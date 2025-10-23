Мои заказы

Каракол, ущелье Джети-Огуз, скалы и водопад

Пройти горными и лесными тропами, чтобы почувствовать живой дух Восточного Кыргызстана
Горы, легенды, музей и горячие источники — в этой поездке мы собрали много интересного и живописного.

Вы увидите скалы Джети-Огуз, пройдёте к водопаду Девичья коса, пообедаете в юрте, узнаете об экспедициях Пржевальского, заглянете в деревянную мечеть и старинный собор в Караколе, а в финале расслабитесь в термальных бассейнах.
5
1 отзыв
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

8:30 — выезд с Каракола

9:30 — виды на скалы Семь быков и Разбитое сердце, окружённые легендами о любви и предательстве. Это отличное место для фото и короткой прогулки
11:00 — пеший поход на водопад Девичьи косы. Вы подниметесь по ущелью к 27-метровому водопаду, скрытому в тени елей
12:30 — обед в юрте у подножия ущелья. Вам предложат блюда традиционной кухни из местных продуктов. Всё — в атмосфере кыргызского гостеприимства
13:30 — прогулка по ущелью Джети-Огуз через сосновые леса вдоль горных рек. По желанию можно арендовать лошадей
15:00 — музей Пржевальского. Вы увидите личные вещи и архивы великого путешественника, узнаете, как проходили экспедиции в Центральную Азию и почему Пржевальский стал символом научной отваги
16:00 — экскурсия по Караколу: Дунганская мечеть и православный собор. Познакомитесь с культурным многообразием региона — от деревянной мечети, построенной без единого гвоздя китайскими мастерами, до собора конца 19 века
18:00 — купание в источниках. Завершите день в бассейнах с минеральной водой под открытым небом
20:00 — возвращение в Каракол

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобилях Mitsubishi Delica, Toyota Estima, Honda Stepwgn или Toyota Alphard
  • Дополнительно оплачиваются купание в источниках — 350 сомов за человека, обед от 800 сомов за чел. и билеты в музей
  • Экскурсия рассчитана на участников от 5 лет
  • Если есть ограничения по здоровью, особенно связанные с суставами, сердцем или артериальным давлением, перед поездкой рекомендуем проконсультироваться с врачом
  • Подъём к водопаду требует базовой физической подготовки, возможен пешком или на лошадях — 1500–2000 сомов туда и обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Отзывы и рейтинг

Н
Надежда
23 окт 2025
Первый раз в Караколе и решили попробовать этот тур. Нам все очень понравилось и остались незабываемые впечатления. Рекомендую👍
Первый раз в Караколе и решили попробовать этот тур. Нам все очень понравилось и остались незабываемые впечатления. Рекомендую👍

