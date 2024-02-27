В часе езды от Бишкека есть очень живописное место — ущелье Чункурчак. Через него провели парящий мост — для усиления впечатлений от видов вокруг. Вы пройдёте по нему, а также сможете прокатиться на зиплайне. В этнокомплексе «Супара», если захотите, постреляете из лука или прокатитесь верхом. А мы во время поездки познакомим вас с культурой и историей нашего края.