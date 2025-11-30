Предлагаем исследовать Чунцин за 3 часа и посмотреть самое главное — от горной тропы и поезда, пронзающего здание, до исторического района Шибати и смотровой Кунсин с видом на слияния рек Янцзы и Цзялин. По пути гид расскажет о каждой достопримечательности самое важное и интересное.
Описание экскурсии
Горная тропа Чунцина. Вы поймёте, почему Чунцин с его многоуровневыми улицами, реками и мостами называют трёхмерным городом.
Станция Лицзыба (поезд через здание) — знаменитый монорельс, проходящий прямо через жилой дом — одна из визитных карточек Чунцина.
Парк Элин или культурный парк Эрчан — зелень и арт-пространства в индустриальном стиле.
Исторический район Шибати — атмосфера старого Чунцина с его лестницами, узкими улочками и ретроколоритом.
Здание Куйсин и его смотровая: панорамный вид на город и место слияния рек Янцзы и Цзялин.
Мы можем скорректировать маршрут под ваш запрос и предложить дополнительные интересные места поблизости.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — детали в переписке
- Во время экскурсии предоставляются бутылка воды и небольшой перекус, дополнительное питание — за ваш счёт
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Цзяочанкоу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чунцине
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Входит в следующие категории Чунцина
Похожие экскурсии из Чунцина
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
Завтра в 13:00
1 дек в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $300 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебный Чунцин - однодневный тур по городу
Начало: Чунцин, центральные районы города, встреча на дому
Завтра в 08:30
1 дек в 08:30
$641.30
$675 за всё до 6 чел.