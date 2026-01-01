Весна в Кыргызстане: топовые места вокруг Иссык-Куля

Приглашаем вас раскрыть все главы книги о красоте Кыргызстана
Описание тура

Приглашаем вас раскрыть все главы книги о красоте Киргизии! Май - лучшее время для любования цветущими маками и просыпающейся после зимней спячки природы в предгорьях Тянь-Шаня. Это путешествие представляет собой кольцевой маршрут вокруг озера Иссык-Куль с посещением всех самых красивых достопримечательностей. Каньоны, ущелья, горные реки, водопады, цветущие луга и высокогорные пастбища. Ароматы меда и травяного чая, звуки природы и кристально чистый воздух. Этот коктейль наполняет гормонами радости каждого путешественника.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек Кегеты

Прибытие участников путешествия в г. Бишкек. В 11-00 встреча в холле Damas International Hotel 4. Знакомство с группой. В 11-30 отправление в сторону предгорий национального парка Ала-Арча, где мы будем делать остановки и фотостопы на полях маков. Обед в форелевом хозяйстве. Вы сможете сами половить рыбу которую вам приготовят. Посещение водопада и красивых перекатов горной реки в ущелье Кегеты. До заката вы будете изучать самые интересные локации и наслаждаться красотой природы. После захода солнца возвращение и заселение в отель. Ужин в самостоятельном режиме. Отдых.

2 день

Бишкек - Чолпон-Ата

Завтрак. Выселение из отеля с вещами. Отправление на съемки в национальных этнических костюмах (или в образах привезенных с собой) на природе. Вы сможете сделать яркие фотографии на фоне белоснежных шапок гор или в цветах красных маков. После окончания фотосессии начало трансфера в сторону озера Иссык-Куль. Расстояние по автодороге составит около 260 км. По пути вы посетите Башню Бурана и сад камней — архитектурный памятник Х века расположенный на Великом Шелковом пути. Обед в кафе. Продолжение движения до озера Иссык-Куль. В районе 18-19 часов прибытие в город Чолпон-Ата. Закат на озере. Заселение в отель. Отдых.

3 день

Чолпон-Ата - Семеновское и Григорьевское ущелья

Завтрак. Сегодняшний день будет посвящен осмотру двух самых известных и красивых ущелий северного берега Иссык-Куля — Семеновского и Григорьевского. Постепенно вы подниметесь до высоты в 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища, которые устраивают коренные народы Киргизии. Белоснежные юрты на фоне ярко зеленой травы и лошадок на 360 градусов. Обед в юрте. После обеда продолжаем наш путь и делаем остановки в самых красивых местах. Также вы сможете приобрести очень вкусный и разнообразный мед прямо у пасечников. Посещение горячих источников на берегу Иссык-куля. 4 бассейна с разной температурой воды под открытым небом позволят расслабиться и получить наслаждение. Продолжение движения и прибытие в Каракол. Заселение в отель. Отдых.

4 день

Каракол - Джети-Огуз - Пик Ельцина

Завтрак. Отправление в каньон Джети-Огуз. Здесь вы осмотрите с разных ракурсов природную достопримечательность красные скалы Семь быков. Прогулка по небольшому ущелью у подножья скалы и подъем на смотровую площадку. Обед на природе. Прогулка до канонического панорамного вида на пик Ельцина (5168м). Продолжительность пешей части трекинга около 3 часов. Возвращение в Каракол. Отдых.

5 день

Каракол Иссык-Куль - каньон Сказка

Завтрак. Посещение красивого ущелья реки Джууку. Переезд до гостевого дома в поселке Тамга. Заселение и обед. После 15-00 и до заката вы будете изучать рельеф и оттенки каньона Сказка. Замки красного цвета и разноцветные изгибы скал будут погружать ваше воображение в тематику инопланетного происхождения. Исследуйте разнообразные видовые точки, заберитесь на самые интересные возвышения, почувствуйте размах и грандиозность картины вокруг вас! Возвращение и ночь в гостевом доме.

6 день

Иссык-Куль - каньон Марс

Завтрак. В первой половине отдых на озере Иссык-Куль. Обед. После обеда и до заката вы посетите каньон Марс. Он несколько похож на вчерашнюю Сказку, но абсолютно другой. Их нельзя сравнивать. Грандиозность и величественность творений природы надо увидеть собственными глазами. Фотосъемка охотников с беркутами. Возвращение и ночь в отеле.

7 день

Иссык-Куль - Бишкек

Завтрак. Выселение из отеля. Большую часть сегодняшнего дня займет дорога в Бишкек. Расставаться с Иссык-Кулем будем не просто, магия его прозрачных вод и белоснежных пиков в отражении — навсегда останутся в вашем сердце. Прибытие в Бишкек в 17-00. Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения по маршруту, включая заброски в горы
  • Проживание в отелях
  • Питание включенное в программу:1 день: пикник на природе2 день: завтрак3 день: завтрак, национальный обед в юрте4 день: завтрак, обед (возможно попробовать свежую форель на гриле) 5 день: завтрак6 день: завтрак7 день: завтрак
  • Рекреационные сборы на охраняемых объектах
  • Входные билеты по маршруту
  • Работа гидов на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Трансфер в 1 день из аэропорта в отель (работает Яндекс такси)
  • Питание в кафе и ресторанах, не включенных в программу тура
  • Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
  • Аренда национальных костюмов во второй день
  • Фотосессия (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

В машинах рассадка осуществляется по 4 человека.

Визы
Виза в Киргизию для жителей Рф не требуется
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

