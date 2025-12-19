5 день

Ущелье Алтын Арашан и высокогорное озеро Ала Коль

Этот день станет самым эмоциональным приключением всего путешествия. После раннего завтрака мы отправимся на легендарном Газ-66 в ущелье Алтын-Арашан — дорога сама по себе уже впечатление, с высокими скалами, густыми лесами и местами, где хочется останавливаться каждые пять минут, чтобы рассмотреть пейзаж. В Алтын-Арашане мы разделимся на две группы, чтобы каждый выбрал свой темп: первая отправится на конной прогулке к подножию горы, устроит пикник и поднимется к обзору на изумрудное озеро Ала-Коль — насыщенный маршрут, дарящий ощущение силы и гордости за пройденный путь. Вторая группа останется наслаждаться более спокойным отдыхом: прогулка по ущелью, катание на лошадях, кумыс и горячие источники среди горной тишины.

Вечером мы снова соберёмся вместе на ужин в ущелье, поделимся впечатлениями и поедем обратно в коттеджи, продолжая обсуждать этот день, который многие называют главным моментом тура.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086