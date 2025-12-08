Культурное наследие Чунцина

Тур начинается с посещения старинного городка Цицзыкоу, который представляет культуру Баю и чунцинские портовые традиции. Вы познакомитесь с архитектурой и атмосферой исторического района, сохранившего черты традиционного поселения.

Современные достопримечательности

Далее программа включает осмотр станции Лицзыба, где поезд монорельса проходит через жилое здание. Вы также посетите Народный зал Чунцина — архитектурный комплекс, сочетающий китайские и западные стили.

Архитектурные памятники

Маршрут продолжается у памятника Освобождения и башни Куисин, демонстрирующих особенности городской архитектуры. Завершает тур посещение Хуньядуна — района с традиционной архитектурой Баю и подвесными домами. Важная информация: