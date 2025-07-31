Мои заказы

Цвет настроения - красный: маковые поля Кыргызстана

Снимаем на дрон твоё приключение
Цвет настроения - красный: маковые поля КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цвет настроения - красный: маковые поля КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цвет настроения - красный: маковые поля КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Май — это волшебное время, когда природа пробуждается от зимней спячки, а предгорья Тянь-Шаня расцветают яркими красками, особенно благодаря цветущим маковым полям.

Покажем самые красивые места и секретные локации!
Наш маршрут проходит по кольцу вокруг озера Иссык-Куль, одного из самых живописных мест Кыргызстана.
Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, вдохнуть свежий горный воздух и увидеть, как весна расцветает во всей своей красе.
Это путешествие идеально подойдет для любителей нетронутой природы, активных путешественников, фотографов и инста-блогеров, стремящихся запечатлеть каждый момент.
Каждый поворот нашего маршрута откроет перед вами новую красоту: от зеленых лугов и величественных гор до искрящихся вод озера и ярких цветущих полей. Уникальность каждой локации захватит дух и оставит незабываемые впечатления в вашем сердце

Программа тура по дням

1 день

Путешествие к озеру Иссык-Куль

Ваше приключение начинается в аэропорту столицы Кыргызстана — Бишкеке. Здесь мы встречаемся, и
отправляемся в сторону озера Иссык-Куль, одного из самых красивых и больших высокогорных озер мира. По дороге вы сможете насладиться живописными пейзажами гор и долин.
Съемка на дрон на протяжении всего маршрута добавит уникальности и впечатлений нашему путешествию.
Первая остановка — историческая Башня Бурана, расположенная недалеко от города Токмок. Вы сможете подняться на смотровую площадку и насладиться панорамным видом на окрестности, а также узнать об истории и культуре региона.
Далее мы направимся к древним петроглифам в урочище Султан-Уйгур. Здесь вы увидите уникальные наскальные рисунки, созданные нашими предками более 2000 лет назад.
После увлекательной экскурсии нас ждет расслабляющий отдых в горячем источнике Ак-Бермет. Вы сможете насладиться целебными водами и восстановить силы после дороги. У вас будет час, чтобы расслабиться, поплавать и насладиться природой вокруг.
Продолжая путь, мы доберемся до Чолпон-Аты — курортного города на берегу Иссык-Куля.
Завершим день закатом на берегу озера Иссык-Куль. Яркие краски неба и отражение солнца в воде создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться моментом умиротворения, окруженные величественными горами.
Этот первый день станет началом вашего незабываемого путешествия по Кыргызстану, полному открытий и впечатлений!

Путешествие к озеру Иссык-КульПутешествие к озеру Иссык-КульПутешествие к озеру Иссык-Куль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Исследование живописных ландшафтов

Сегодня мы отправимся исследовать два самых известных ущелья северного берега Иссык-Куля — Семеновское и Григорьевское. Эти места славятся своей потрясающей природой, живописными ландшафтами и уникальными геологическими формациями.
После обеда мы направимся к Джайлоо Кырчын — высокогорной пастбищной местности с захватывающими панорамами на горы Ак-Суу. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом и величественными видами на окружающие горные вершины. Это идеальное место для фотографий и отдыха на природе.
Вечером мы направимся в город Каракол, где разместимся в уютном отеле.

Исследование живописных ландшафтовИсследование живописных ландшафтовИсследование живописных ландшафтов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Исследование каньонов и ущелий

После завтрака мы отправимся в знаменитый каньон Джети-Огуз, известный своими красными скалами и потрясающими природными пейзажами. Здесь вы сможете увидеть уникальные скальные образования, такие как "Сердце" и "Семь быков". Мы прогуляемся по каньону, сделаем красивые фотографии и насладимся свежим воздухом.
Затем мы направимся в ущелье Барскоон. Это живописное место славится своими высокими горами и водопадами, к которым мы обязательно поднимемся.
Насладимся красотой ущелья под небольшой пикник на свежем воздухе.
После обеда мы отправимся в самое инстаграмное место- каньон Сказка, который известен своими необычными скальными образованиями и яркими цветами.
Заночуем в небольшом поселке Каджи-Сай на берегу Иссык-Куля

Исследование каньонов и ущелий
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путешествие к Слиянию Рек

Сегодня мы держим путь в сторону Бишкека.
По дороге насладитесь живописными пейзажами гор и озера Иссык-Куль, которые будут радовать вас на протяжении всего пути.
По пути сделаем остановки на берегу Иссык-Куля, прогуляемся о пляжу, насладимся свежим воздухом и сделаем красивые фотографии на фоне
водной глади воды и горных пейзажей на горизонте.
Мы обязательно заедем в самое удивительное и секретное место слияния рек Кемин и Боом, где две реки соединяются, создавая потрясающий природный ландшафт. Зрелище потрясающее!

Здесь мы сможем покататься на лошадках!

Путешествие к Слиянию РекПутешествие к Слиянию РекПутешествие к Слиянию Рек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Весеннее Волшебство Кыргызстана

После завтрака мы отправимся в живописный национальный парк Ала-Арча. Прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и сделаем потрясающие фотографии на фоне горных вершин.

Далее мы направимся к цветущим маковым полям, которые в это время года радуют глаз яркими красками. Эти поля создают невероятные пейзажи, идеально подходящие для фотографий, а дрон снимет вас с высоты птичьего полета.

После этого мы отправимся в Чункурчак, где вас ждет захватывающий Небесный мост. Этот уникальный мост, расположенный на высоте.

Мы доставим вас в аэропорт, где вы сможете продолжить свои приключения или вернуться домой с незабываемыми воспоминаниями о весеннем волшебстве Кыргызстана.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Завтраки
  • Гид
  • Все входные билеты
  • Съемка на дрон
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкек и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Питание не по программе
  • Личные расходы
  • Горячие источники
  • Катание на лошадях
Пожелания к путешественнику

любовь к путешествиям
желание получить незабываемые впечатления

Визы
Гражданам России виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Привет, я-Аня. Я посетила более 25 стран, огромное количество городов и республик и не останавливаюсь на достигнутом После 12 лет работы в event сфере, я приобрела огромный, успешный опыт в проведении мероприятий
читать дальше

для самых требовательных клиентов и параллельно с этим, я также самостоятельно путешествовала, познавая мир. Это было для меня не только увлекательным приключением, но и возможностью расширить свои горизонты и узнать больше о разных культурах и традициях. Потом очень часто стали обращаться друзья с вопросами: а куда поехать? а что посмотреть? а в какой сезон? а что порекомендуешь? а расскажи как там? Они хотели услышать мои рекомендации и узнать о моих приключениях. И я решила соединить свои два опыта и помочь другим людям открыть для себя самые удивительные места. Так родилась идея объединить людей со схожими ценностями и увлечениями, которые ценят время и которым важно как они его проводят и с кем.

Похожие туры из Иссыка-Куль

Осеннее путешествие по Красотам Кыргызстана
5 дней
-
7%
Осеннее путешествие по Красотам Кыргызстана
Снимем на дрон твое приключение с воздуха
8 мая в 10:00
1 мая в 10:00
от 54 870 ₽59 000 ₽ за человека
Невероятный Кыргызстан! Лучшая программа! Читай отзывы
6 дней
Невероятный Кыргызстан! Лучшая программа! Читай отзывы
Топовые локации и погружение в культуру! Более 350 гостей увидели Кыргызстан со мной! Погнали
5 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 96 600 ₽ за человека
Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
2 дня
Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
Знакомство с природой и культурой Кыргызстана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 52 866 ₽ за человека