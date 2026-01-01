Описание тура
Откройте для себя невероятную красоту и уникальность Кыргызстана вместе с нашими авторскими турами! Вас ждут захватывающие приключения, горячие источники, каньоны, кемпинги и многое другое. Исследуйте курорты и окунитесь в мир незабываемых впечатлений! Погрузитесь в атмосферу приключений и неописуемой красоты Кыргызстана вместе с нами!
Для Туристов Без Пары Подтверждаем Только 1-Местное Размещение С Доплатой!
Программа тура по дням
Путешествие в сердце гор Кыргызстана
Наше приключение начинается ранним утром. Мы покидаем гостеприимный Бишкек и отправляемся в путь через просторную Чуйскую долину к знаменитому Боомскому ущелью.
Первой остановкой станет прогулка по удивительному каньону Кок-Мойнок — настоящему природному лабиринту, созданному ветром и временем. Здесь горы окрашены в красно-жёлтые оттенки песчаника, а извилистые проходы каньона протянулись почти на 2,5 км, поражая причудливыми формами и необычными каменными строениями.
Это место особенно понравится любителям фотографии: каждый поворот открывает новые живописные ракурсы, а подъём к подножию верхних гор подарит захватывающий вид на каньоны и величественное ущелье Боом.
После прогулки мы продолжим путь в уютный городок Кочкор, где нас ждёт обед в местном гостевом доме и знакомство с уникальной традицией кыргызских кочевников — шырдак-шоу, войлочным представлением. Мы узнаем, как из шерсти создаются настоящие произведения искусства: ковры, сумки, обувь и головные уборы. Валяние войлока — древнее изобретение кочевых народов, ставшее частью мировой культуры.
Желающие смогут принять участие в мастер-классе и попробовать своими руками изготовить элемент традиционного изделия.
Во второй половине дня мы отправимся к одному из самых красивых высокогорных мест Кыргызстана — озеру Сон-Кл, расположенному на высоте 3016 м. Дорога пройдёт через живописный перевал Калмак-Ашуу (3400 м), откуда открываются потрясающие панорамы горных просторов.
Вечером мы разместимся в уютном юрточном лагере, поужинаем и, если погода будет благосклонна, нас ждёт настоящее волшебство — звёздное небо над Сон-Кл и, возможно, даже сияние Млечного пути.
Перевалы, водопады и путь к загадочному Кел-Суу
Утро на Сон-Кёле — особенное. Завтрак в уютной юрте с видом на зеркальную гладь высокогорного озера, свежий горный воздух и тишина бескрайних джайлоо создают ощущение полной гармонии с природой.
После завтрака мы отправляемся в сторону города Нарын через один из самых живописных перевалов Кыргызстана — Тескей-Торпу (3200 м), более известный под романтичным названием 33 попугая. Свое необычное имя перевал получил благодаря серпантину с 33 крутыми поворотами (хотя, по ощущениям, их даже больше!).
С высшей точки открывается по-настоящему захватывающая панорама: величественные складки гор, уходящие к горизонту, извивающаяся внизу дорога и бурная горная река, сопровождающая наш путь. Это место, где хочется остановиться, вдохнуть полной грудью и запечатлеть мгновение.
По дороге мы посетим живописный водопад Кажырты, скрытый среди скал и зелени, а затем продолжим путь в Нарын, где нас ждёт обед.
После обеда начинается вторая, не менее впечатляющая часть дня — путешествие к одному из самых таинственных и труднодоступных озёр Кыргызстана — Кел-Суу. Наш путь пролегает через ущелье Босого, перевал Кынды (3400 м) и просторную долину Ак-Сай, где горные пейзажи становятся всё более суровыми и величественными.
По прибытии мы разместимся в юрточном лагере, поужинаем и насладимся свободным временем среди первозданной природы. Вечером можно прогуляться, почувствовать мощь тишины высокогорья и подготовиться к новым открытиям следующего дня.
Волшебство озера Кел-Суу и возвращение в Нарын
Утро начинается с завтрака в юрточном лагере среди суровой и величественной природы Ак-Сайской долины. Сегодня нас ждёт один из самых ярких дней путешествия — встреча с настоящей жемчужиной Кыргызстана, высокогорным озером Кел-Суу.
После завтрака мы отправляемся к озеру — путь можно пройти пешком в формате трекинга или верхом на лошадях. Дорога туда и обратно составляет около 14 км, и каждый метр этого маршрута наполнен красотой горных пейзажей.
