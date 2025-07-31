Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Май — это волшебное время, когда природа пробуждается от зимней спячки, а предгорья Тянь-Шаня расцветают яркими красками, особенно благодаря цветущим маковым полям.

Покажем самые красивые места и секретные локации!

Наш маршрут проходит по кольцу вокруг озера Иссык-Куль, одного из самых живописных мест Кыргызстана.

Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, вдохнуть свежий горный воздух и увидеть, как весна расцветает во всей своей красе.

Это путешествие идеально подойдет для любителей нетронутой природы, активных путешественников, фотографов и инста-блогеров, стремящихся запечатлеть каждый момент.

Каждый поворот нашего маршрута откроет перед вами новую красоту: от зеленых лугов и величественных гор до искрящихся вод озера и ярких цветущих полей. Уникальность каждой локации захватит дух и оставит незабываемые впечатления в вашем сердце