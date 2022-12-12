Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей

Не смотря на время проведения экскурсии

Не смотря на время проведения экскурсии, вы не упустите ни одной важной городской достопримечательности. Напротив, иллюминация сыграет свою роль и город и правда словно откроется для вас с новой стороны.
Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей
Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей
Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей
Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ночное преображение города.
  • Маршрут ночной экскурсии по Бишкеку начинается у главных городских курантов и проходит по улицам и аллеям города, наиболее красивым в свете фонарей. Во время экскурсии вы увидите много интересного, включая площади и памятники центральной части города, нулевой километр, старейший кинотеатр, скульптуру Манаса Великодушного, здание Исторического музея, монументы Дружбы Народов и Памяти погибших во благо страны, Белый дом, парк имени великого полководца Панфилова, Кыргызский драматический театр, величественный памятник Ленина, здание Мэрии и Филармонии, а также старейший ВУЗ Бишкека.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Внимание, вы вносите предоплату на сайте. После, оставшуюся часть оплаты принимает гид перед экскурсией, только наличными, в долларах или в сомах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вода/чай/кофе
  • Покупки сувениров
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В вечернее время, по договоренности. Только в летний сезон
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Внимание, вы вносите предоплату на сайте. После, оставшуюся часть оплаты принимает гид перед экскурсией, только наличными, в долларах или в сомах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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