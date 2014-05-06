3 день

Губэй. Великая китайская стена

После вкусного завтрака в отеле мы прокатимся на фуникулере до смотровой площадки, а затем преодолеем подъем на один из красивейших участков Великой Китайской стены.

У нас будет время вдоволь нафотографироваться, нагуляться и насладиться величественными видами.

Этот день Вы проведете в компании нашего сопровождающего.

А самое приятное, что на этом участке гораздо меньше людей!

В 12:00 мы покидаем отель и спешим в а/п Шоуду за новыми впечатлениями уже в горах Аватара!

