попугая. Ночевать будем в юрточном лагере кочевников.

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6 день

Соляные шахты, возвращение в Бишкек

Встретим рассвет, отражающийся в чистейших водах горного озера, и поедем обратно в Бишкек. Ненадолго задержимся в бывших соляных шахтах, воздух в которых благотворно влияет на дыхательную систему. Вечером прибудем в киргизскую столицу и попрощаемся.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на внедорожнике
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Питание и питьевая вода
  • Входные билеты по маршруту
  • Мастер-класс по изготовлению ковра из войлока
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с мая по сентябрь
  • Стоимость тура указана при группе из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 428 600 рублей, из 4 человек - 467 200 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, первая воловина дня
Завершение: Бишкек, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 мая 2024
Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
Н
14 мар 2024
Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную
Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и очень
визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни
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по впечатлениям и
полученным эмоциям.
Проехав более 2000км мы даже не ощутили передвижения, было очень комфортно, безопасно и с
улыбкой. Наше путешествие прошло""легко и радостно"". Мы влюбились в вашу страну и вернёмся
сюда снова. Такой формат как""авторские джип туры"" по самым красивым местам без туристов и
рюкзаков нам особо полюбился. Спасибо за такой первый опыт. Вы задали высокую планку!
Благодарим за все еееее!!!!!!!!!!!
Ну фартовые мы!!!!! Легко и радостно!!! Супер!!!
До встречи в следующих турах!!! Все в восторге, довольные и счастливые отправляемся домой к
прежней жизни. Но все же что-то изменилось внутри, ощущение, что возможно все в этой жизни.
Ощущение радости и душевного Подъема!

А
1 мар 2024
Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм!
Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные
люди, крутые гиды и приятные собеседники!
Дорога на тысячи километров с вами одно
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удовольствие!:)
Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой
находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был
отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более
подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!!
Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак,
который Дима очень расхваливал!

Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно!
P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет
абсолютно все!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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