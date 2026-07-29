Мои заказы

Бишкек: неочевидный и невероятный

За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Бишкек возник на Великом шёлковом пути и вырос из средневековой крепости в большой мультикультурный город.

Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.

Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
5
131 отзыв
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главные площади города — старую и современную.
  • Живописный Дубовый парк и уютный бульвар Эркиндик.
  • Разрушенную церковь, ставшую выставочным залом.
  • Белый дом — пристанище революционеров.
  • Изысканный Театр оперы и балета и статуи знаменитых артистов.
  • Аллею государственных деятелей и самое кровавое здание города.
  • Неизвестный памятник жертвам репрессий.
  • и многое другое!

На нашей прогулке мы:

  • Расскажем, что скрывает центральная площадь Ала-Тоо и кто похоронен в Дубовом парке в центре города.
  • Прольём свет на историю разрушенной церкви.
  • Приоткроем секреты фонтана «25 чаш» и старого бишкекского кладбища.
  • Укажем на самый загадочный памятник и поговорим о грандиозной исторической фальсификации.
  • Поделимся уникальными фактами о Бишкеке, добытыми из закрытых архивов.
  • Покажем антикварные фотографии столицы из собраний коллекционеров.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Рекомендации по одежде: удобная обувь, в летнее время — головной убор, осенью и весной — тёплая кофта.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с центральной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1093 туристов
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам
читать дальшеуменьшить

Кыргызстана. В 2021 г. я сформировала команду из 6 гидов. Мы знакомим с историей, культурой, бытом, традициями кыргызов. Проводим экскурсии и туры по стране, а также даём бесплатные лекции по культуре и истории. В 2022 г. наша команда стала лауреатом премии «Городское хозяйство» за разработку серии городских экскурсий по городам Кыргызстана.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
1
3
1
2
1
И
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны, о городе, о людях, которые внесли значимый вклад в развитие государства, об архитектуре города. Прошли по центральной части Бишкека, где музеи и много памятников. Даже видели белочку)
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны,
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны,
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны,
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны,
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Очень все понравилось всей семье!
Познавательная и интересная экскурсия!
Аня прекрасный экскурсовод и очень хороший человек!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!+2
Очень все понравилось всей семье!
Очень все понравилось всей семье!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание отпуска, работа. Совсем недавно вспоминали с друзьями время проведённое в Кыргызстане и вспомнили удивительную
читать дальшеуменьшить

экскурсию. Экскурсию нам проводила Мила. Девушка знающая все и даже не много больше про Кыргызстан. Удивительная подача, хочется слушать и узнавать. С погодой повезло не очень, но абсолютно не сыграло значения. В конце нам ещё подарили маленькие подарки на память о удивительном Кыргызстане.
Очень рекомендуем!

Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание
Вам был полезен этот отзыв?
Л
У нас была гид Надежда. Девушка очень интересно рассказывает, сильно погружает в историю города. Очень активно строились диалоги, отвечала на все наши вопросы.
Тур пеший, но по центру, что очень удобно, ноги не сильно устают.
Все очень понравилось. Отлтчная экскурсия для знакомства с городом.
У нас была гид Надежда. Девушка очень интересно рассказывает, сильно погружает в историю города. Очень активно
Вам был полезен этот отзыв?
С
У нас была гид Надежда.
Позитивная девушка с хорошим знанием истории города и открыто отвечала на все наши вопросы. В целом нам всем по динамике экскурсия понравилась, единственное, что немного не
читать дальшеуменьшить

совпало с ожиданиями это то чего не хватило из описания "неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений"(которые в основном касались времен СССР).
Грубо говоря, я бы чуть меньше времени посвятил памятникам как таковым (их описание можно и в Google Maps почитать и в Википедии), а чуть больше про именно жизнь людей в прошлом/настоящем. Примерно как истории про падение нескольких президентов, по которые Надежда рассказывала. Вот такого бы побольше

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Бишкек: неочевидный и невероятный»

Из Бишкека - в Аламединское ущелье
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €75 за всё до 10 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Познакомьтесь с архитектурными стилями Бишкека, от конструктивизма до эклектики. Узнайте, как история города отражается в его зданиях и улицах
Начало: На главной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €105 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
от €63 за экскурсию