Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана
Горы, легенды, музей и горячие источники — в этой поездке мы собрали много интересного и живописного.
Вы увидите скалы Джети-Огуз, пройдёте к водопаду Девичья коса, пообедаете в юрте, узнаете об экспедициях Пржевальского, заглянете в деревянную мечеть и старинный собор в Караколе, а в финале расслабитесь в термальных бассейнах.
9:30 — виды на скалы Семь быков и Разбитое сердце, окружённые легендами о любви и предательстве. Это отличное место для фото и короткой прогулки 11:00 — пеший поход на водопад Девичьи косы. Вы подниметесь по ущелью к 27-метровому водопаду, скрытому в тени елей 12:30 — обед в юрте у подножия ущелья. Вам предложат блюда традиционной кухни из местных продуктов. Всё — в атмосфере кыргызского гостеприимства 13:30 — прогулка по ущелью Джети-Огуз через сосновые леса вдоль горных рек. По желанию можно арендовать лошадей 15:00 — музей Пржевальского. Вы увидите личные вещи и архивы великого путешественника, узнаете, как проходили экспедиции в Центральную Азию и почему Пржевальский стал символом научной отваги 16:00 — экскурсия по Караколу: Дунганская мечеть и православный собор. Познакомитесь с культурным многообразием региона — от деревянной мечети, построенной без единого гвоздя китайскими мастерами, до собора конца 19 века 18:00 — купание в источниках. Завершите день в бассейнах с минеральной водой под открытым небом 20:00 — возвращение в Каракол
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобилях Mitsubishi Delica, Toyota Estima, Honda Stepwgn или Toyota Alphard
Дополнительно оплачиваются купание в источниках — 350 сомов за человека, обед от 800 сомов за чел. и билеты в музей
Экскурсия рассчитана на участников от 5 лет
Если есть ограничения по здоровью, особенно связанные с суставами, сердцем или артериальным давлением, перед поездкой рекомендуем проконсультироваться с врачом
Подъём к водопаду требует базовой физической подготовки, возможен пешком или на лошадях — 1500–2000 сомов туда и обратно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.