Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Поучаствуете в мастер-классе по стрельбе из лука и посмотрите, как с помощью беркутов охотятся местные умельцы. А на одну ночь остановимся в юртах как настоящие представители кочевых народов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут путешествовать по Киргизии как по внутреннему российскому паспорту, так и по загранпаспорту — как удобнее. Срок пребывания — до 90 дней.
Все ограничения по коронавирусу в Киргизии отменены.
Проживание. В комфортных гостиницах, в 2-3 местных номерах с удобствами: 1 день в Бишкеке, 3 дня в Караколе, 1 день в Чолпон-Аты. Во 2-й день переночуем в юрте в получасе ходьбы от Иссык-Куля. В юртах ковровое покрытие, розетки около кроватей, общая ванная и туалет на улице. Также красивый вид на горы, а рядом находится яблоневый сад.
Питание. В нашей поездке, будет разное питание. Завтрак в гостинице включен во все дни тура, обедаем/ужинаем в кафе, в гостинице Каракола обед и ужины готовит гид. Попробуем местную кухню.
Программа тура по дням
Прогулка по Бишкеку
Встречаемся и едем в гостиницу. Оставив вещи, пойдём обедать, а после — знакомиться с городом. Пройдёмся с экскурсоводом по старому центру: вы увидите цирк, музей Фрунзе, Администрацию президента. Посмотрим на исторический музей, площадь Ала-Тоо и найдём нулевой километр — символический центр Бишкека. В завершении погуляем по площади Победы.
Затем вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Иссык-Куль: соколиная охота, стрельба из лука и ночёвка в юртах
Позавтракав, отправляемся к озеру Иссык-Куль в горы Тянь-Шаня. Водоём расположен на высоте 1600 метров. Это одно из крупнейших озёр, его видно даже из космоса! По пути будем останавливаться, чтобы вы насладились пейзажами и пофотографировали.
По приезде вас ждёт насыщенная программа. Побываем на беркут-шоу: охотник-беркутчи поделится секретами древнего искусства и покажет своих питомцев. Затем проверим силы и меткость в мастер-классе по стрельбе из лука. А ночь проведём в юртах как настоящие кочевники. Перед сном поужинаем, пообщаемся у большого костра с видом на горы и прогуляемся до Иссык-Куля.
Каньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз, водопад Девичьи слёзы
Утром едем к каньону Сказка, чьи оранжево-красные скалы похожи на замки и сказочных персонажей. Вы посмотрите на скалы необычных форм и хребет «Китайская стена», созданные ветром и солнцем. Желающие поднимутся по тропинке и полюбуются панорамой.
Затем отправимся в ущелье Джеты-Огуз, название которого переводится как «Семь быков». Увидим на входе громадный утёс Разбитое сердце, кирпично-красные камни и высокие тянь-шаньские ели. Доедем до конца ущелья и прогуляемся до 5-метрового водопада Девичьи слёзы.
После вернёмся в город Каракол рядом с Иссык-Кулем и разместимся в гостинице, где проведём несколько дней.
Альпийская долина и горячие источники Алтын-Арашана
В этот день на внедорожном транспорте отправимся в ущелье Алтын-Арашан. (Если по погодным условиям экскурсия в марте будет невозможна, будем кататься на лошадях). Дорога через ущелье непростая, но поездка того стоит: здесь в небе кружат орлы, рядом с юртами пасутся лошади, а вокруг — горы и тишина. Вы полюбуетесь альпийской долиной, искупаетесь в горячих серных источниках и зарядитесь бодростью.
Катание на каяках, Григорьевское и Семеновское ущелья
После завтрака посетим с экскурсией музей Пржевальского. Затем отправимся к Иссык-Кулю, чтобы прокатиться по озеру на каяках. (По погодным условиям (шторм) поездка может быть отменена.)
После обеда заедем в Григорьевское и Семеновское ущелья. Если хватит времени, прогуляемся до горного озера. Вы насладитесь тишиной, единением с природой и видами неприступных скал, горных рек и стройных тянь-шанских елей, напоминающих свечи.
Чолпон-Ата: отдых у Иссык-Куля
Сегодня отправляемся в курортный город Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля, чтобы отдохнуть после активных дней. Прогуляемся по пляжу и погреемся в термальных SPA. По желанию заглянем в Музей петроглифов под открытым небом, где вы рассмотрите древние изображения на камнях.
Также в этот день по желанию можно посетить культурный комплекс «Рух Ордо» (за доплату), который включает в себя 10 небольших музеев, в том числе картинную галерею, экспозицию юрты и пять часовен.
Отъезд
Сегодня, позавтракав, выезжаем в аэропорт Бишкека. По пути остановимся на обед в кафе. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и в аэропот в первый и последний дни
- Все трансферы на комфортном микроавтобусе по программе
- Проживание в комфортных гостиницах Бишкека (1 день), Каракола (2 дня), Чолпон-Аты на берегу Иссык-Куля (2 день), в юрте в шаговой доступности от Иссык-Куля (1 день)
- Все завтраки и ужин национальной кухни в юртах во второй день, обед во время поездки в ущелье Алтын-Арашан
- Сопровождение по всему маршруту, услуги гида
- Катание на каяках по Иссык-Кулю (1,5-2 часа, есть ограничение по весу - не более 95 кг, при весе выше катание небезопасно)
- Входная плата в каньон Сказка
- Входной билет в Музей петроглифов Чолпон-Аты
- Входной билет с экскурсией в музей Н.М. Пржевальского в Караколе
- Экскурсия на внедорожном транспорте в ущелье Алтын-Арашан (7-8 часов)
- Плата за посещение термальных источников Алтын-Арашан
- Беркут-шоу и мастер-класс стрельбы из лука
- Авторская экскурсия по Бишкеку от местных жителей (художников, экскурсоводов)
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия, помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Обеды и ужины (средний чек - 500-1000 рублей), кроме обеда в ущелье Алтын-Арашан и ужина в юртах во второй день
- Дополнительные переезды вне программы, в том числе индивидуальный трансфер от аэропорта, если время прилёта отличается от времени основного трансфера
- При бронировании тура до 29 февраля его стоимость составит 59 900 руб