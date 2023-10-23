Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
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4 отзыва
Разместимся во внедорожнике и отправимся колесить по живописным просторам Киргизии.
Вы увидите багровые скалы Джети-Огуз, надышитесь свежим горным воздухом в ущелье Барскоон, полюбуетесь южным берегом Иссык-Куля и расслабитесь в горячих источниках.
На память о путешествии у вас останется не только море впечатлений, но и эффектные фото и видео с дронов.
Только представьте: вы на фоне неприступных вершин, высоких скал и бескрайнего озера в окружении хребтов.
Ближайшие даты:
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
Ещё даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить в отеле «Natalia» на берегу озера Иссык-Куль, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Дети. Возможно участие с детьми с 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Долина Семи Быков, ущелье Барскоон и озеро Иссык-Куль
Встречаемся в Бишкеке и в 08:00 отправляемся в путь. Обедать будем в Боомском ущелье, а затем посетим Джети-Огуз — долину Семи Быков, и полюбуемся красными скалами. Побываем в живописном ущелье Барскоон, сделаем фото неприступных горных вершин и поедем к южному берегу озера Иссык-Куль. Здесь заселимся в отель и поужинаем.
2 день
Каньон Сказка, термальные и священные источники
Позавтракаем в отеле и в 10:00 поедем в каньон Сказка, затем отправимся в термальные источники Иссык-Суу. Следующая локация — священные источники Манжылы-Ата.
Пообедаем в городе Боконбаево в 14:00 и начнём обратный путь в Бишкек.
Проживание - 1200-1500 сом с человека (ок. 16-20 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешественником)
Завершение: Бишкек, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тамара
23 окт 2023
Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
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Иван
20 окт 2023
Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!
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Денис
24 авг 2023
Добрый день. Хочу оставить отзыв по поводу тура на Иссык-куль. Это была потрясающая поездка,виды природы не оставили нас равнодушными,я и моя семья была в восторге. Сопровождал нас гид Константин, на подготовленном и очень комфортном внедорожнике. Гид Константин очень был вежлив, общителен, рассказал нам множество интересных историй о происхождении каждой локации где мы были. Константин очень силён в своей сфере деятельности, мы не пожалели,что обратились именно к нему. Плюс ко всему по окончанию поездки мы получили приятный бонус в виде национальных сувениров и самым приятным было то,что на долгую память нам останется видео с дрона. До встречи Кыргызстан-мы обязательно ещё вернёмся 😊
Николай
20 июля 2023
Первый раз были на индивидуальной экскурсии и не пожалели, что решили поехать! Экскурсию проводил гид Константин на подготовленном, комфортабельном автомобиле. Он рассказал много информации о местах где мы были, разных историй из жизни Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Гид-водитель Константин раскован, общителен и доброжелателен. Он со знанием дела и хорошим вкусом выбирал в горах более выигрышные смотровые площадки, дающие возможность спокойно и обстоятельно насладиться природными ландшафтами. С путешествия мы привёзли вагон положительных эмоций, а также много фотографий,которые помог сделать Константин. Обязательно сюда вернемся. Николай и Алина.