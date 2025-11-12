Мои заказы

Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья

Заехать на форелевое хозяйство, а после насладиться красотами Тянь-Шаня и отдохнуть в юрте
Приглашаем вас посетить два прекрасных горных ущелья на северном берегу Иссык-Куля. Погулять среди скал вдоль горных рек и тянь-шаньских елей.

Познакомиться с местными жителями, узнать об их обычаях и при желании поучаствовать в народных играх. Отведать традиционные блюда Киргизии в юрте и завершить день купанием в горячих источниках.
Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья© Роман
Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья© Роман
Из Каракола - в Григорьевское и Семёновское ущелья© Роман
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство, где можно самим выбрать и поймать радужную или золотую форель, которую для вас тут же приготовят.

Семёновское ущелье. Вы прогуляетесь вдоль реки и насладитесь горными пейзажами. Познакомитесь с местными жителями, узнаете больше об их традициях и культуре. Возможно, вас пригласят поучаствовать в установке юрты и народных играх. При желании прокатитесь на лошадях.

Перевал между Семёновским и Григорьевским ущельями. С высоты откроются захватывающие виды на горные реки и хребты.

Григорьевское ущелье встретит вас хвойными лесами, зелёными склонами и бурной горной рекой. Вы увидите живописный водопад и «плачущие скалы». Подниметесь к одному из прекраснейших высокогорных озёр — здесь будет достаточно времени, чтобы насладиться красотой природы и сделать фото.

Обед в юрте на берегу реки — это отдельное удовольствие. Юрты и топчаны расположены в тени еловых склонов у самой воды. Внутри — тёплые тошоки с национальной вышивкой и низкие столы. Сначала подадут чай — самовар на углях с горными травами, мёдом, сметаной, вареньем, лепёшками и салатами. Затем — горячие блюда: куурдак, бешбармак, шорпо, плов, шашлык или форель на углях. Всё готовится на костре, и еда получается особенно вкусной.

На обратном пути в Каракол заедем на горячие источники, где вы расслабитесь после насыщенного дня.

Тайминг:

8:00 — выезд
9:30 — форелевое хозяйство
11:00 — Семёновское ущелье
12:00 — панорама между ущельями
13:00 — Григорьевское ущелье
14:00 — горное озеро
15:00 — обед в юрте
17:00 — горячие источники
19:00 — возвращение в Каракол

Организационные детали

  • Едем из Каракола и Чолпон-Аты на Mitsubishi Delica, Toyota Alphard или Toyota Estima
  • Возможен выезд из других населённых пунктов на побережье или с горнолыжной базы (за доплату) — детали в переписке
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в юрте — около 1200 сомов за чел.
  • Купание в источниках — 350 сомов за чел.
  • Рыбалка и обед на форелевом хозяйстве, конные прогулки — по желанию, цены по запросу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Задать вопрос

