Бишкек: неочевидный и невероятный

За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана

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Ответы на вопросы
Бишкек возник на Великом шёлковом пути и вырос из средневековой крепости в большой мультикультурный город.

Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.

Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Бишкек: неочевидный и невероятный
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Главные площади города — старую и современную.
  • Живописный Дубовый парк и уютный бульвар Эркиндик.
  • Разрушенную церковь, ставшую выставочным залом.
  • Белый дом — пристанище революционеров.
  • Изысканный Театр оперы и балета и статуи знаменитых артистов.
  • Аллею государственных деятелей и самое кровавое здание города.
  • Неизвестный памятник жертвам репрессий.
  • и многое другое!

На нашей прогулке мы:

  • Расскажем, что скрывает центральная площадь Ала-Тоо и кто похоронен в Дубовом парке в центре города.
  • Прольём свет на историю разрушенной церкви.
  • Приоткроем секреты фонтана «25 чаш» и старого бишкекского кладбища.
  • Укажем на самый загадочный памятник и поговорим о грандиозной исторической фальсификации.
  • Поделимся уникальными фактами о Бишкеке, добытыми из закрытых архивов.
  • Покажем антикварные фотографии столицы из собраний коллекционеров.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Рекомендации по одежде: удобная обувь, в летнее время — головной убор, осенью и весной — тёплая кофта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с центральной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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