Озеро Кел-Суу расположено на высоте 3514 метров над уровнем моря, в южной части Ак-Сайской долины. Оно поражает своей первозданной, нетронутой природой: изумрудная вода, окружённая отвесными скалами, создаёт ощущение, будто вы оказались в затерянном мире. Не зря сюда приезжают путешественники со всего света — это место действительно уникальное.
По прибытии нас ждёт прогулка по берегу и, по желанию, катание на катере. Можно будет отправиться ближе к середине озера, где открываются фантастические виды и можно увидеть небольшие пещеры прямо внутри скал, словно спрятанные тайны природы.
Обед мы устроим в формате ланч-боксов на свежем воздухе, наслаждаясь тишиной высокогорья. После — свободное время для отдыха, фотографий и неспешного созерцания этого удивительного места.
Во второй половине дня мы возвращаемся в лагерь, собираемся и выезжаем обратно в город Нарын.
По приезду нас ждёт ужин и размещение в комфортном отеле, где можно отдохнуть после насыщенного дня и набраться сил для продолжения путешествия.
Южный берег Иссык-Куля, каньоны и беркут-шоу
Утро начинается с завтрака, после которого мы отправляемся в сторону одного из самых знаменитых природных символов Кыргызстана — озера Иссык-Куль.
Сегодня нас ждёт путешествие на его живописный южный берег, где природа раскрывается во всей своей красоте: здесь встречаются сказочные каньоны, горные ущелья и удивительные водопады.
Иссык-Куль — уникальное горное озеро, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря, в окружении величественных хребтов Тянь-Шаня. Его называют жемчужиной Кыргызстана — и уже при первом взгляде становится понятно, почему.
Наша первая остановка — впечатляющие каньоны Ак-Сай. По прибытии нас ждёт лёгкий пеший треккинг (около 2 км) к обзорной точке, откуда открываются потрясающие панорамные виды на горные ландшафты.
Затем мы устроим обед с красивым видом на окружающие просторы, а после увидим настоящее национальное зрелище — беркут-шоу. Это уникальная возможность познакомиться с древним искусством охоты с ловчими птицами, которое передаётся кыргызскими кочевниками из поколения в поколение.
После шоу мы продолжим прогулку по каньону. Ак-Сай привлекает своими отвесными стенами, узкими тропами и атмосферой настоящего приключения — здесь каждый шаг словно ведёт в другой мир, созданный природой.
Вечером нас ждёт ужин и размещение на ночь в уютном гостевом доме, где можно отдохнуть после насыщенного дня и насладиться тёплым гостеприимством южного Иссык-Куля.
Каньоны, водопады и путь в Алтын-Арашан
После завтрака мы продолжаем путешествие вдоль южного берега Иссык-Куля и отправляемся в одно из самых необычных мест региона — каньон Сказка.
Это небольшое ущелье известно своими ярко-красными глиняными скалами, которые под воздействием ветра и времени приняли фантастические формы. Некоторые природные скульптуры даже получили собственные названия. Самая известная из них — Китайская стена, удивительно напоминающая знаменитый архитектурный символ Поднебесной. Нас ждёт лёгкий пеший треккинг (около 1 км) среди причудливых красных ландшафтов, где каждый поворот словно открывает новую легенду.
Далее мы направимся в живописное ущелье Барскоон, где расположены знаменитые водопады Барскоона — каскад из трёх завораживающих потоков воды, спускающихся среди хвойного леса и скал.
Мы посетим:
Чашу Манаса — водопад, окутанный легендами,
Слёзы Барса — один из самых романтичных и фотогеничных,
Брызги Шампанского — игривый поток, сверкающий на солнце.
Каждый из них по-своему уникален и впечатляет своей естественной красотой.
После этого мы отправимся в одно из самых знаковых мест Иссык-Куля — ущелье Джети-Огуз, что в переводе означает Семь быков. Эти красные скальные образования действительно напоминают могучих животных, застывших среди гор.
Мы поднимемся к джайлоо Кок-Жайык, откуда начнётся пеший треккинг к водопаду Девичьи Косы (около 4 км). По желанию можно совершить подъём верхом на лошадях. Водопад, струящийся длинными серебристыми потоками по скале, полностью оправдывает своё поэтичное название.
После прогулки нас ждёт обед в традиционной юрте — с национальной кухней и атмосферой настоящего кочевого быта.
