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Полезная информация о Чжанцзякоу

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Местное время в Чжанцзякоу
04:4501
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЧжанцзякоу
По-английскиZhangjiakou
Население города692 602 чел.
АэропортЧжанцзякоу ZQZ
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота758 м. от уровня моря

Где находится Чжанцзякоу на карте

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