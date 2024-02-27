Побывать в красивом природном месте и пройти над пропастью по Небесному мосту (билеты включены)
В часе езды от Бишкека есть очень живописное место — ущелье Чункурчак. Через него провели парящий мост — для усиления впечатлений от видов вокруг. Вы пройдёте по нему, а также сможете прокатиться на зиплайне. В этнокомплексе «Супара», если захотите, постреляете из лука или прокатитесь верхом. А мы во время поездки познакомим вас с культурой и историей нашего края.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Маршрут
- Ущелье Чункурчак (до 1,5 часов езды из Бишкека)
- Небесный мост
- Подъём на канатке, чтобы насладиться панорамой ущелья, + катание на зиплайне
- Этнокомплекс «Супара», где можно покататься верхом на лошади, пострелять из лука и пообедать в ресторане с национальной кухней
Во время экскурсии вас будет сопровождать профессиональный гид с отличным знанием культуры и истории кыргызского народа. Вы услышите интересные факты об обычаях и нравах кыргызов. Узнаете о стране в целом: чем живет и как развивается Кыргызстан.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
В стоимость входит:
- Комфортабельный транспорт со всеми удобствами
- Услуги профессионального гида
- Питьевая вода
- Билеты (Небесный мост, подъёмник на панораму)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эл — ваша команда гидов в Бишкеке
Всем привет! Меня зовут Эл, я профессиональный гид-экскурсовод. Вместе с моей командой мы постараемся сделать ваше путешествие незабываемым!
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