Обзорные и познавательные экскурсии Бишкека

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Бишкеке на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бишкек как столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
«Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
70 за всё до 2 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
«Вы познакомитесь с основными архитектурными достопримечательностями, а также откроете места, где жили знаменитые личности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями нашего города»
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Вы посетите национальный парк Ала-Арча, Ошский рынок, прогуляетесь по дубовому парку и познакомитесь с центром Бишкека»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным
  • Р
    Регина
    6 мая 2024
    Салам, Бишкек
    Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
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    с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

  • А
    Александра
    1 мая 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Большое спасибо за прогулку по Бишкеку! Экскурсию проводила Ксения, было просто прекрасно. Интересный рассказ, професиональная подача, есть фишка экскурсрвода- отличная
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    энергетика, живая речь! Заинтересовались даже дети, задавали вопросы. Нам удалось познакомится с городом, проникнуться им, зарядиться на дальнейшее путешествие по Кыргызстану. Было время и для фото, и для санитарных остановок, и для сувениров. В общем, всё, что нужно 🙂

  • С
    Стас
    1 марта 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    немножечко не повезло с погодой, а с апреля по ноябрь,уверен это супер
  • А
    Анна
    25 февраля 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Наша семья осталась очень довольна!!! прекрасная экскурсия и отличный гид Ак-Марал. спланировала маршрут, учитывая наши пожелания и Погоду. . Рекомендую!!!!
  • К
    Ксения
    14 января 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Очень рекомендую Александра, как организатора. Возник определенный форс-мажор, он решил все в лучшем виде за очень быстрое время, хотя это
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    было непросто. Ответил и реализовал все наши запросы (экскурсия, встреча, трансфер), в общем, можно обращаться с любыми вопросами- все будет решено. Спасибо большое за такое внимательное и чуткое отношение!

  • Н
    Надежда
    4 января 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Ак-Марал заряжает энергией и интересом - она прекрасный рассказчик и сможет одинаково живо рассказать о политике и экономике Кыргызстана, его
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    традициях и культуре, или архитектурных деталях. Нам было очень интересно окунуться в настоящее и прошлое этой страны через рассказы Ак-Марал - большое спасибо еще раз!

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2023
    Салам, Бишкек
    В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,
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    связав её с городскими маршрутами, и о людях, населяющих эти места. Гид Анна - именно такой человек, очень рекомендую прогулки по Бишкеку именно с ней.

  • С
    Светлана
    1 сентября 2023
    Салам, Бишкек
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчикБыли на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик
  • Д
    Дарья
    18 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Бишкеку
    Замечательную экскурсию по Бишкеку сегодня провела нам гид Сонункуль! В Кыргызстане мы впервые, страна уже производит на нас наилучшее впечатление! Очень добрые люди, красивая природа, вкусная еда. Экскурсия качественная, не затянутая, интересная! Приезжайте в Кыргызстан, не пожалеете! 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Обзорные»

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  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 260. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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