Описание тура
Если вы нашли это путешествие, то можете быть уверены ваш отпуск пройдет на 100% выше ваших ожиданий! Наша команда уже продумала все детали и сделает все, чтобы ваши впечатления и эмоции превзошли ваши самые высокие ожидания!
В этом туре мы собрала все самые красивые локации Иссык-Кульской области, легкие трекинг по каньонам, конная прогулка к водопаду и знакомство с кочевой культурой Кыргызстана! А здесь очень много интересного! Наши путешествия отличаются тем, что мы знакомим с кочевой культурой и Человеком.
За 6 дней путешествия Вы не только перегрузитесь, Вы проживете новую маленькую жизнь, почувствуете дух кочевого народа, попробуете блюда кыргызской кухни, сделаете тысячу шикарных фото, но что самое главное, Вы получить эмоции, которые зарядят Вас на долгое время!
Возможно Вы назовете эту поездку одной из лучших в своей жизни (и такие случаи у меня были!)
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту в Бишкеке
Сегодня мы встречаем вас в аэропорту Бишкека. Вы можете выбрать любой рейс в течении дня. Индивидуальны трансфер встретит вас и доставит в отель. Вечером нас ждет приветственный ужин в ресторане национальной кыргызской кухни.
Ущелье Чон Кемин и кыргызское гостеприимство
Сегодня после завтрака оправляемся в путь. Непродолжительный переезд до башни Бураны, где мы соприкоснемся с историей. Башня является старейшим объектом строительства во всей Центральной Азии, а вид на горы с нее просто завораживающий.
Пообедаем в кыргызском доме. Стол будет просто ломиться от угощений приготовленных хозяйкой специально для нас. Здесь мы по настоящему прочувствуем тепло кыргызского гостеприимства.
Вечером остановимся в Vip - юрточном городке в горном ущелье Чон Кемин. Вид с террасы каждой юрты завораживает. Все удобства (душ с горячей водой и туалет в каждой юрте).
Каньоны Кок Мойнок и пикник на берегу Иссык Куля
После завтрака отправляемся на Южный берег Иссык-Куля.
Первая остановка слияние двух рек Чон Кемин и Чу - место поистине завораживающее.
Далее заедем на каньон Кок Мойнок и совершим небольшой трекинг на вершину (не более часа в обе стороны). Ближе к вечеру посетим величественный каньон Ак Сай, а после прогулки нас будет ждать пикник на берегу Иссык-Куля.
Пикники это моя особая гордость. Такие не делает никто во всем Кыргызстане!
Беркут-шоу и Каньон Сказака
Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком Алмазбеком байке - профессиональным охотником с беркутами. Это древнее искусство охоты на лис, зайцев и волков с прирученными беркутами и тайганами. Вы сможете удержать беркута в руках? Мы увидим шоу и пообщаемся с хозяином в его доме. Дальше наш ждет марсианский каньон Сказка и отдых на диком пляже Иссык Куля (по погоде).
Фото этих мест станут самыми эффектными!
А еще сегодня мы соберем настоящую кыргызскую юрту процесс этот очень увлекательный.
Вечером приедем в г. Каракол, разместимся в одном из лучших отелей города.
Ущелье Джети Огуз и конная прогулка до водопада
Сегодня будет классный день! Нам не нужно будет долго ехать в машине. Доберемся до тихого и райски красивого ущелья Кок Жайик, оседлаем коней и поедем на водопад Девичьи косы.
В спокойствии и гармонии насладимся природой и умиротворением!
После прогулки нас уже ждет настоящий уйгурский лагман, приготовленный для нас хозяйкой юрточного лагеря. Это нереально вкусно! За обедом поделимся эмоциями от конной прогулки. Поверьте, они будут зашкаливать.
Далее отправимся греться в горячие минеральные источники!
Не день, а сказка!
Возвращаемся в Бишкек
Сегодня возвращаемся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля. По пути заедем на обед и за сувенирами.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в последний день
- Трансфер по маршруту
- Проживание по программе
- Питание: все завтраки, 3 обеда и 2 ужина
- Конная прогулка
- Беркут-шоу
- Мастер-класс по сборке юрты
- Русскоговорящий гид
- Помощь в подборе авиабилетов
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Сувениры и личные расходы
- Входной билет на горячие источники (350 рублей)
О чём нужно знать до поездки
специальной подготовки не требуется
в программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями и/или человеческим фактором. Так как мы взаимодействуем с людьми (охотники с беркутами, мастера и ремесленники), ввиду их личных обстоятельств программа может быть изменена. Организатор всегда предоставит равнозначную замену активности.