1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
«Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
«Вы познакомитесь с основными архитектурными достопримечательностями, а также откроете места, где жили знаменитые личности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями нашего города»
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Вы посетите национальный парк Ала-Арча, Ошский рынок, прогуляетесь по дубовому парку и познакомитесь с центром Бишкека»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
- РРегина6 мая 2024Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
- ААлександра1 мая 2024Большое спасибо за прогулку по Бишкеку! Экскурсию проводила Ксения, было просто прекрасно. Интересный рассказ, професиональная подача, есть фишка экскурсрвода- отличная
- ССтас1 марта 2024немножечко не повезло с погодой, а с апреля по ноябрь,уверен это супер
- ААнна25 февраля 2024Наша семья осталась очень довольна!!! прекрасная экскурсия и отличный гид Ак-Марал. спланировала маршрут, учитывая наши пожелания и Погоду. . Рекомендую!!!!
- ККсения14 января 2024Очень рекомендую Александра, как организатора. Возник определенный форс-мажор, он решил все в лучшем виде за очень быстрое время, хотя это
- ННадежда4 января 2024Ак-Марал заряжает энергией и интересом - она прекрасный рассказчик и сможет одинаково живо рассказать о политике и экономике Кыргызстана, его
- ТТатьяна14 октября 2023В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,
- ССветлана1 сентября 2023Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
- ДДарья18 марта 2023Обзорная экскурсия по БишкекуЗамечательную экскурсию по Бишкеку сегодня провела нам гид Сонункуль! В Кыргызстане мы впервые, страна уже производит на нас наилучшее впечатление! Очень добрые люди, красивая природа, вкусная еда. Экскурсия качественная, не затянутая, интересная! Приезжайте в Кыргызстан, не пожалеете! 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Обзорные»
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