Мои заказы

Осеннее путешествие по Красотам Кыргызстана

Снимем на дрон твое приключение с воздуха
Осеннее путешествие по Красотам КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осеннее путешествие по Красотам КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осеннее путешествие по Красотам КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Покажем самые красивые места и секретные локации!

Наш маршрут проходит по кольцу вокруг озера Иссык-Куль, одного из самых живописных мест Кыргызстана. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, вдохнуть свежий горный воздух и увидеть, как осень расцветает во всей своей красе.

Это путешествие идеально подойдет для любителей нетронутой природы, активных путешественников, фотографов и инста-блогеров, стремящихся запечатлеть каждый момент. Каждый поворот нашего маршрута откроет перед вами новую красоту: от зеленых лугов и величественных гор до искрящихся вод озер и рек.

Уникальность каждой локации захватит дух и оставит незабываемые впечатления в вашем сердце

Программа тура по дням

1 день

Путешествие к озеру Иссык-Куль

Ваше приключение начинается в аэропорту столицы Кыргызстана — Бишкеке. Здесь мы встречаемся, и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль, одного из самых красивых и больших высокогорных озер мира. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами гор и долин.

Съемка на дрон на протяжении всего маршрута добавит уникальности и впечатлений нашему путешествию.

Первая остановка — историческая Башня Бурана, расположенная недалеко от города Токмок. Вы сможете подняться на смотровую площадку и насладиться панорамным видом на окрестности, а также узнать об истории и культуре региона.

Далее мы направимся в Боомское ущелье полюбоваться уникальным каньоном Кок Мойнок и прогуляться среди марсианских пейзажей.

После увлекательной активной прогулки нас ждет расслабляющий отдых в горячем источнике. Вы сможете насладиться целебными водами и восстановить силы после дороги. У вас будет час, чтобы расслабиться, поплавать и насладиться природой вокруг.

Продолжая путь, мы доберемся до Чолпон-Аты — курортного города на берегу Иссык-Куля. Завершим день закатом на берегу озера Иссык-Куль. Яркие краски неба и отражение солнца в воде создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться моментом умиротворения, окруженные величественными горами.

Этот первый день станет началом вашего незабываемого путешествия по Кыргызстану, полному открытий и впечатлений!

Путешествие к озеру Иссык-КульПутешествие к озеру Иссык-КульПутешествие к озеру Иссык-Куль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Исследование живописных ландшафтов

Сегодня мы отправимся исследовать два самых известных ущелья северного берега Иссык-Куля — Семеновское и Григорьевское.

Эти места славятся своей потрясающей природой, живописными ландшафтами и уникальными геологическими формациями.

Здесь мы можем прокатиться на лошадках!

После обеда мы направимся к Джайлоо Кырчын — высокогорной пастбищной местности с захватывающими панорамами на горы Ак-Суу. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом и величественными видами на окружающие горные вершины. Это идеальное место для фотографий и отдыха на природе.

Вечером мы направимся в город Каракол, где разместимся в уютном отеле.

Исследование живописных ландшафтовИсследование живописных ландшафтовИсследование живописных ландшафтов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Исследование каньонов и ущелий

После завтрака мы отправимся в знаменитый каньон Джети-Огуз, известный своими красными скалами и потрясающими природными пейзажами. Здесь вы сможете увидеть уникальные скальные образования, такие как Сердце и Семь быков.

Мы прогуляемся по каньону, сделаем красивые фотографии и насладимся свежим воздухом. Затем мы направимся в ущелье Барскоон. Это живописное место славится своими высокими горами и водопадами, к которым мы обязательно поднимемся. Насладимся красотой ущелья под небольшой пикник на свежем воздухе.

После обеда мы отправимся в самое инстаграмное место- каньон Сказка, который известен своими необычными скальными образованиями и яркими цветами. Заночуем в небольшом поселке Каджи-Сай на берегу Иссык-Куля

Исследование каньонов и ущелийИсследование каньонов и ущелийИсследование каньонов и ущелий
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путешествие к Слиянию Рек

Сегодня мы держим путь в сторону Бишкека. По дороге насладитесь живописными пейзажами гор и озера Иссык-Куль, которые будут радовать вас на протяжении всего пути.

По пути сделаем остановки на берегу Иссык-Куля, прогуляемся о пляжу, насладимся свежим воздухом и сделаем кра сивые фотографии на фоне водной глади воды и горных пейзажей на горизонте.

Мы обязательно заедем в самое удивительное и секретное место слияния рек Кемин и Боом, где две реки соединяются, создавая потрясающий природный ландшафт.

Зрелище потрясающее!

Путешествие к Слиянию РекПутешествие к Слиянию РекПутешествие к Слиянию Рек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Осеннее Волшебство Кыргызстана

После завтрака мы отправимся в живописный национальный парк Ала-Арча. Прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и сделаем потрясающие фотографии на фоне горных вершин.

Мы доставим вас в аэропорт, где вы сможете продолжить свои приключения или вернуться домой с незабываемыми воспоминаниями об осеннем волшебстве Кыргызстана.

Осеннее Волшебство КыргызстанаОсеннее Волшебство КыргызстанаОсеннее Волшебство Кыргызстана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Завтраки
  • Гид
  • Все входные билеты
  • Съемка на дрон
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкек и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Питание не по программе
  • Личные расходы
  • Горячие источники
Пожелания к путешественнику

Допускаются дети к туру от 10 лет, при условии хорошей переносимости автомобиля и физической выносливости с опытом горных поездок

Визы
Гражданам России виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Привет, я-Аня. Я посетила более 25 стран, огромное количество городов и республик и не останавливаюсь на достигнутом После 12 лет работы в event сфере, я приобрела огромный, успешный опыт в проведении мероприятий
читать дальше

для самых требовательных клиентов и параллельно с этим, я также самостоятельно путешествовала, познавая мир. Это было для меня не только увлекательным приключением, но и возможностью расширить свои горизонты и узнать больше о разных культурах и традициях. Потом очень часто стали обращаться друзья с вопросами: а куда поехать? а что посмотреть? а в какой сезон? а что порекомендуешь? а расскажи как там? Они хотели услышать мои рекомендации и узнать о моих приключениях. И я решила соединить свои два опыта и помочь другим людям открыть для себя самые удивительные места. Так родилась идея объединить людей со схожими ценностями и увлечениями, которые ценят время и которым важно как они его проводят и с кем.

Похожие туры из Иссыка-Куль

Цвет настроения - красный: маковые поля Кыргызстана
5 дней
-
7%
Цвет настроения - красный: маковые поля Кыргызстана
Снимаем на дрон твоё приключение
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 60 450 ₽65 000 ₽ за человека
Невероятный Кыргызстан! Лучшая программа! Читай отзывы
6 дней
Невероятный Кыргызстан! Лучшая программа! Читай отзывы
Топовые локации и погружение в культуру! Более 350 гостей увидели Кыргызстан со мной! Погнали
5 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 96 600 ₽ за человека
Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
2 дня
Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
Знакомство с природой и культурой Кыргызстана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 52 866 ₽ за человека