Мы отправимся в одну из самых живописных долин Кыргызстана. Вас ждут еловые леса, виды на снежные пики, прогулки на свежем воздухе и купание в целебных источниках. Без суеты, с комфортным трансфером и временем для отдыха — пожалуй, идеальный однодневный маршрут для перезагрузки в горах.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Каракола. Мы проедем через село Ак-Суу (Теплоключенка) — ворота в мир гор. Уже отсюда откроются виды на снежные вершины хребта Терскей-Ала-Тоо. Дорога по ущелью Алтын-Арашан доступна только внедорожникам: серпантины, ельники, каменистые подъёмы и горная река. Путь сам по себе — приключение

11:30 — прибытие в долину Алтын-Арашан. Здесь вы сможете:

Прогуляться по окрестностям и сфотографироваться на фоне гор

Полежать в траве и послушать тишину

Устроить пикник или медитацию у реки

Искупаться в горячих радоновых и сероводородных источниках

15:30 — сбор и обратный выезд

18:00 — возвращение в Каракол

В поездке вы узнаете:

О горячих источниках Алтын-Арашана — почему их считают целебными, как местные жители использовали эти источники раньше и как ими пользуются сейчас

Легенде ущелья Алтын-Арашан — почему источники называются золотыми, как эта местность связана с народными преданиями и кочевыми традициями

Озере Ала-Кёль и пике Палатка — как этот регион привлекает альпинистов со всего мира

Организационные детали