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Полезная информация о Китае

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Флаг Китая
Флаг Китая
НазваниеКитай
Эмодзи флаг🇨🇳
Полное названиеКитайская Народная Республика
По-английскиChina
СтолицаПекин
Статья о странеСтатья о Китае
ГородаСписок городов
Фотографии22 фото
ВалютаКитайский юань
Площадь9 640 821 км²
Население1 410 549 741 чел.
Телефонный код+86
Код ISOCN
Основной домен.CN
Соседние страны🇦🇫 Афганистан🇧🇹 Бутан🇻🇳 Вьетнам Гонконг🇮🇳 Индия🇰🇿 Казахстан🇰🇬 Киргизия🇱🇦 Лаос Макао🇲🇳 Монголия🇲🇲 Мьянма🇳🇵 Непал🇵🇰 Пакистан🇷🇺 Россия🇹🇯 Таджикистан

Подробная статья

Китай
Китай — честный обзор: фото, карта, отдых, виза, цены, туры, города
Китайская Народная Республика привлекает не только бизнес и низкими ценами на свои товары, но и туристов, которые едут себя для отдыха, чтобы посмотреть красивые достопримечательности, исторические и древние места Китая, купить очередной сувенир или может даже устроить полноценный недорогой шоппинг

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Достопримечательности

Великая Китайская Стена

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Билеты в цирк Shanghai Circus World
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Шоу «Легенда Кунг-Фу» в Красном Театре
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Вы отправитесь в знаменитый Красный Театр Пекина на шоу «Легенда Кунг-Фу». Это визитная карточка города и Китая. Постановка рассказывает о традициях с...
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Остров Сидао
Остров Сидао
$
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Частный гид, владеющий китайским языком, поможет приобрести билеты на поездку до острова Сидао и на вход на территорию заповедника.
Хайнань
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
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$
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за чел.
Я ваш тургид по Гуанчжоу и со мной вы увидите лучшие туристические и не туристические места в этом теплом китайском городе, где я живу уже более 3 лет...
Гуанчжоу
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
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Лхаса
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Фотографии

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Китайская стена на закате
Часть Великой Китайской Стены, которая находится ближе к Пекину
Раритетный снимок Китайской стены
Китайскую Стену называют самым длинным кладбищем в мире
История строительства Великой Стены
Великая Китайская Стена, Китай
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