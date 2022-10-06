Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Узнать Бишкек и Киргизию через стрит-арт
В 21 веке картины на улицах создаются мастерами как по собственному желанию, так и по заказу правительственных учреждений. В Бишкеке достаточно таких произведений — и они стоят вашего внимания! Я покажу вам стрит-арт, посвященный разным социальным темам: например, поддержке врачей, правам женщин, правильной переработке отходов. У каждого объекта поговорим о том, как современное искусство играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. Кроме того, вы узнаете о молодежи, знаменитых фильмах и актерах Киргизии.
Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.
Организационные детали
Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь
Одеваемся по своему стилю и настроению
Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бишкеке
Приветствую всех и каждого! Я Александр, гид по Киргизии, который сделает ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления яркими, а каждый маршрут будет только в удовольствие! Мой личный опыт — это 12 лет в туризме, 43 страны я посетил сам как путешественник: поэтому с двух сторон — как гид и как гость — я понимаю, что каждому человеку важно в экскурсионной программе. Уже скорее хочется окунуться именно с вами в историю, культуру, природу и гастрономию этой неизведанной для многих страны! До встречи!