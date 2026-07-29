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совпало с ожиданиями это то чего не хватило из описания "неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений"(которые в основном касались времен СССР).

Грубо говоря, я бы чуть меньше времени посвятил памятникам как таковым (их описание можно и в Google Maps почитать и в Википедии), а чуть больше про именно жизнь людей в прошлом/настоящем. Примерно как истории про падение нескольких президентов, по которые Надежда рассказывала. Вот такого бы побольше