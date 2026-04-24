Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Бишкеком через призму стрит-арта.
На улицах города можно увидеть работы, посвященные актуальным социальным темам, таким как права женщин и поддержка врачей. Прогулка проходит по главным читать дальшеуменьшить
улицам столицы, включая площадь Ала-Тоо и исторические здания. Участники узнают о роли современного искусства в обществе и о культуре Кыргызстана. Это идеальный способ провести время для тех, кто интересуется искусством и историей
В 21 веке картины на улицах создаются мастерами как по собственному желанию, так и по заказу правительственных учреждений. В Бишкеке достаточно таких произведений — и они стоят вашего внимания! Я покажу вам стрит-арт, посвященный разным социальным темам: например, поддержке врачей, правам женщин, правильной переработке отходов. У каждого объекта поговорим о том, как современное искусство играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. Кроме того, вы узнаете о молодежи, знаменитых фильмах и актерах Кыргызстана.
Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году. Параллельно я расскажу вам главное об истории города и страны, которая пережила три переворота.
Организационные детали
Программа пешеходная, поэтому важна удобная обувь
Одеваемся по своему стилю и настроению
Если вам необходим трансфер до места встречи или обратно, то мы можем организовать его по запросу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 888 туристов
Приветствую всех и каждого! Я Александр, работаю с командой увлечённых гидов-историков. Наша задача — сделать ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления — яркими, а каждый маршрут будет только в читать дальшеуменьшить
удовольствие! Мой личный опыт — это 12 лет в туризме, 43 страны я посетил сам как путешественник: поэтому с двух сторон — как гид и как гость — я понимаю, что каждому человеку важно в экскурсионной программе. Уже скорее хочется окунуться именно с вами в историю, культуру, природу и гастрономию этой неизведанной для многих страны! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
Мою экскурсию вела Ксения) Мы сразу нашли общий язык. Было комфортно. Я задавала кучу вопросов, но Ксения всегда на все отвечала. Очень приятная! Круто, что на экскурсии я была одна! Все внимание только к моей персоне. Была возможность задать и вопросы не по теме. Ксения прислушивалась ко всем моим «хочу пить, в туалет, сфотографировать и тд»
Только наилучшие впечатления!!! Спасибо большое
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Елена
Здравствуйте! Экскурсия проходила в дружеской атмосфере вместе с гидом Софией. Поговорили не только о традициях и истории Кыргызстана, также затронули темы, которые волнуют общество страны сегодня. Спасибо большое! ☺️
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Марина
Хотим выразить огромную благодарность гиду Анне, что провела для нас интересную экскурсию, через памятники, арт-объекты и муралы рассказывая об истории города и страны. Подтверждённые факты, легенды о прошлом, истории, искусстве, читать дальшеуменьшить
образовании, традициях, быте, а также, как это всё происходит сейчас, в настоящем. Анна повествовала вовлечено, с душой и отдачей, ответила на все наши вопросы, что возникли в ходе разговора, несколько часов экскурсии пролетели легко и незаметно. Рекомендуем всем!
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Н
Наталия
очень интересная экскурсия с небольшим экскурсом в историю и традиции страны. чудесный гид София. 10 из 10! рекомендуем.
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Светлана
Спасибо Александру за экскурсию по городу! Приехали с детьми в Бишкек буквально на пару дней и очень хотелось узнать о его истории побольше. Получилась прекрасная вечерняя прогулка по самому центру читать дальшеуменьшить
Бишкека. Узнали много интересного, увидели то, на что не обратили бы внимание, если бы гуляли сами. По пути выбрали ресторан на вечер)) Удалось сразу получить приятные первые впечатления о городе. Спасибо!
+1
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Александр
Посетили великолепную экскурсию по городу от Александра. Мы получили яркие впечатления от прогулки по городу, наблюдения за монументальными работами и архитектурными формами. Хотелось бы отметить интересную подачу гидом материала. Александр читать дальшеуменьшить
рассказывает вдумчиво, с погружением в исторический контекст и с изрядней долей юмора. Рекомендую маршрут всем, кто хочет познакомиться с историей развития городского пространства Бишкека поближе и приоткрыть для себя локальную арт-сцену!
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