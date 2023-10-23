Возможно участие с детьми.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить в отеле «Natalia» на берегу озера Иссык-Куль, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. Не включено в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми с 6 лет.