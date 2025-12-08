Познакомьтесь с культурным наследием Чунцина во время индивидуального тура.
Вы посетите старинный городок Цицзыкоу, увидите знаменитую станцию метро, где поезд проходит через здание, и осмотрите архитектурные достопримечательности города.
Описание экскурсии
Культурное наследие Чунцина
Тур начинается с посещения старинного городка Цицзыкоу, который представляет культуру Баю и чунцинские портовые традиции. Вы познакомитесь с архитектурой и атмосферой исторического района, сохранившего черты традиционного поселения.
Современные достопримечательности
Далее программа включает осмотр станции Лицзыба, где поезд монорельса проходит через жилое здание. Вы также посетите Народный зал Чунцина — архитектурный комплекс, сочетающий китайские и западные стили.
Архитектурные памятники
Маршрут продолжается у памятника Освобождения и башни Куисин, демонстрирующих особенности городской архитектуры. Завершает тур посещение Хуньядуна — района с традиционной архитектурой Баю и подвесными домами. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинный городок Цицзыкоу
- Станция Лицзыба
- Народный зал Чунцина
- Памятник Освобождения
- Башня Куисин
- Район Хуньядун
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги гида
- Страхование
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чунцин, центральные районы города, встреча на дому
Завершение: На месте проведения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь действующий паспорт (оригинал)
- Трансфер осуществляется из центральных районов Чэнду (Дзясобэй, Гуаньинцяо, Наньпин)
- Рекомендуется удобная обувь и легкая куртка или дождевик
- Возьмите с собой фотоаппарат, телефон с заряженным аккумулятором, зонтик и солнцезащитные средства
- Дети и пожилые люди должны быть в сопровождении взрослых
- Во время свободного времени гид не сопровождает группу
- Подготовьтесь за 15 минут до назначенного времени выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