Затем мы отправимся в город Каракол (примерно 1 час в пути), где пересаживаемся на специальный транспорт для подъёма в легендарное ущелье Алтын-Арашан.
К вечеру мы прибудем в Алтын-Арашан — одно из самых живописных и уединённых мест Кыргызстана, известное своими альпийскими пейзажами и горячими источниками. Ужин, свежий горный воздух и ночь в гостевом доме среди величественных гор станут прекрасным завершением насыщенного дня.
Ала-Коль: вершины, озеро мечты и горячие источники
Утро начинается с завтрака, после которого мы отправляемся в одно из самых живописных мест Кыргызстана — ущелье Алтын-Арашан.
Название Алтын-Арашан переводится как Золотой источник, и это место полностью оправдывает своё имя. Ущелье расположено в восточной части хребта Терскей-Ала-Тоо, неподалёку от Каракола, и считается одним из самых популярных туристических уголков страны. Здесь удивительным образом сочетаются густые еловые леса, величественные горные вершины, альпийские луга и знаменитые горячие источники, выходящие прямо среди скал.
По прибытии в ущелье мы пересаживаемся на лошадей и начинаем путь к настоящей жемчужине Терскей-Ала-Тоо — высокогорному озеру Ала-Коль.
Нас ждёт невероятное путешествие через горные тропы и перевал Ала-Коль, расположенный на высоте 3800 метров. Дорога проходит вдоль левого притока реки Алтын-Арашан, поднимаясь всё выше в мир суровой, первозданной природы.
По пути мы увидим знаменитую Аксуйскую стену, которую также называют пиком Палатка из-за её редкой трапециевидной формы — необычное явление для тянь-шаньских гор. Это место поражает своей мощью и масштабом.
На лошадях мы доберёмся до подъёма к панорамной точке озера Ала-Коль. Далее желающие смогут совершить небольшой подъём пешком — около 1 км, с набором высоты примерно 300 метров, чтобы увидеть озеро во всей красе.
И вот перед нами открывается Ала-Коль — озеро невероятного цвета, спрятанное среди горных вершин. Здесь будет время для отдыха, фотографий и просто тишины, которую невозможно забыть.
После возвращения в ущелье Алтын-Арашан нас ждёт заслуженное расслабление — купание в горячих природных источниках, которые особенно приятны после горного маршрута.
Вечером — ужин в уютной атмосфере ущелья и отдых среди величественных гор.
Ала-Кол - Бишкек: возвращение с впечатлениями
Наступает завершающий день нашего путешествия.
После завтрака среди гор Алтын-Арашана мы прощаемся с этим удивительным местом и отправляемся на специальном транспорте в город Каракол. Дорога вновь проходит через живописные ущелья и горные пейзажи, которые уже стали такими родными за эти дни.
Из Каракола мы продолжаем путь в сторону Бишкека, но теперь вдоль северного берега Иссык-Куля. Озеро сопровождает нас своей спокойной голубой гладью, а величественные хребты Тянь-Шаня словно провожают в обратную дорогу.
По пути нас ждёт обед на форелевой ферме, где можно попробовать свежую рыбу, выращенную в кристально чистой горной воде — отличное гастрономическое завершение путешествия.
Также мы сделаем остановку у пляжа Иссык-Куля. Это прекрасная возможность ещё раз почувствовать атмосферу озера, прогуляться по берегу, сделать последние фотографии и сохранить в памяти яркие моменты тура.
К вечеру мы прибываем в Бишкек — с багажом незабываемых впечатлений, сотнями фотографий и ощущением, что прикоснулись к настоящей, дикой и величественной природе Кыргызстана.
Что включено
- Транспорт на протяжении тура
- Спецтранспорт
- Сопровождающий гид
- Проживание
- На базе
- Завтрака
- Ужины
- И обеды: 1, 3,6 й дни
- Аренда
- Лошадей
- Услуги конюха
- Шырдак
- Шоу
- Погран. пропуски
Что не входит в цену
- Обеды в кафе (2,4,5, 7 дни)
- Страховка
- Личные расходы
- Катание на лодках на озере Кел-Суу
О чём нужно знать до поездки
Специальная подготовка не требуется
Пожелания к путешественнику
Рекомендации по снаряжению: сезонную удобную одежду, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзак, купальник/плавки, принадлежности для личной гигиены.
В осенний период, с собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, теплые спортивные костюмы и т. д.