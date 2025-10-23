Горы, легенды, музей и горячие источники — в этой поездке мы собрали много интересного и живописного. Вы увидите скалы Джети-Огуз, пройдёте к водопаду Девичья коса, пообедаете в юрте, узнаете об экспедициях Пржевальского, заглянете в деревянную мечеть и старинный собор в Караколе, а в финале расслабитесь в термальных бассейнах.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

8:30 — выезд с Каракола

9:30 — виды на скалы Семь быков и Разбитое сердце, окружённые легендами о любви и предательстве. Это отличное место для фото и короткой прогулки

11:00 — пеший поход на водопад Девичьи косы. Вы подниметесь по ущелью к 27-метровому водопаду, скрытому в тени елей

12:30 — обед в юрте у подножия ущелья. Вам предложат блюда традиционной кухни из местных продуктов. Всё — в атмосфере кыргызского гостеприимства

13:30 — прогулка по ущелью Джети-Огуз через сосновые леса вдоль горных рек. По желанию можно арендовать лошадей

15:00 — музей Пржевальского. Вы увидите личные вещи и архивы великого путешественника, узнаете, как проходили экспедиции в Центральную Азию и почему Пржевальский стал символом научной отваги

16:00 — экскурсия по Караколу: Дунганская мечеть и православный собор. Познакомитесь с культурным многообразием региона — от деревянной мечети, построенной без единого гвоздя китайскими мастерами, до собора конца 19 века

18:00 — купание в источниках. Завершите день в бассейнах с минеральной водой под открытым небом

20:00 — возвращение в Каракол

Организационные детали