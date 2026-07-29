Бишкек возник на Великом шёлковом пути и вырос из средневековой крепости в большой мультикультурный город.
Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.
Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
Его создали разные народы, и потому Бишкек хранит наследие кыргызов, русских, дунган, татар, узбеков.
Мы проведём вас через пёструю историю столицы, покажем главные памятники и укажем на неочевидные, хранящие следы загадочных событий и нераскрытых преступлений.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главные площади города — старую и современную.
- Живописный Дубовый парк и уютный бульвар Эркиндик.
- Разрушенную церковь, ставшую выставочным залом.
- Белый дом — пристанище революционеров.
- Изысканный Театр оперы и балета и статуи знаменитых артистов.
- Аллею государственных деятелей и самое кровавое здание города.
- Неизвестный памятник жертвам репрессий.
- и многое другое!
На нашей прогулке мы:
- Расскажем, что скрывает центральная площадь Ала-Тоо и кто похоронен в Дубовом парке в центре города.
- Прольём свет на историю разрушенной церкви.
- Приоткроем секреты фонтана «25 чаш» и старого бишкекского кладбища.
- Укажем на самый загадочный памятник и поговорим о грандиозной исторической фальсификации.
- Поделимся уникальными фактами о Бишкеке, добытыми из закрытых архивов.
- Покажем антикварные фотографии столицы из собраний коллекционеров.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, в летнее время — головной убор, осенью и весной — тёплая кофта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с центральной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1093 туристов
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Были на экскурсии 28 июля с гидом Надеждой. Очень понравилось. Надежда много рассказала об истории страны, о городе, о людях, которые внесли значимый вклад в развитие государства, об архитектуре города. Прошли по центральной части Бишкека, где музеи и много памятников. Даже видели белочку)
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Рано прекрасный гид. Рассказала нам много интересного. Без воды, все информативно и по делу. Экскурсией довольны. Рекомендуем
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Очень все понравилось всей семье!
Познавательная и интересная экскурсия!
Аня прекрасный экскурсовод и очень хороший человек!
Познавательная и интересная экскурсия!
Аня прекрасный экскурсовод и очень хороший человек!
+2
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Н
Были в Кыргызстане более 2х лет назад, но отзывы не написали сразу, как-то забылось. Перелёты, окончание отпуска, работа. Совсем недавно вспоминали с друзьями время проведённое в Кыргызстане и вспомнили удивительную
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Л
У нас была гид Надежда. Девушка очень интересно рассказывает, сильно погружает в историю города. Очень активно строились диалоги, отвечала на все наши вопросы.
Тур пеший, но по центру, что очень удобно, ноги не сильно устают.
Все очень понравилось. Отлтчная экскурсия для знакомства с городом.
Тур пеший, но по центру, что очень удобно, ноги не сильно устают.
Все очень понравилось. Отлтчная экскурсия для знакомства с городом.
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С
У нас была гид Надежда.
Позитивная девушка с хорошим знанием истории города и открыто отвечала на все наши вопросы. В целом нам всем по динамике экскурсия понравилась, единственное, что немного не
Позитивная девушка с хорошим знанием истории города и открыто отвечала на все наши вопросы. В целом нам всем по динамике экскурсия понравилась, единственное, что немного не
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