Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Авторский тур в Бишкеке

Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника

5
1 отзыв
Киргизия — это горы Тянь-Шаня и бескрайние степи, бирюзовый Иссык-Куль и древние азиатские города, колоритные традиции и самобытная культура. Вы будете жить в комфортных гостиницах и гулять по каньонам инопланетных видов. Отдохнёте на берегу озера, прокатитесь на джипах и искупаетесь в полезных горячих источниках.

Поучаствуете в мастер-классе по стрельбе из лука и посмотрите, как с помощью беркутов охотятся местные умельцы. А на одну ночь остановимся в юртах как настоящие представители кочевых народов.
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Ближайшие даты:
23
июн
1
июл
9
июл
2
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10
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9
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут путешествовать по Киргизии как по внутреннему российскому паспорту, так и по загранпаспорту — как удобнее. Срок пребывания — до 90 дней.
Все ограничения по коронавирусу в Киргизии отменены.

Проживание. В комфортных гостиницах, в 2-3 местных номерах с удобствами: 1 день в Бишкеке, 3 дня в Караколе, 1 день в Чолпон-Аты. Во 2-й день переночуем в юрте в получасе ходьбы от Иссык-Куля. В юртах ковровое покрытие, розетки около кроватей, общая ванная и туалет на улице. Также красивый вид на горы, а рядом находится яблоневый сад.

Питание. В нашей поездке, будет разное питание. Завтрак в гостинице включен во все дни тура, обедаем/ужинаем в кафе, в гостинице Каракола обед и ужины готовит гид. Попробуем местную кухню.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Бишкеку

Встречаемся и едем в гостиницу. Оставив вещи, пойдём обедать, а после — знакомиться с городом. Пройдёмся с экскурсоводом по старому центру: вы увидите цирк, музей Фрунзе, Администрацию президента. Посмотрим на исторический музей, площадь Ала-Тоо и найдём нулевой километр — символический центр Бишкека. В завершении погуляем по площади Победы.

Затем вернёмся в гостиницу и отдохнём.

Прогулка по БишкекуПрогулка по БишкекуПрогулка по БишкекуПрогулка по БишкекуПрогулка по Бишкеку
2 день

Иссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртах

Позавтракав, отправляемся к озеру Иссык-Куль в горы Тянь-Шаня. Водоём расположен на высоте 1600 метров. Это одно из крупнейших озёр, его видно даже из космоса! По пути будем останавливаться, чтобы вы насладились пейзажами и пофотографировали.

По приезде вас ждёт насыщенная программа. Побываем на беркут-шоу: охотник-беркутчи поделится секретами древнего искусства и покажет своих питомцев. Затем проверим силы и меткость в мастер-классе по стрельбе из лука. А ночь проведём в юртах как настоящие кочевники. Перед сном поужинаем, пообщаемся у большого костра с видом на горы и прогуляемся до Иссык-Куля.

Иссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртахИссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртахИссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртахИссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртах
3 день

Каньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзы

Утром едем к каньону Сказка, чьи оранжево-красные скалы похожи на замки и сказочных персонажей. Вы посмотрите на скалы необычных форм и хребет «Китайская стена», созданные ветром и солнцем. Желающие поднимутся по тропинке и полюбуются панорамой.

Затем отправимся в ущелье Джеты-Огуз, название которого переводится как «Семь быков». Увидим на входе громадный утёс Разбитое сердце, кирпично-красные камни и высокие тянь-шаньские ели. Доедем до конца ущелья и прогуляемся до 5-метрового водопада Девичьи слёзы.

После вернёмся в город Каракол рядом с Иссык-Кулем и разместимся в гостинице, где проведём несколько дней.

Каньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзыКаньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзы
4 день

Альпийская долина и горячие источники Алтын-Арашана

В этот день на внедорожном транспорте отправимся в ущелье Алтын-Арашан. (Если по погодным условиям экскурсия в марте будет невозможна, будем кататься на лошадях). Дорога через ущелье непростая, но поездка того стоит: здесь в небе кружат орлы, рядом с юртами пасутся лошади, а вокруг — горы и тишина. Вы полюбуетесь альпийской долиной, искупаетесь в горячих серных источниках и зарядитесь бодростью.

Альпийская долина и горячие источники Алтын-АрашанаАльпийская долина и горячие источники Алтын-АрашанаАльпийская долина и горячие источники Алтын-АрашанаАльпийская долина и горячие источники Алтын-АрашанаАльпийская долина и горячие источники Алтын-АрашанаАльпийская долина и горячие источники Алтын-Арашана
5 день

Катание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущелья

После завтрака посетим с экскурсией музей Пржевальского. Затем отправимся к Иссык-Кулю, чтобы прокатиться по озеру на каяках. (По погодным условиям (шторм) поездка может быть отменена.)

После обеда заедем в Григорьевское и Семеновское ущелья. Если хватит времени, прогуляемся до горного озера. Вы насладитесь тишиной, единением с природой и видами неприступных скал, горных рек и стройных тянь-шанских елей, напоминающих свечи.

Катание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущельяКатание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущелья
6 день

Чолпон-Ата: отдых у Иссык-Куля

Сегодня отправляемся в курортный город Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля, чтобы отдохнуть после активных дней. Прогуляемся по пляжу и погреемся в термальных SPA. По желанию заглянем в Музей петроглифов под открытым небом, где вы рассмотрите древние изображения на камнях.

Также в этот день по желанию можно посетить культурный комплекс «Рух Ордо» (за доплату), который включает в себя 10 небольших музеев, в том числе картинную галерею, экспозицию юрты и пять часовен.

Чолпон-Ата: отдых у Иссык-КуляЧолпон-Ата: отдых у Иссык-КуляЧолпон-Ата: отдых у Иссык-КуляЧолпон-Ата: отдых у Иссык-Куля
7 день

Отъезд

Сегодня, позавтракав, выезжаем в аэропорт Бишкека. По пути остановимся на обед в кафе. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и в аэропот в первый и последний дни
  • Все трансферы на комфортном микроавтобусе по программе
  • Проживание в комфортных гостиницах Бишкека (1 день), Каракола (2 дня), Чолпон-Аты на берегу Иссык-Куля (2 день), в юрте в шаговой доступности от Иссык-Куля (1 день)
  • Все завтраки и ужин национальной кухни в юртах во второй день, обед во время поездки в ущелье Алтын-Арашан
  • Сопровождение по всему маршруту, услуги гида
  • Катание на каяках по Иссык-Кулю (1,5-2 часа, есть ограничение по весу - не более 95 кг, при весе выше катание небезопасно)
  • Входная плата в каньон Сказка
  • Входной билет в Музей петроглифов Чолпон-Аты
  • Входной билет с экскурсией в музей Н.М. Пржевальского в Караколе
  • Экскурсия на внедорожном транспорте в ущелье Алтын-Арашан (7-8 часов)
  • Плата за посещение термальных источников Алтын-Арашан
  • Беркут-шоу и мастер-класс стрельбы из лука
  • Авторская экскурсия по Бишкеку от местных жителей (художников, экскурсоводов)
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия, помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины (средний чек - 500-1000 рублей), кроме обеда в ущелье Алтын-Арашан и ужина в юртах во второй день
  • Дополнительные переезды вне программы, в том числе индивидуальный трансфер от аэропорта, если время прилёта отличается от времени основного трансфера
  • При бронировании тура до 29 февраля его стоимость составит 59 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
Завершение: Бишкек, аэропорт, около 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
11 окт 2023
Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыДжиппингПрирода и пейзажиВодные развлеченияПрогулки на каяках

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