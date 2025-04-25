Откройте для себя захватывающую красоту Чон-Кемина и Каракола, исследуйте исторический город Инылчек и насладитесь захватывающей верховой ездой в Джыргалане.
Отдохните у спокойных вод озера Иссык-Куль и участвуйте в подлинных культурных мероприятиях, включая традиционные мастер-классы и вкуснейшую киргизскую кухню!
Описание тура
Приготовьтесь влюбиться в Кыргызстан!
Готовы к незабываемой 7-дневной экспедиции, наполненной вдохновляющими открытиями, захватывающими природными чудесами и культурными сокровищами? Погрузитесь в очаровательные пейзажи Кыргызстана, где каждый момент обещает пленить ваше сердце и душу. Очарование этой великолепной страны останется с вами надолго после окончания путешествия.
Природные чудеса Кыргызстана
Каждый день приглашает вас потеряться в потрясающих видах — от резкой красоты холмов Чон-Кемина до величественных горных пейзажей Каракола, которые захватывают дух. Исследуйте скрытые уголки заброшенного города Инылчек, где шепот истории и магия прошлого оживают в каждом затянувшемся теневом уголке.
Приключения на свежем воздухе
Почувствуйте захватывающий восторг верховой езды в Джыргалане, где нетронутые зеленые луга и крутые тропы зовут искателей приключений. Пусть чистая природа окутывает вас, пока вы путешествуете по пейзажам, которые кажутся сном. Здесь гармоничное сочетание традиций и окружающей среды оставит неизгладимый след в вашей душе.
Очарование озера Иссык-Куль
Когда вы будете путешествовать от Джыргалана к очаровательной деревне Bokonbayevo, готовьтесь быть очарованными лазурными водами озера Иссык-Куль. Его спокойная красота приглашает вас остановиться, отдохнуть и насладиться живописными окрестностями, которые кажутся частью сказки.
Культурные впечатления
На протяжении всего вашего приключения теплота местного гостеприимства и искренние культурные впечатления обнимают вас. Участвуйте в традиционных мастер-классах, где вы научитесь старинным ремеслам, наслаждайтесь вкусной киргизской кухней, которая танцует на ваших вкусовых рецепторах, и устанавливайте искренние связи с местными жителями, которые расширят ваши горизонты так, как вы никогда не ожидали.
Итоги путешествия
В конце этой замечательной экспедиции вы не просто получите воспоминания; вы будете носить яркий дух Кыргызстана внутри себя. Позвольте его потрясающим пейзажам, богатой истории и преобразующим впечатлениям изменить вас теми способами, о которых вы никогда не мечтали. Это путешествие — не просто поездка, это праздник жизни и зов к приключениям!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чон Кемин - место отдыха и панорамных видов
- Ущелье Чон Кемин
- Ущелье Кегеты
- Музей Бурана
- Башня Бурана (минарет X-XI веков)
- Каракол - конечная точка второго дня
- Каньоны Кок Мойнок
- Альпийские луга и горные склоны (по пути в Каракол)
- Иныльчек - заброшенный город
- Прогулка по улицам заброшенного города
- Встреча с европейскими народами, занимающимися скотоводством
- Уникальные возможности для фотографирования
- Горячие источники - расположены в нескольких километрах от Иныльчека, где возможно купание и обед
- Жыргалан - село и место для конных прогулок
- Рай лыжного фрирайдинга
- Возможность прогулки до водопада Кок Бель
- Конная поездка до озера Туралуу Коль
- Боконбаево - конечная точка дня
- Ущелье Джети-Огуз - поход к панорамной станции с захватывающими календарями
- Ущелье Барскоон - исследование с двумя водопадами
- Каньон «Сказка» - впечатляющие формы, созданные природной эрозией
- Юрточный лагерь в Боконбаево - ночевка с этно-шоу и ужином
- Встреча с беркучи - ощутите атмосферу традиционной охоты с орлом
- Каньоны Ак Сай - остановка для наслаждения панорамными календарями
- Побережье озера Иссык-Куль - прогулка и отдых перед возвращением
Что включено
- Транспорт по всему маршруту
- Англоговорящий гид-водитель
- Проживание согласно маршруту в двухместном номере
- Питание по программе на базе полного пансиона, за исключением: 1 день обед и ужин, 6 день - завтрак, обед
- Входные билеты на все достопримечательности
- Разрешение на приграничную зону
- Вода - 1 л в день на человека
- Верховая езда в долине Жыргалан
- Демонстрация кулинарного шоу в Караколе
- Музыкальное этническое шоу
- Шоу орлиной охоты
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Экскурсии, не включенные в программу
- Чаевые водителю и другому персоналу
- Личные расходы: международные звонки, бар, сувениры, и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ● Паспорт (внутренний или загран), но обязательно тот на который оформлен погран пропуск
- ● Тёплую куртку + толстовку+ дождевик
- ● Удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки) + сандали или шлепки для душа и пляжа
- ● Головной убор (шапка, шляпа или кепка)
- ● Солнцезащитные очки
- ● Солнцезащитный крем
- ● Средства личной гигиены (личную аптечку со своими препаратами если вы принимаете на постоянной основе)
- ● Купальный костюм
- ● Спрей от москитов
- ● Зарядное устройство для телефона или фотоаппарат
- ● Пляжное полотенце