Сегодня будем двигаться вдоль северного берега Иссык-Куля. Заедем в город Чолпон-Ата, через который когда-то проходил один из маршрутов Великого Шёлкового пути. Посетим парк камней с древними петроглифами.

Во второй половине дня прогуляемся по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, доберёмся до горных озёр. Вечером прибудем в город Каракол и разместимся в апартаментах.