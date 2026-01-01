1 день

Путешествие в сердце гор Кыргызстана

Наше приключение начинается ранним утром. Мы покидаем гостеприимный Бишкек и отправляемся в путь через просторную Чуйскую долину к знаменитому Боомскому ущелью.

Первой остановкой станет прогулка по удивительному каньону Кок-Мойнок — настоящему природному лабиринту, созданному ветром и временем. Здесь горы окрашены в красно-жёлтые оттенки песчаника, а извилистые проходы каньона протянулись почти на 2,5 км, поражая причудливыми формами и необычными каменными строениями.

Это место особенно понравится любителям фотографии: каждый поворот открывает новые живописные ракурсы, а подъём к подножию верхних гор подарит захватывающий вид на каньоны и величественное ущелье Боом.

После прогулки мы продолжим путь в уютный городок Кочкор, где нас ждёт обед в местном гостевом доме и знакомство с уникальной традицией кыргызских кочевников — шырдак-шоу, войлочным представлением. Мы узнаем, как из шерсти создаются настоящие произведения искусства: ковры, сумки, обувь и головные уборы. Валяние войлока — древнее изобретение кочевых народов, ставшее частью мировой культуры.

Желающие смогут принять участие в мастер-классе и попробовать своими руками изготовить элемент традиционного изделия.

Во второй половине дня мы отправимся к одному из самых красивых высокогорных мест Кыргызстана — озеру Сон-Кл, расположенному на высоте 3016 м. Дорога пройдёт через живописный перевал Калмак-Ашуу (3400 м), откуда открываются потрясающие панорамы горных просторов.

Вечером мы разместимся в уютном юрточном лагере, поужинаем и, если погода будет благосклонна, нас ждёт настоящее волшебство — звёздное небо над Сон-Кл и, возможно, даже сияние Млечного пути.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086