Вы полюбуетесь непередаваемой красотой горных хребтов: посетите несколько ущелий и водопадов, преодолеете извилистый перевал 33 Попугая и увидите марсианские
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
В поездку необходимо взять тёплые вещи, термобельё, головной убор и крем от загара.
Проживание. Двухместное размещение в гостевых домах «Тянь-Шань» (1 ночь) и «Алтын» (4 ночь), апартаментах «Вавилон» (2 ночь), мини-отеле «Наталия» (3 ночь), юрточном лагере «Али-Нур» (5 ночь).
Питание. В стоимость тура включены 5 завтраков, 6 ланчей, 5 ужинов и питьевая вода.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Достопримечательности Бишкека, башня Бурана, сад камней, озеро Иссык-Куль
Первым делом познакомимся со столицей Киргизии и осмотрим основные достопримечательности Бишкека. Затем покинем город и отправимся к голубому сердцу Тянь-Шаня — высокогорному озеру Иссык-Куль.
По дороге сделаем остановку, чтобы посетить башню Бурана — минарет, построенный в 9-11 веках. Поблизости находится сад камней, состоящий из балбалов — древних статуй и памятников с наскальными рисунками. На ночь остановимся в гостевом доме.
Чолпон-Ата, парк камней, Григорьевское и Семёновское ущелья, горные озёра
Сегодня будем двигаться вдоль северного берега Иссык-Куля. Заедем в город Чолпон-Ата, через который когда-то проходил один из маршрутов Великого Шёлкового пути. Посетим парк камней с древними петроглифами.
Во второй половине дня прогуляемся по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, доберёмся до горных озёр. Вечером прибудем в город Каракол и разместимся в апартаментах.
Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, водопад Девичьи слёзы, скалы
Обогнём Иссык-Куль и поедем вдоль южного берега. Здесь сосредоточено множество природных достопримечательностей: ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзы, скалы Семь быков и Разбитое сердце.
После обеда осмотрим ещё три водопада и место, где любил отдыхать Юрий Гагарин — ущелье Барскаун. К концу дня вернёмся к Иссык-Кулю и останемся на ночь в мини-отеле.
Ущелье Тамга, каньон Сказка, мастер-класс по изготовлению ковра
Продолжим исследовать южное побережье озера. Посетим ущелье Тамга — место паломничества буддистов. Тут находятся священные камни, на которых выгравированы древнетибетские молитвы. Побываем в каньоне Сказка — небольшом ущелье, знаменитом красными глиняными скалами, создающими марсианские пейзажи.
Сегодня остановимся в гостевом доме в селе Боконбаево. Хозяйка проведёт мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров, получившееся изделие вы сможете забрать на память.
Озеро Сон-Куль, перевал 33 попугая
Утром отправимся к ещё одной жемчужине киргизских гор — озеру Сон-Куль. Будем двигаться по бездорожью, преодолеем живописный перевал, который благодаря количеству резких поворотов на серпантине называют 33 Попугая. Ночевать будем в юрточном лагере кочевников.
Соляные шахты, возвращение в Бишкек
Встретим рассвет, отражающийся в чистейших водах горного озера, и поедем обратно в Бишкек. Ненадолго задержимся в бывших соляных шахтах, воздух в которых благотворно влияет на дыхательную систему. Вечером прибудем в киргизскую столицу и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на внедорожнике
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание
- Питание и питьевая вода
- Входные билеты по маршруту
- Мастер-класс по изготовлению ковра из войлока
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Алкогольные напитки
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с мая по сентябрь
- Стоимость тура указана при группе из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 428 600 рублей, из 4 человек - 467 200 рублей
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и очень
визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни
Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные
люди, крутые гиды и приятные собеседники!
Дорога на тысячи километров с вами одно