Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Ночное преображение города.
Маршрут ночной экскурсии по Бишкеку начинается у главных городских курантов и проходит по улицам и аллеям города, наиболее красивым в свете фонарей. Во время экскурсии вы увидите много интересного, включая площади и памятники центральной части города, нулевой километр, старейший кинотеатр, скульптуру Манаса Великодушного, здание Исторического музея, монументы Дружбы Народов и Памяти погибших во благо страны, Белый дом, парк имени великого полководца Панфилова, Кыргызский драматический театр, величественный памятник Ленина, здание Мэрии и Филармонии, а также старейший ВУЗ Бишкека.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Внимание, вы вносите предоплату на сайте. После, оставшуюся часть оплаты принимает гид перед экскурсией, только наличными, в долларах или в сомах.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные услуги
Услуги гида
Что не входит
Вода/чай/кофе
Покупки сувениров
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В вечернее время, по договоренности. Только в летний сезон
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Внимание, вы вносите предоплату на сайте. После, оставшуюся часть оплаты принимает гид перед экскурсией, только наличными, в долларах или в сомах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека