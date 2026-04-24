Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Бишкеком через призму стрит-арта.На улицах города можно увидеть работы, посвященные актуальным социальным темам, таким как права женщин и поддержка врачей. Прогулка проходит по главным

улицам столицы, включая площадь Ала-Тоо и исторические здания. Участники узнают о роли современного искусства в обществе и о культуре Кыргызстана. Это идеальный способ провести время для тех, кто интересуется искусством и историей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Узнать Бишкек и Кыргызстан через стрит-арт

В 21 веке картины на улицах создаются мастерами как по собственному желанию, так и по заказу правительственных учреждений. В Бишкеке достаточно таких произведений — и они стоят вашего внимания! Я покажу вам стрит-арт, посвященный разным социальным темам: например, поддержке врачей, правам женщин, правильной переработке отходов. У каждого объекта поговорим о том, как современное искусство играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. Кроме того, вы узнаете о молодежи, знаменитых фильмах и актерах Кыргызстана.

Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.

Организационные детали

Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь

Одеваемся по своему стилю и настроению

Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.