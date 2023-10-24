За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Бишкек возник на Великом шёлковом пути и вырос из средневековой крепости в большой мультикультурный город.
Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.
Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.
Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
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окт
28
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окт
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Главные площади города — старую и современную.
- Живописный Дубовый парк и уютный бульвар Эркиндик.
- Разрушенную церковь, ставшую выставочным залом.
- Белый дом — пристанище революционеров.
- Изысканный Театр оперы и балета и статуи знаменитых артистов.
- Аллею государственных деятелей и самое кровавое здание города.
- Неизвестный памятник жертвам репрессий.
- и многое другое!
На нашей прогулке мы:
- Расскажем, что скрывает центральная площадь Ала-Тоо и кто похоронен в Дубовом парке в центре города.
- Прольём свет на историю разрушенной церкви.
- Приоткроем секреты фонтана «25 чаш» и старого бишкекского кладбища.
- Укажем на самый загадочный памятник и поговорим о грандиозной исторической фальсификации.
- Поделимся уникальными фактами о Бишкеке, добытыми из закрытых архивов.
- Покажем антикварные фотографии столицы из собраний коллекционеров.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, в летнее время — головной убор, осенью и весной — тёплая кофта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с центральной площадью
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваша команда гидов в Бишкеке
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам Кыргызстана. В 2021 г. я сформировала команду из 6 гидов. Мы знакомим с историей, культурой, бытом, традициями кыргызов. Проводим экскурсии и туры по стране, а также даём бесплатные лекции по культуре и истории. В 2022 г. наша команда стала лауреатом премии «Городское хозяйство» за разработку серии городских экскурсий по городам Кыргызстана.
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