1 день

Путешествие к озеру Иссык-Куль

Ваше приключение начинается в аэропорту столицы Кыргызстана — Бишкеке. Здесь мы встречаемся, и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль, одного из самых красивых и больших высокогорных озер мира. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами гор и долин.

Съемка на дрон на протяжении всего маршрута добавит уникальности и впечатлений нашему путешествию.

Первая остановка — историческая Башня Бурана, расположенная недалеко от города Токмок. Вы сможете подняться на смотровую площадку и насладиться панорамным видом на окрестности, а также узнать об истории и культуре региона.

Далее мы направимся в Боомское ущелье полюбоваться уникальным каньоном Кок Мойнок и прогуляться среди марсианских пейзажей.

После увлекательной активной прогулки нас ждет расслабляющий отдых в горячем источнике. Вы сможете насладиться целебными водами и восстановить силы после дороги. У вас будет час, чтобы расслабиться, поплавать и насладиться природой вокруг.

Продолжая путь, мы доберемся до Чолпон-Аты — курортного города на берегу Иссык-Куля. Завершим день закатом на берегу озера Иссык-Куль. Яркие краски неба и отражение солнца в воде создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться моментом умиротворения, окруженные величественными горами.

Этот первый день станет началом вашего незабываемого путешествия по Кыргызстану, полному открытий и впечатлений!

