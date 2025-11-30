Предлагаем исследовать Чунцин за 3 часа и посмотреть самое главное — от горной тропы и поезда, пронзающего здание, до исторического района Шибати и смотровой Кунсин с видом на слияния рек Янцзы и Цзялин. По пути гид расскажет о каждой достопримечательности самое важное и интересное.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $300 за человека

Описание экскурсии

Горная тропа Чунцина. Вы поймёте, почему Чунцин с его многоуровневыми улицами, реками и мостами называют трёхмерным городом.

Станция Лицзыба (поезд через здание) — знаменитый монорельс, проходящий прямо через жилой дом — одна из визитных карточек Чунцина.

Парк Элин или культурный парк Эрчан — зелень и арт-пространства в индустриальном стиле.

Исторический район Шибати — атмосфера старого Чунцина с его лестницами, узкими улочками и ретроколоритом.

Здание Куйсин и его смотровая: панорамный вид на город и место слияния рек Янцзы и Цзялин.

Мы можем скорректировать маршрут под ваш запрос и предложить дополнительные интересные места поблизости.

Организационные детали