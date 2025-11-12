Форелевое хозяйство, где можно самим выбрать и поймать радужную или золотую форель, которую для вас тут же приготовят.
Семёновское ущелье. Вы прогуляетесь вдоль реки и насладитесь горными пейзажами. Познакомитесь с местными жителями, узнаете больше об их традициях и культуре. Возможно, вас пригласят поучаствовать в установке юрты и народных играх. При желании прокатитесь на лошадях.
Перевал между Семёновским и Григорьевским ущельями. С высоты откроются захватывающие виды на горные реки и хребты.
Григорьевское ущелье встретит вас хвойными лесами, зелёными склонами и бурной горной рекой. Вы увидите живописный водопад и «плачущие скалы». Подниметесь к одному из прекраснейших высокогорных озёр — здесь будет достаточно времени, чтобы насладиться красотой природы и сделать фото.
Обед в юрте на берегу реки — это отдельное удовольствие. Юрты и топчаны расположены в тени еловых склонов у самой воды. Внутри — тёплые тошоки с национальной вышивкой и низкие столы. Сначала подадут чай — самовар на углях с горными травами, мёдом, сметаной, вареньем, лепёшками и салатами. Затем — горячие блюда: куурдак, бешбармак, шорпо, плов, шашлык или форель на углях. Всё готовится на костре, и еда получается особенно вкусной.
На обратном пути в Каракол заедем на горячие источники, где вы расслабитесь после насыщенного дня.
Тайминг:
8:00 — выезд 9:30 — форелевое хозяйство 11:00 — Семёновское ущелье 12:00 — панорама между ущельями 13:00 — Григорьевское ущелье 14:00 — горное озеро 15:00 — обед в юрте 17:00 — горячие источники 19:00 — возвращение в Каракол
Организационные детали
Едем из Каракола и Чолпон-Аты на Mitsubishi Delica, Toyota Alphard или Toyota Estima
Возможен выезд из других населённых пунктов на побережье или с горнолыжной базы (за доплату) — детали в переписке
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание в юрте — около 1200 сомов за чел.
Купание в источниках — 350 сомов за чел.
Рыбалка и обед на форелевом хозяйстве, конные прогулки — по желанию, цены по запросу
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.