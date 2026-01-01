Описание тура
Приглашаем вас раскрыть все главы книги о красоте Киргизии! Май - лучшее время для любования цветущими маками и просыпающейся после зимней спячки природы в предгорьях Тянь-Шаня. Это путешествие представляет собой кольцевой маршрут вокруг озера Иссык-Куль с посещением всех самых красивых достопримечательностей. Каньоны, ущелья, горные реки, водопады, цветущие луга и высокогорные пастбища. Ароматы меда и травяного чая, звуки природы и кристально чистый воздух. Этот коктейль наполняет гормонами радости каждого путешественника.
Программа тура по дням
Бишкек Кегеты
Прибытие участников путешествия в г. Бишкек. В 11-00 встреча в холле Damas International Hotel 4. Знакомство с группой. В 11-30 отправление в сторону предгорий национального парка Ала-Арча, где мы будем делать остановки и фотостопы на полях маков. Обед в форелевом хозяйстве. Вы сможете сами половить рыбу которую вам приготовят. Посещение водопада и красивых перекатов горной реки в ущелье Кегеты. До заката вы будете изучать самые интересные локации и наслаждаться красотой природы. После захода солнца возвращение и заселение в отель. Ужин в самостоятельном режиме. Отдых.
Бишкек - Чолпон-Ата
Завтрак. Выселение из отеля с вещами. Отправление на съемки в национальных этнических костюмах (или в образах привезенных с собой) на природе. Вы сможете сделать яркие фотографии на фоне белоснежных шапок гор или в цветах красных маков. После окончания фотосессии начало трансфера в сторону озера Иссык-Куль. Расстояние по автодороге составит около 260 км. По пути вы посетите Башню Бурана и сад камней — архитектурный памятник Х века расположенный на Великом Шелковом пути. Обед в кафе. Продолжение движения до озера Иссык-Куль. В районе 18-19 часов прибытие в город Чолпон-Ата. Закат на озере. Заселение в отель. Отдых.
Чолпон-Ата - Семеновское и Григорьевское ущелья
Завтрак. Сегодняшний день будет посвящен осмотру двух самых известных и красивых ущелий северного берега Иссык-Куля — Семеновского и Григорьевского. Постепенно вы подниметесь до высоты в 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища, которые устраивают коренные народы Киргизии. Белоснежные юрты на фоне ярко зеленой травы и лошадок на 360 градусов. Обед в юрте. После обеда продолжаем наш путь и делаем остановки в самых красивых местах. Также вы сможете приобрести очень вкусный и разнообразный мед прямо у пасечников. Посещение горячих источников на берегу Иссык-куля. 4 бассейна с разной температурой воды под открытым небом позволят расслабиться и получить наслаждение. Продолжение движения и прибытие в Каракол. Заселение в отель. Отдых.
Каракол - Джети-Огуз - Пик Ельцина
Завтрак. Отправление в каньон Джети-Огуз. Здесь вы осмотрите с разных ракурсов природную достопримечательность красные скалы Семь быков. Прогулка по небольшому ущелью у подножья скалы и подъем на смотровую площадку. Обед на природе. Прогулка до канонического панорамного вида на пик Ельцина (5168м). Продолжительность пешей части трекинга около 3 часов. Возвращение в Каракол. Отдых.
Каракол Иссык-Куль - каньон Сказка
Завтрак. Посещение красивого ущелья реки Джууку. Переезд до гостевого дома в поселке Тамга. Заселение и обед. После 15-00 и до заката вы будете изучать рельеф и оттенки каньона Сказка. Замки красного цвета и разноцветные изгибы скал будут погружать ваше воображение в тематику инопланетного происхождения. Исследуйте разнообразные видовые точки, заберитесь на самые интересные возвышения, почувствуйте размах и грандиозность картины вокруг вас! Возвращение и ночь в гостевом доме.
Иссык-Куль - каньон Марс
Завтрак. В первой половине отдых на озере Иссык-Куль. Обед. После обеда и до заката вы посетите каньон Марс. Он несколько похож на вчерашнюю Сказку, но абсолютно другой. Их нельзя сравнивать. Грандиозность и величественность творений природы надо увидеть собственными глазами. Фотосъемка охотников с беркутами. Возвращение и ночь в отеле.
Иссык-Куль - Бишкек
Завтрак. Выселение из отеля. Большую часть сегодняшнего дня займет дорога в Бишкек. Расставаться с Иссык-Кулем будем не просто, магия его прозрачных вод и белоснежных пиков в отражении — навсегда останутся в вашем сердце. Прибытие в Бишкек в 17-00. Окончание программы.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по маршруту, включая заброски в горы
- Проживание в отелях
- Питание включенное в программу:1 день: пикник на природе2 день: завтрак3 день: завтрак, национальный обед в юрте4 день: завтрак, обед (возможно попробовать свежую форель на гриле) 5 день: завтрак6 день: завтрак7 день: завтрак
- Рекреационные сборы на охраняемых объектах
- Входные билеты по маршруту
- Работа гидов на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Трансфер в 1 день из аэропорта в отель (работает Яндекс такси)
- Питание в кафе и ресторанах, не включенных в программу тура
- Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
- Аренда национальных костюмов во второй день
- Фотосессия (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
В машинах рассадка осуществляется по 4 человека.