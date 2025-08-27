Описание тура
Покажем самые красивые места и секретные локации!
Наш маршрут проходит по кольцу вокруг озера Иссык-Куль, одного из самых живописных мест Кыргызстана. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, вдохнуть свежий горный воздух и увидеть, как осень расцветает во всей своей красе.
Это путешествие идеально подойдет для любителей нетронутой природы, активных путешественников, фотографов и инста-блогеров, стремящихся запечатлеть каждый момент. Каждый поворот нашего маршрута откроет перед вами новую красоту: от зеленых лугов и величественных гор до искрящихся вод озер и рек.
Уникальность каждой локации захватит дух и оставит незабываемые впечатления в вашем сердце
Программа тура по дням
Путешествие к озеру Иссык-Куль
Ваше приключение начинается в аэропорту столицы Кыргызстана — Бишкеке. Здесь мы встречаемся, и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль, одного из самых красивых и больших высокогорных озер мира. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами гор и долин.
Съемка на дрон на протяжении всего маршрута добавит уникальности и впечатлений нашему путешествию.
Первая остановка — историческая Башня Бурана, расположенная недалеко от города Токмок. Вы сможете подняться на смотровую площадку и насладиться панорамным видом на окрестности, а также узнать об истории и культуре региона.
Далее мы направимся в Боомское ущелье полюбоваться уникальным каньоном Кок Мойнок и прогуляться среди марсианских пейзажей.
После увлекательной активной прогулки нас ждет расслабляющий отдых в горячем источнике. Вы сможете насладиться целебными водами и восстановить силы после дороги. У вас будет час, чтобы расслабиться, поплавать и насладиться природой вокруг.
Продолжая путь, мы доберемся до Чолпон-Аты — курортного города на берегу Иссык-Куля. Завершим день закатом на берегу озера Иссык-Куль. Яркие краски неба и отражение солнца в воде создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться моментом умиротворения, окруженные величественными горами.
Этот первый день станет началом вашего незабываемого путешествия по Кыргызстану, полному открытий и впечатлений!
Исследование живописных ландшафтов
Сегодня мы отправимся исследовать два самых известных ущелья северного берега Иссык-Куля — Семеновское и Григорьевское.
Эти места славятся своей потрясающей природой, живописными ландшафтами и уникальными геологическими формациями.
Здесь мы можем прокатиться на лошадках!
После обеда мы направимся к Джайлоо Кырчын — высокогорной пастбищной местности с захватывающими панорамами на горы Ак-Суу. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом и величественными видами на окружающие горные вершины. Это идеальное место для фотографий и отдыха на природе.
Вечером мы направимся в город Каракол, где разместимся в уютном отеле.
Исследование каньонов и ущелий
После завтрака мы отправимся в знаменитый каньон Джети-Огуз, известный своими красными скалами и потрясающими природными пейзажами. Здесь вы сможете увидеть уникальные скальные образования, такие как Сердце и Семь быков.
Мы прогуляемся по каньону, сделаем красивые фотографии и насладимся свежим воздухом. Затем мы направимся в ущелье Барскоон. Это живописное место славится своими высокими горами и водопадами, к которым мы обязательно поднимемся. Насладимся красотой ущелья под небольшой пикник на свежем воздухе.
После обеда мы отправимся в самое инстаграмное место- каньон Сказка, который известен своими необычными скальными образованиями и яркими цветами. Заночуем в небольшом поселке Каджи-Сай на берегу Иссык-Куля
Путешествие к Слиянию Рек
Сегодня мы держим путь в сторону Бишкека. По дороге насладитесь живописными пейзажами гор и озера Иссык-Куль, которые будут радовать вас на протяжении всего пути.
По пути сделаем остановки на берегу Иссык-Куля, прогуляемся о пляжу, насладимся свежим воздухом и сделаем кра сивые фотографии на фоне водной глади воды и горных пейзажей на горизонте.
Мы обязательно заедем в самое удивительное и секретное место слияния рек Кемин и Боом, где две реки соединяются, создавая потрясающий природный ландшафт.
Зрелище потрясающее!
Осеннее Волшебство Кыргызстана
После завтрака мы отправимся в живописный национальный парк Ала-Арча. Прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и сделаем потрясающие фотографии на фоне горных вершин.
Мы доставим вас в аэропорт, где вы сможете продолжить свои приключения или вернуться домой с незабываемыми воспоминаниями об осеннем волшебстве Кыргызстана.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Завтраки
- Гид
- Все входные билеты
- Съемка на дрон
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкек и обратно
- Завтрак в первый день
- Питание не по программе
- Личные расходы
- Горячие источники
Пожелания к путешественнику
Допускаются дети к туру от 10 лет, при условии хорошей переносимости автомобиля и физической выносливости с опытом горных поездок