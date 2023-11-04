Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса
Полюбуетесь парящими скалами, похожими на сказочные замки, укутанные облаками, и причудливыми пиками впечатляющей высоты.
Мы увидим буддийский храм из комплекса пагод, прокатимся по канатной дороге и на самом быстром в мире лифте открытого типа — Байлун, встроенном в отвесную скалу. Прогуляемся по глубокому ущелью вдоль ручья с прозрачной водой. Это будут незабываемые дни, полные ярких эмоций!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»
Встречаемся и едем в красивейший национальный парк «Чжанцзяцзе», знаменитый невероятными скалами и вдохновивший режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмки фильма «Аватар» именно здесь. Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков. Полюбуетесь горой Тяньцзы и скалами причудливых форм.
Мы прокатимся по канатной дороге и на лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу — за 1,5 минуты он доставит нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. Побываем у ручья Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья. После экскурсии я отвезу вас обратно к вашему отелю.
Национальный парк у горы Тяньмэнь
Сегодня я познакомлю вас ещё с одним национальным парком. Он расположен у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы. Приготовьтесь к острым ощущениям и приливу адреналина — здесь есть участки с прозрачным полом и стеклянные мосты над пропастью, но можно пойти и обходным путём. Посмотрим на буддийский храм из комплекса пагод — воссозданных копий, находившихся здесь в древние времена. После экскурсии — трансфер в ваш отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Чжанцзяцзе / Улиньюань / Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, утроЗавершение: Чжанцзяцзе / Улиньюань / Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.