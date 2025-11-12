Мои заказы

В ущелья Сказка и Барскаун - из Каракола

Увидеть песчаные скалы в форме замков и чудовищ, водопады и незамерзающее озеро Иссык-Куль
Зовём вас в путешествие по южному берегу Иссык-Куля.

Впереди — пёстрые песчаные скалы каньона Сказка, дикий пляж с видом на горы и водопады Барскауна в хвойном ущелье.

Вы увидите природные фантазии из глины, памятник Юрию Гагарину и сможете искупаться в озере даже зимой.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Каракола

11:30 — каньон Сказка

Первое впечатление — сухие склоны и кустарник, но уже через пару километров начинается фантастика: песчаные скалы принимают форму замков, чудовищ и зверей. Самая известная формация — «Китайская стена», гребень длиной около 5 км. Это не историческое место, а редкая природная прихоть, открытая совсем недавно.

13:00 — обед в кафе с видом на озеро

14:00 — южное побережье Иссык-Куля

Дикий пляж у поворота к Сказке. Даже зимой тут можно искупаться. Простор, чистый воздух, панорама гор и открытая гладь озера — настоящее место силы.

16:00 — ущелье Барскаун

Поездка займёт около часа. На месте — прогулка к водопадам Слёзы барса, Чаша Манаса. Зимой — ледяные каскады в окружении хвойного леса. По дороге увидим памятник Юрию Гагарину — он часто бывал здесь и считал это место особенным.

20:00 — возвращение в Каракол, а по пути — ужин в этнокафе

Организационные детали

  • Едем на Mitsubishi Delica, Toyota Alphard или Toyota Estima
  • Возможен выезд из других населённых пунктов на побережье или с горнолыжной базы (за доплату) — детали в переписке
  • Дополнительно оплачивается питание — средний счёт в кафе 1000 сомов за чел.
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
