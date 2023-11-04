Встречаемся и едем в красивейший национальный парк «Чжанцзяцзе», знаменитый невероятными скалами и вдохновивший режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмки фильма «Аватар» именно здесь. Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков. Полюбуетесь горой Тяньцзы и скалами причудливых форм.

Мы прокатимся по канатной дороге и на лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу — за 1,5 минуты он доставит нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. Побываем у ручья Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья. После экскурсии я отвезу вас обратно к вашему отелю.