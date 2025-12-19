Описание тура
Мы создаём путешествие, в котором о вас уже подумали заранее: комфортное проживание, полноценное питание и все активности — от конных прогулок до мастер-классов и пикника в горах — включены в стоимость. Вы движетесь в маленькой группе до 12 человек на просторном Mercedes Sprinter, чтобы сохранить камерность и свободу. Вас ждут уникальные впечатления: поход в Алтын-Арашан, катер по Иссык-Кулю, шоу беркутчиков и ночь в отеле после завершения программы для комфортного отдыха перед вылетом. Это тур, где не нужно доплачивать или о чём-то заботиться — мы продумали всё, чтобы вы просто наслаждались Кыргызстаном.
Программа тура по дням
Бишкек
Мы встретим вас в любое время в аэропорту и с комфортом доставим в отель. Вечером отправимся в этно-комплекс Супара, где попробуем национальные блюда и в уютной атмосфере познакомимся с другими участниками тура — так начинается наше общее путешествие.
Озеро Сон-коль
После завтрака заедем в супермаркет чтобы купить необходимые продукты на ближайшие пару дней, так как в горах нет магазинов, и поедем к высокогорному озеру Сон-Коль. Добраться туда можно лишь три месяца в году. По дороге остановимся на живописном перевале Калмак Ашуу, высота перевала 3400 м. Поселимся в комфортном юрточном лагере, где будет горячий душ, современные туалеты, отапливаемые юрты и электричество. После заселения отправимся к местным пастухам, на лето перекочевавшим сюда, попробуем свежий кымыз (напиток кыргызов) и отправимся на 1,5 часовую конную прогулку по окрестностям. Вечером неспешно прогуляемся по побережью озера и продолжим вечер теплыми беседами у костра. Звезды светят особенно ярко в этом месте.
Южный берег Иcсык-Куля
После утреннего завтрака на Сон-Коле мы отправимся к локации, чья красота легко сравнима с Аризоной, — на южный берег Иссык-Куля. По приезде нас ждёт размещение в глэмпингах Remote, которые будут полностью в нашем распоряжении до следующего утра, создавая ощущение уединения и свободы среди природы. После обеда мы искупаемся в тёплых солёных водах Иссык-Куля, а ближе к закату поднимемся к каньону Ак-Сай, чтобы увидеть панораму именно в тот момент, когда мягкий вечерний свет превращает пейзаж в живую открытку.
Каракол
Ярчайший день нашей программы — тот самый, когда Кыргызстан раскрывается во всей своей контрастной красоте. Утро начнётся с настоящей охоты с беркутом, после чего мы отправимся в каньон Сказка, где красные песчаные формирования выглядят словно декорации к фантастическому фильму. Затем маршрут приведёт нас в хвойное ущелье Барскоон, где свежий лесной воздух и мощные горные водопады создают совсем другое настроение. Вечером поужинаем в атмосферном этно-ресторане и заселимся в просторные коттеджи в Караколе — два двухэтажных дома с уютными кухнями-гостиными, где можно отдохнуть и почувствовать себя как дома после насыщенного дня.
Ущелье Алтын Арашан и высокогорное озеро Ала Коль
Этот день станет самым эмоциональным приключением всего путешествия. После раннего завтрака мы отправимся на легендарном Газ-66 в ущелье Алтын-Арашан — дорога сама по себе уже впечатление, с высокими скалами, густыми лесами и местами, где хочется останавливаться каждые пять минут, чтобы рассмотреть пейзаж. В Алтын-Арашане мы разделимся на две группы, чтобы каждый выбрал свой темп: первая отправится на конной прогулке к подножию горы, устроит пикник и поднимется к обзору на изумрудное озеро Ала-Коль — насыщенный маршрут, дарящий ощущение силы и гордости за пройденный путь. Вторая группа останется наслаждаться более спокойным отдыхом: прогулка по ущелью, катание на лошадях, кумыс и горячие источники среди горной тишины.
Вечером мы снова соберёмся вместе на ужин в ущелье, поделимся впечатлениями и поедем обратно в коттеджи, продолжая обсуждать этот день, который многие называют главным моментом тура.
Северный берег Иссык-Куля г. Чолпон-Ата
После неспешного завтрака мы двинемся на северное побережье Иссык-Куля — туда, где море по-горному прозрачное, а воздух пахнет свободой. В Чолпон-Ате нас ждёт по-настоящему гламурная часть путешествия: прогулка на катере или яхте, купание в тёплых водах озера, музыка, бокал шампанского и та самая атмосфера летнего отдыха, где хочется просто жить в моменте.
После яркого дня на воде мы отправимся в село Чон-Кемин — тихое горное место, которое идеально подходит, чтобы перезагрузиться. Там нас ждёт уютный гостевой дом Ашу, ужин и отдых у бассейна, чтобы завершить день красиво и спокойно.
Бишкек
После насыщенных дней среди гор мы плавно возвращаемся к городской жизни и отправляемся в Бишкек. По пути сделаем приятную остановку на обед в Боомском ущелье — месте, где шум реки и мощные скалы создают особое ощущение свободы. В отель приедем ориентировочно к 17:00, чтобы успеть отдохнуть и прийти в уютное вечернее настроение.
А в 20:00 снова соберёмся вместе — в атмосферном баре, чтобы вспомнить самые яркие моменты путешествия, посмеяться над историями, которые уже стали общими, и, возможно, начать планировать новые маршруты. Это тёплое завершение тура, которое всегда остаётся в памяти.
Вылет
В этот день нас ждёт спокойное и мягкое завершение путешествия. Завтрак уже включён, а выселение из отеля — до 12:00. Если захочется ещё немного погулять по Бишкеку, можно оставить чемоданы в камере хранения и отправиться на прогулку налегке. Отличная идея — заглянуть на ближайший базар: там всегда можно найти традиционные кыргызские угощения и сувениры. Один из самых популярных — курут, солёный или пряный сушёный сыр, который идеально подходит в качестве вкусного подарка для друзей и близких. Такой финальный штрих помогает увезти с собой кусочек Кыргызстана.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в первый день тура. Мы встречаем каждого туриста лично, покупайте удобные для вас билеты
- Проживание
- 3х разовое питание
- Прогулки на лошадях: на второй день по плато у о. Сон-Коль, на 5й день 5 часов катания в ущелье Алтын-Арашан до подножия пика Ала-Коль и обратно
- Прогулка на катере/яхте по о. Иссык-Куль. Желающие могут искупаться. Бонус от компании - шампанское и фруктовая тарелка
- Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Ужин в первый и последний день
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
За 2-3 недели до тура будет создан общий чат со всеми участниками, там будет вся информация для подготовки у туру.
Визы
Гражданам России никаких виз не требуется!
Можно заехать по внутреннему паспорту.