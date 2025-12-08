Мои заказы

Волшебный Чунцин - однодневный тур по городу

Познакомьтесь с культурным наследием Чунцина во время индивидуального тура.

Вы посетите старинный городок Цицзыкоу, увидите знаменитую станцию метро, где поезд проходит через здание, и осмотрите архитектурные достопримечательности города.
Описание экскурсии

Культурное наследие Чунцина

Тур начинается с посещения старинного городка Цицзыкоу, который представляет культуру Баю и чунцинские портовые традиции. Вы познакомитесь с архитектурой и атмосферой исторического района, сохранившего черты традиционного поселения.

Современные достопримечательности

Далее программа включает осмотр станции Лицзыба, где поезд монорельса проходит через жилое здание. Вы также посетите Народный зал Чунцина — архитектурный комплекс, сочетающий китайские и западные стили.

Архитектурные памятники

Маршрут продолжается у памятника Освобождения и башни Куисин, демонстрирующих особенности городской архитектуры. Завершает тур посещение Хуньядуна — района с традиционной архитектурой Баю и подвесными домами. Важная информация:
  • При себе необходимо иметь действующий паспорт (оригинал).
  • Трансфер осуществляется из центральных районов Чэнду (Дзясобэй, Гуаньинцяо, Наньпин).
  • Рекомендуется удобная обувь и легкая куртка или дождевик.
  • Возьмите с собой фотоаппарат, телефон с заряженным аккумулятором, зонтик и солнцезащитные средства.
  • Дети и пожилые люди должны быть в сопровождении взрослых.
  • Во время свободного времени гид не сопровождает группу.
  • Подготовьтесь за 15 минут до назначенного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старинный городок Цицзыкоу
  • Станция Лицзыба
  • Народный зал Чунцина
  • Памятник Освобождения
  • Башня Куисин
  • Район Хуньядун
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги водителя
  • Услуги гида
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чунцин, центральные районы города, встреча на дому
Завершение: На месте проведения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

