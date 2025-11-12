Мы отправимся в одну из самых живописных долин Кыргызстана.
Вас ждут еловые леса, виды на снежные пики, прогулки на свежем воздухе и купание в целебных источниках.
Без суеты, с комфортным трансфером и временем для отдыха — пожалуй, идеальный однодневный маршрут для перезагрузки в горах.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Каракола. Мы проедем через село Ак-Суу (Теплоключенка) — ворота в мир гор. Уже отсюда откроются виды на снежные вершины хребта Терскей-Ала-Тоо. Дорога по ущелью Алтын-Арашан доступна только внедорожникам: серпантины, ельники, каменистые подъёмы и горная река. Путь сам по себе — приключение
11:30 — прибытие в долину Алтын-Арашан. Здесь вы сможете:
- Прогуляться по окрестностям и сфотографироваться на фоне гор
- Полежать в траве и послушать тишину
- Устроить пикник или медитацию у реки
- Искупаться в горячих радоновых и сероводородных источниках
15:30 — сбор и обратный выезд
18:00 — возвращение в Каракол
В поездке вы узнаете:
- О горячих источниках Алтын-Арашана — почему их считают целебными, как местные жители использовали эти источники раньше и как ими пользуются сейчас
- Легенде ущелья Алтын-Арашан — почему источники называются золотыми, как эта местность связана с народными преданиями и кочевыми традициями
- Озере Ала-Кёль и пике Палатка — как этот регион привлекает альпинистов со всего мира
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожниках Nissan Patrol или УАЗ Patriot
- Дополнительно оплачиваются купание в источниках — 350 сомов за человека и обед — от 800 сомов за чел. Можно организовать пикник вместо обеда. В таком случае нужно будет заранее купить продукты
- Экскурсия рассчитана на участников от 5 лет
- Дорога до Алтын-Арашана проходит по горному бездорожью. Если вас сильно укачивает, в пути может быть дискомфортно
- На маршруте будут пешие прогулки по ровной местности, доступные всем. При желании можно арендовать лошадь за дополнительную плату
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Караколе
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.Задать вопрос
