Полезная информация о Китае
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Флаг Китая
|Название
|Китай
|Эмодзи флаг
|🇨🇳
|Полное название
|Китайская Народная Республика
|По-английски
|China
|Столица
|Пекин
|Статья о стране
|Статья о Китае
|Города
|Список городов
|Фотографии
|22 фото
|Валюта
|Китайский юань
|Площадь
|9 640 821 км²
|Население
|1 410 549 741 чел.
|Телефонный код
|+86
|Код ISO
|CN
|Основной домен
|.CN
|Соседние страны
|🇦🇫 Афганистан🇧🇹 Бутан🇻🇳 Вьетнам Гонконг🇮🇳 Индия🇰🇿 Казахстан🇰🇬 Киргизия🇱🇦 Лаос Макао🇲🇳 Монголия🇲🇲 Мьянма🇳🇵 Непал🇵🇰 Пакистан🇷🇺 Россия🇹🇯 Таджикистан
Подробная статья
Китай — честный обзор: фото, карта, отдых, виза, цены, туры, города
Китайская Народная Республика привлекает не только бизнес и низкими ценами на свои товары, но и туристов, которые едут себя для отдыха, чтобы посмотреть красивые достопримечательности, исторические и древние места Китая, купить очередной сувенир или может даже устроить полноценный недорогой шоппинг
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