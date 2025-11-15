А ещё — самый большой по площади мегаполис, где 30 млн человек живут среди гор, туманов и огненных вспышек хуого. Здесь высотки растут из рек, а лифты служат общественным транспортом. Готовы к погружению в столь необычное пространство?
Описание экскурсии
Площадь Чаотяньмэнь
Точка слияния рек Янцзы и Цзялинцзян — эпицентр, где родился Чунцин. Отсюда открывается панорама, объясняющая весь город: почему он такой плотный, вертикальный и многослойный.
Обед в легендарном хот-пот ресторане
Не просто еда, а социальный ритуал. Здесь шумно, горячо и пряно — именно таков и сам Чунцин. Хот-пот — гастрономическая метафора города: многослойный, кипящий, живой.
Монорельс линии 2 (станция Liziba)
Знаменитая сцена: поезд проходит сквозь жилой 19-этажный дом. Это не трюк, а инженерный шедевр и символ умения Чунцина договариваться с пространством.
Подъём на смотровую площадку района Yuzhong
Лес небоскрёбов, которые вздымаются с гор, словно сталактиты. Отсюда видна вся логика города-«слоёного пирога»: разные уровни улиц, мостов и крыш.
Старый город Цыцикоу (Ciqikou)
Узкие улицы, чайные, мастерские и лавки — напоминание о времени, когда город жил за счёт рек и ремесёл. Здесь мы видим ДНК Чунцина — фундамент, из которого вырос футуристический гигант.
Главные темы экскурсии
Город, которому тесно
Чунцин — пример того, как природа становится не ограничением, а двигателем инноваций. Мы проследим, как город преодолевал свои границы — от портового центра до вертикального мегаполиса.
Вертикальная логика: читать город по слоям
От подземных бункеров Второй мировой до канатных дорог — каждый уровень рассказывает о своей эпохе.
От второй столицы до киберпанк-города
Как военная история, индустриальное наследие и цифровая экономика сформировали Чунцин 21 века.
Мегаполис будущего
Мы поговорим о том, как Чунцин решает задачи, стоящие перед мегаполисами завтрашнего дня, — от экологии до транспорта.
Организационные детали
- В программе — пешеходная часть, монорельс и такси. Такси оплачивается отдельно — примерно 200–300 юаней в центре за машину на трёх человек. Возможна аренда минивэна для компаний от 4 человек — примерно 600 юаней
- Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников без изменения стоимости. Подробности уточняйте в переписке
- Если во время шопинга вам понадобится помощь с переводом, мы можете на меня рассчитывать
- Город гористый, возможны подъёмы по лестницам — удобная обувь обязательна
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия проходила в комфортном минивене, нам было удобно вчетвером. Нихат- студент из