Возможно участие с детьми от 6 лет.

Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут путешествовать по Киргизии как по внутреннему российскому паспорту, так и по загранпаспорту — как удобнее. Срок пребывания — до 90 дней.

Все ограничения по коронавирусу в Киргизии отменены.

Проживание. В комфортных гостиницах, в 2-3 местных номерах с удобствами: 1 день в Бишкеке, 3 дня в Караколе, 1 день в Чолпон-Аты. Во 2-й день переночуем в юрте в получасе ходьбы от Иссык-Куля. В юртах ковровое покрытие, розетки около кроватей, общая ванная и туалет на улице. Также красивый вид на горы, а рядом находится яблоневый сад.

Питание. В нашей поездке, будет разное питание. Завтрак в гостинице включен во все дни тура, обедаем/ужинаем в кафе, в гостинице Каракола обед и ужины готовит гид. Попробуем местную кухню.