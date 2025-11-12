Зовём вас в путешествие по южному берегу Иссык-Куля. Впереди — пёстрые песчаные скалы каньона Сказка, дикий пляж с видом на горы и водопады Барскауна в хвойном ущелье. Вы увидите природные фантазии из глины, памятник Юрию Гагарину и сможете искупаться в озере даже зимой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Каракола

11:30 — каньон Сказка

Первое впечатление — сухие склоны и кустарник, но уже через пару километров начинается фантастика: песчаные скалы принимают форму замков, чудовищ и зверей. Самая известная формация — «Китайская стена», гребень длиной около 5 км. Это не историческое место, а редкая природная прихоть, открытая совсем недавно.

13:00 — обед в кафе с видом на озеро

14:00 — южное побережье Иссык-Куля

Дикий пляж у поворота к Сказке. Даже зимой тут можно искупаться. Простор, чистый воздух, панорама гор и открытая гладь озера — настоящее место силы.

16:00 — ущелье Барскаун

Поездка займёт около часа. На месте — прогулка к водопадам Слёзы барса, Чаша Манаса. Зимой — ледяные каскады в окружении хвойного леса. По дороге увидим памятник Юрию Гагарину — он часто бывал здесь и считал это место особенным.

20:00 — возвращение в Каракол, а по пути — ужин в этнокафе

Организационные детали