3 день

Чолпон-Ата - Семеновское и Григорьевское ущелья

Завтрак. Сегодняшний день будет посвящен осмотру двух самых известных и красивых ущелий северного берега Иссык-Куля — Семеновского и Григорьевского. Постепенно вы подниметесь до высоты в 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища, которые устраивают коренные народы Киргизии. Белоснежные юрты на фоне ярко зеленой травы и лошадок на 360 градусов. Обед в юрте. После обеда продолжаем наш путь и делаем остановки в самых красивых местах. Также вы сможете приобрести очень вкусный и разнообразный мед прямо у пасечников. Посещение горячих источников на берегу Иссык-куля. 4 бассейна с разной температурой воды под открытым небом позволят расслабиться и получить наслаждение. Продолжение движения и прибытие в Каракол. Заселение в отель. Отдых.

