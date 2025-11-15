Мои заказы

Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином

Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Вам уже попадалось видео, где настоящий поезд проезжает сквозь дом? Это Чунцин — город, который ломает все представления о реальности.

А ещё — самый большой по площади мегаполис, где 30 млн человек живут среди гор, туманов и огненных вспышек хуого. Здесь высотки растут из рек, а лифты служат общественным транспортом. Готовы к погружению в столь необычное пространство?
Описание экскурсии

Площадь Чаотяньмэнь

Точка слияния рек Янцзы и Цзялинцзян — эпицентр, где родился Чунцин. Отсюда открывается панорама, объясняющая весь город: почему он такой плотный, вертикальный и многослойный.

Обед в легендарном хот-пот ресторане

Не просто еда, а социальный ритуал. Здесь шумно, горячо и пряно — именно таков и сам Чунцин. Хот-пот — гастрономическая метафора города: многослойный, кипящий, живой.

Монорельс линии 2 (станция Liziba)

Знаменитая сцена: поезд проходит сквозь жилой 19-этажный дом. Это не трюк, а инженерный шедевр и символ умения Чунцина договариваться с пространством.

Подъём на смотровую площадку района Yuzhong

Лес небоскрёбов, которые вздымаются с гор, словно сталактиты. Отсюда видна вся логика города-«слоёного пирога»: разные уровни улиц, мостов и крыш.

Старый город Цыцикоу (Ciqikou)

Узкие улицы, чайные, мастерские и лавки — напоминание о времени, когда город жил за счёт рек и ремесёл. Здесь мы видим ДНК Чунцина — фундамент, из которого вырос футуристический гигант.

Главные темы экскурсии

Город, которому тесно

Чунцин — пример того, как природа становится не ограничением, а двигателем инноваций. Мы проследим, как город преодолевал свои границы — от портового центра до вертикального мегаполиса.

Вертикальная логика: читать город по слоям

От подземных бункеров Второй мировой до канатных дорог — каждый уровень рассказывает о своей эпохе.

От второй столицы до киберпанк-города

Как военная история, индустриальное наследие и цифровая экономика сформировали Чунцин 21 века.

Мегаполис будущего

Мы поговорим о том, как Чунцин решает задачи, стоящие перед мегаполисами завтрашнего дня, — от экологии до транспорта.

Организационные детали

  • В программе — пешеходная часть, монорельс и такси. Такси оплачивается отдельно — примерно 200–300 юаней в центре за машину на трёх человек. Возможна аренда минивэна для компаний от 4 человек — примерно 600 юаней
  • Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников без изменения стоимости. Подробности уточняйте в переписке
  • Если во время шопинга вам понадобится помощь с переводом, мы можете на меня рассчитывать
  • Город гористый, возможны подъёмы по лестницам — удобная обувь обязательна

Нихад
Нихад — ваш гид в Чунцине
Я магистр МВА, изучаю международный бизнес. Владею пятью языками. В Китае живу уже несколько лет. Это место настолько впечатлило меня, что я стал погружаться в архитектуру и историю, проводить экскурсии. Моя миссия — показать миру город, где будущее уже наступило. Мой маршрут по Чунцину — тщательно продуманное погружение в урбанистический феномен, созданное с вниманием к деталям и искренним интересом к городу.

Aleksandrs
15 ноя 2025
В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
Экскурсия проходила в комфортном минивене, нам было удобно вчетвером. Нихат- студент из
Азербайджана, проходящий обучение в Чунцинском университете, он стал нашим проводником в этом мегаполисе. По дороге на первую локацию, Нихат успел показать и рассказать об особенностях этого многоуровнего, с массой транспортных развязок, чрезвычайно озеленённого и туманного города. Зная, что вечером нам надо успеть обратно на поезд в Чэнду, экскурсию построил максимально в темпе вальса. Мы круто размялись, поднимаясь по деревянной лестнице на смотровую площадку, излюбленное место для фото. На возвышении открылся фантастический вид на реку Цзялин, практически тут же впадающую в Янцзы. Потом пошли на центральную площадь, Таймсквер, затем прошлись по торговым улицам в пещере у водопада. Доехали до поезда, пронзающего дом. Зафиксировали этот необычный факт. Решили не тратить время на очередь на канатную дорогу через Янцзы, а сразу поехали в Цыцикоу в фарфоровый квартал-душу Китая. Торговая улица как всегда в Китае поразила количеством местного населения и своим разнообразием предлагаемых товаров и еды, яркостью красок и шумом торговли.
Апофеозом был выход в конце улицы к реке, откуда собственно и начался много сотен лет назад торговый квартал.
Всё это время Нихат помогал общаться с местными торговцами.
Интересный рассказ об истории Чунцина, обходительность и позитив Нихата оставил максимально приятное впечатление от города и желание ещё раз вернуться. Посмотреть на вечерний Чунцин, когда иллюминация преображает город, волшебный город.

