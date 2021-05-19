Полезная информация о Чжанцзякоу
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Местное время в Чжанцзякоу
04:4501
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Чжанцзякоу
|По-английски
|Zhangjiakou
|Население города
|692 602 чел.
|Аэропорт
|Чжанцзякоу ZQZ
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|758 м. от уровня моря
Где находится Чжанцзякоу на карте
Чжанцзякоу