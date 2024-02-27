Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Побывать в красивом природном месте и пройти над пропастью по Небесному мосту (билеты включены)

В часе езды от Бишкека есть очень живописное место — ущелье Чункурчак. Через него провели парящий мост — для усиления впечатлений от видов вокруг. Вы пройдёте по нему, а также сможете прокатиться на зиплайне. В этнокомплексе «Супара», если захотите, постреляете из лука или прокатитесь верхом. А мы во время поездки познакомим вас с культурой и историей нашего края.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
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даты

Описание

Что вас ожидает

Маршрут

  • Ущелье Чункурчак (до 1,5 часов езды из Бишкека)
  • Небесный мост
  • Подъём на канатке, чтобы насладиться панорамой ущелья, + катание на зиплайне
  • Этнокомплекс «Супара», где можно покататься верхом на лошади, пострелять из лука и пообедать в ресторане с национальной кухней

Во время экскурсии вас будет сопровождать профессиональный гид с отличным знанием культуры и истории кыргызского народа. Вы услышите интересные факты об обычаях и нравах кыргызов. Узнаете о стране в целом: чем живет и как развивается Кыргызстан.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно

В стоимость входит:

  • Комфортабельный транспорт со всеми удобствами
  • Услуги профессионального гида
  • Питьевая вода
  • Билеты (Небесный мост, подъёмник на панораму)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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