Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий

Присоединяйтесь к нам в незабываемом 7-дневном приключении по потрясающим пейзажам и богатой культурной ткани Кыргызстана.

Откройте для себя захватывающую красоту Чон-Кемина и Каракола, исследуйте исторический город Инылчек и насладитесь захватывающей верховой ездой в Джыргалане.

Отдохните у спокойных вод озера Иссык-Куль и участвуйте в подлинных культурных мероприятиях, включая традиционные мастер-классы и вкуснейшую киргизскую кухню!
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание тура

Приготовьтесь влюбиться в Кыргызстан!

Готовы к незабываемой 7-дневной экспедиции, наполненной вдохновляющими открытиями, захватывающими природными чудесами и культурными сокровищами? Погрузитесь в очаровательные пейзажи Кыргызстана, где каждый момент обещает пленить ваше сердце и душу. Очарование этой великолепной страны останется с вами надолго после окончания путешествия.

Природные чудеса Кыргызстана

Каждый день приглашает вас потеряться в потрясающих видах — от резкой красоты холмов Чон-Кемина до величественных горных пейзажей Каракола, которые захватывают дух. Исследуйте скрытые уголки заброшенного города Инылчек, где шепот истории и магия прошлого оживают в каждом затянувшемся теневом уголке.

Приключения на свежем воздухе

Почувствуйте захватывающий восторг верховой езды в Джыргалане, где нетронутые зеленые луга и крутые тропы зовут искателей приключений. Пусть чистая природа окутывает вас, пока вы путешествуете по пейзажам, которые кажутся сном. Здесь гармоничное сочетание традиций и окружающей среды оставит неизгладимый след в вашей душе.

Очарование озера Иссык-Куль

Когда вы будете путешествовать от Джыргалана к очаровательной деревне Bokonbayevo, готовьтесь быть очарованными лазурными водами озера Иссык-Куль. Его спокойная красота приглашает вас остановиться, отдохнуть и насладиться живописными окрестностями, которые кажутся частью сказки.

Культурные впечатления

На протяжении всего вашего приключения теплота местного гостеприимства и искренние культурные впечатления обнимают вас. Участвуйте в традиционных мастер-классах, где вы научитесь старинным ремеслам, наслаждайтесь вкусной киргизской кухней, которая танцует на ваших вкусовых рецепторах, и устанавливайте искренние связи с местными жителями, которые расширят ваши горизонты так, как вы никогда не ожидали.

Итоги путешествия

В конце этой замечательной экспедиции вы не просто получите воспоминания; вы будете носить яркий дух Кыргызстана внутри себя. Позвольте его потрясающим пейзажам, богатой истории и преобразующим впечатлениям изменить вас теми способами, о которых вы никогда не мечтали. Это путешествие — не просто поездка, это праздник жизни и зов к приключениям!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чон Кемин - место отдыха и панорамных видов
  • Ущелье Чон Кемин
  • Ущелье Кегеты
  • Музей Бурана
  • Башня Бурана (минарет X-XI веков)
  • Каракол - конечная точка второго дня
  • Каньоны Кок Мойнок
  • Альпийские луга и горные склоны (по пути в Каракол)
  • Иныльчек - заброшенный город
  • Прогулка по улицам заброшенного города
  • Встреча с европейскими народами, занимающимися скотоводством
  • Уникальные возможности для фотографирования
  • Горячие источники - расположены в нескольких километрах от Иныльчека, где возможно купание и обед
  • Жыргалан - село и место для конных прогулок
  • Рай лыжного фрирайдинга
  • Возможность прогулки до водопада Кок Бель
  • Конная поездка до озера Туралуу Коль
  • Боконбаево - конечная точка дня
  • Ущелье Джети-Огуз - поход к панорамной станции с захватывающими календарями
  • Ущелье Барскоон - исследование с двумя водопадами
  • Каньон «Сказка» - впечатляющие формы, созданные природной эрозией
  • Юрточный лагерь в Боконбаево - ночевка с этно-шоу и ужином
  • Встреча с беркучи - ощутите атмосферу традиционной охоты с орлом
  • Каньоны Ак Сай - остановка для наслаждения панорамными календарями
  • Побережье озера Иссык-Куль - прогулка и отдых перед возвращением
Что включено
  • Транспорт по всему маршруту
  • Англоговорящий гид-водитель
  • Проживание согласно маршруту в двухместном номере
  • Питание по программе на базе полного пансиона, за исключением: 1 день обед и ужин, 6 день - завтрак, обед
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Разрешение на приграничную зону
  • Вода - 1 л в день на человека
  • Верховая езда в долине Жыргалан
  • Демонстрация кулинарного шоу в Караколе
  • Музыкальное этническое шоу
  • Шоу орлиной охоты
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Экскурсии, не включенные в программу
  • Чаевые водителю и другому персоналу
  • Личные расходы: международные звонки, бар, сувениры, и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завершение: По окончании экскурсии мы оствим вас в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • ● Паспорт (внутренний или загран), но обязательно тот на который оформлен погран пропуск
  • ● Тёплую куртку + толстовку+ дождевик
  • ● Удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки) + сандали или шлепки для душа и пляжа
  • ● Головной убор (шапка, шляпа или кепка)
  • ● Солнцезащитные очки
  • ● Солнцезащитный крем
  • ● Средства личной гигиены (личную аптечку со своими препаратами если вы принимаете на постоянной основе)
  • ● Купальный костюм
  • ● Спрей от москитов
  • ● Зарядное устройство для телефона или фотоаппарат
  • ● Пляжное полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Бишкека

Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
9 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
5 мая в 08:00
11 мая в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
7 дней
-
10%
6 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
28 июн в 16:00
5 июл в 16:00
79 920 ₽88 800 ₽ за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
На машине
3 дня
2 отзыва
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
$600 за человека