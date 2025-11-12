Приглашаем вас посетить два прекрасных горных ущелья на северном берегу Иссык-Куля. Погулять среди скал вдоль горных рек и тянь-шаньских елей. Познакомиться с местными жителями, узнать об их обычаях и при желании поучаствовать в народных играх. Отведать традиционные блюда Киргизии в юрте и завершить день купанием в горячих источниках.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство, где можно самим выбрать и поймать радужную или золотую форель, которую для вас тут же приготовят.

Семёновское ущелье. Вы прогуляетесь вдоль реки и насладитесь горными пейзажами. Познакомитесь с местными жителями, узнаете больше об их традициях и культуре. Возможно, вас пригласят поучаствовать в установке юрты и народных играх. При желании прокатитесь на лошадях.

Перевал между Семёновским и Григорьевским ущельями. С высоты откроются захватывающие виды на горные реки и хребты.

Григорьевское ущелье встретит вас хвойными лесами, зелёными склонами и бурной горной рекой. Вы увидите живописный водопад и «плачущие скалы». Подниметесь к одному из прекраснейших высокогорных озёр — здесь будет достаточно времени, чтобы насладиться красотой природы и сделать фото.

Обед в юрте на берегу реки — это отдельное удовольствие. Юрты и топчаны расположены в тени еловых склонов у самой воды. Внутри — тёплые тошоки с национальной вышивкой и низкие столы. Сначала подадут чай — самовар на углях с горными травами, мёдом, сметаной, вареньем, лепёшками и салатами. Затем — горячие блюда: куурдак, бешбармак, шорпо, плов, шашлык или форель на углях. Всё готовится на костре, и еда получается особенно вкусной.

На обратном пути в Каракол заедем на горячие источники, где вы расслабитесь после насыщенного дня.

Тайминг:

8:00 — выезд

9:30 — форелевое хозяйство

11:00 — Семёновское ущелье

12:00 — панорама между ущельями

13:00 — Григорьевское ущелье

14:00 — горное озеро

15:00 — обед в юрте

17:00 — горячие источники

19:00 — возвращение в Каракол

Организационные детали

Едем из Каракола и Чолпон-Аты на Mitsubishi Delica, Toyota Alphard или Toyota Estima

Возможен выезд из других населённых пунктов на побережье или с горнолыжной базы (за доплату) — детали в переписке

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы