Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"

Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы побываете в двух невероятных парках.

Полюбуетесь парящими скалами, похожими на сказочные замки, укутанные облаками, и причудливыми пиками впечатляющей высоты.

Мы увидим буддийский храм из комплекса пагод, прокатимся по канатной дороге и на самом быстром в мире лифте открытого типа — Байлун, встроенном в отвесную скалу. Прогуляемся по глубокому ущелью вдоль ручья с прозрачной водой. Это будут незабываемые дни, полные ярких эмоций!
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Ближайшие даты:
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по парку «Чжанцзяцзе»

Встречаемся и едем в красивейший национальный парк «Чжанцзяцзе», знаменитый невероятными скалами и вдохновивший режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмки фильма «Аватар» именно здесь. Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков. Полюбуетесь горой Тяньцзы и скалами причудливых форм.

Мы прокатимся по канатной дороге и на лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу — за 1,5 минуты он доставит нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. Побываем у ручья Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья. После экскурсии я отвезу вас обратно к вашему отелю.

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2 день

Национальный парк у горы Тяньмэнь

Сегодня я познакомлю вас ещё с одним национальным парком. Он расположен у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов горы. Приготовьтесь к острым ощущениям и приливу адреналина — здесь есть участки с прозрачным полом и стеклянные мосты над пропастью, но можно пойти и обходным путём. Посмотрим на буддийский храм из комплекса пагод — воссозданных копий, находившихся здесь в древние времена. После экскурсии — трансфер в ваш отель.

Национальный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы ТяньмэньНациональный парк у горы Тяньмэнь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Чжанцзяцзе / Улиньюань / Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, утро
Завершение: Чжанцзяцзе / Улиньюань / Фэнхуан, в холле отеля вашего проживания, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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