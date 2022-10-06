Можно сказать, что росписи на стенах — самый древний элемент интерьера или экстерьера. Граффити всегда отражало настроения людей (и властей), а как это происходит в современном мегаполисе Бишкеке? На прогулке вы увидите стрит-арт с эмоциональной и социальной сторон, откроете его историю и поймете, как он работает с подсознанием публики, а также узнаете больше о жизни в Киргизии.

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Описание

Что вас ожидает

Узнать Бишкек и Киргизию через стрит-арт

В 21 веке картины на улицах создаются мастерами как по собственному желанию, так и по заказу правительственных учреждений. В Бишкеке достаточно таких произведений — и они стоят вашего внимания! Я покажу вам стрит-арт, посвященный разным социальным темам: например, поддержке врачей, правам женщин, правильной переработке отходов. У каждого объекта поговорим о том, как современное искусство играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. Кроме того, вы узнаете о молодежи, знаменитых фильмах и актерах Киргизии.

Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.

Организационные детали