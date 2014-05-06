Описание тура
Мы посетим мегаполис Китая - Шанхай, который, считается финансовым центром страны. Прогуляемся по улочкам старинного городка Чжунцзяцзяо и уютного красивого Чжанцзяцзе. Проведем ночь в живописном водном городе Губэй у подножья Великой Китайской стены, в котором останавливались императоры династий Мин и Цин
Программа тура по дням
Губэй - уникальный водный город и термы
Встреча группы в 5-6 утра в а/п Дасин.
Далее мы все вместе отправляемся в необыкновенный город на воде Губэй с нашим сопровождающим.
После размещения в гостинице у вас будет немного времени отдохнуть после перелета. Затем собираемся за дружеским обедом, знакомимся поближе и отправляемся гулять по этому прекрасному городу. А вечером нас ждет купание в термальных источниках с видом на Великую Китайскую стену!
Идеальное завершение дня!
Чжанцзяцзе, горы Аватар
Завтрак.
Сбор группы в холле в 9-00. Сегодня у нас знакомство с горами Аватар.
Мы поднимемся на фуникулере к горам Тяньцзышань. Сюда приезжала съемочная группа создателей фильма Аватар для срисовывания гор! Это полный восторг! Горные пики Чжанцзядзе достигают 1200 метров! Сначала нас ждет подъем на фуникулере на самую высокую точку - 1200 метров. А оттуда будем постепенно снижаться вниз, то переезжая на туристических автобусах, то совершая пешие прогулки от одной смотровой площадки к другой. В завершении прогулки спустимся вниз на самом высоком лифте в мире Байлун или Лифт ста драконов, расположенном вне помещения, высотой 330 метров. Стенки кабин лифта стеклянные, поэтому нам откроется великолепная панорама на горы Аватар.
Возвращение в отель.
Ночь в Чжанцзяцзе.
Губэй. Великая китайская стена
После вкусного завтрака в отеле мы прокатимся на фуникулере до смотровой площадки, а затем преодолеем подъем на один из красивейших участков Великой Китайской стены.
У нас будет время вдоволь нафотографироваться, нагуляться и насладиться величественными видами.
Этот день Вы проведете в компании нашего сопровождающего.
А самое приятное, что на этом участке гораздо меньше людей!
В 12:00 мы покидаем отель и спешим в а/п Шоуду за новыми впечатлениями уже в горах Аватара!
Чжанцзяцзе, горы Аватар
Завтрак в отеле.
Вместе с гидом мы продолжим наше путешествие в фантастический мир национального парка Чжанцзяцзе. Во второй день знакомства мы прокатимся на лодке по озеру Баофэн, обрамленному красивейшими горами национального парка. Во время лодочной прогулки послушаем пение народных мелодий. Затем нас ждет прогулка по огромной пещере Желтого дракона. Если позволит уровень воды, часть пути мы проплывем на лодке. Во второй половине дня мы отправимся в ту часть гор, где расположен самый длинный стеклянный мост в мире! По желанию, здесь вы сможете прокатиться на зиплайне (очень советуем) или на горке. Обращаем ваше внимание, что в национальном парке обедать можно только в Mcdonalds / Kfc / Starbucks или закусками кукуруза, шашлычки, мороженое. Других заведений на территориях нет.
Ночь в Чжанцзяцзе.
Чжанцяцзе, горы Аватар
Завтрак в отеле
Освобождаем номера и отправляемся к еще одному фантастическому месту национального парка Чжанцзяцзе - горе Тяньмэньшань Гора Небесные ворота. Гора имеет высоту 1518,6 м. Небесные ворота огромная сквозная дыра в скале, делает облик горы узнаваемым и уникальным. Эту пещеру называют волшебной пещерой Западной Хунани. Она образовалась в 263 году, когда большой кусок горы просто отвалился, создав огромную полость высотой 131,5 м, шириной 57 м в самом широком месте и длиной 60 м. Окутанные облаками, Небесные ворота действительно очень впечатляют: кажется, что, пройдя через них, вы действительно окажетесь где-то в иной реальности.
Поздно вечером трансфер в аэропорт, вылет в Шанхай и трансфер в отель.
Ночь в Шанхае.
Шанхай, г. Чжуцзяцзяо
Шанхай
Завтрак в отеле.
В 10-00 сбор в холле отеля. Сегодня мы отправляемся в пригород Шанхая г. Чжуцзяцзяо- хорошо сохранившийся древний город на воде. Здесь царит покой, тишина и красота. Насладимся старинной архитектурой Китая со времен правления династии Мин и Цин, прогуляемся по активному живому рынку, где можно купить сладости, жемчуг, который выращивают в этом городе, сувениры и много разных удивительных вещей.
Возвращаемся в Шанхай.
Для всех желающих прогулка с сопровождающим по Старому городу и набережной Вайтань.
Шанхай
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет прогулка с сопровождающим к пагоде Лунхуа, расположенной в крупнейшем храмовом комплексе с одноименным названием. Пагода Лунхуа является древнейшим культовым строением, мы сможем осмотреть ее снаружи и погулять по комплексу. Дальше переедем на метро на другую сторону реки в район Пудун. Прогуляемся по пешеходному мосту рядом с Шанхайской Жемчужиной, ощутим всю мощь небоскребов финансового центра. Поднимемся на 118 этаж, чтобы полюбоваться городом с высоты 546 метров.
Свободное время
Ночь в отеле
Шанхай
Свободный день. Рекомендуем в этот день съездить в Shanghai Disneyland, прогуляться по пешеходной торговой Нанкинской улице, посетить магазины Xiomi, Zara, Uniclo, Nike, прогуляться району небоскребом Пудун и обязательно посетить его небольшие, но очень красивые парки, подняться на телебашню Восточная жемчужина, посетить крупные торговые центры, сад Юйюань. Маршрут как добраться до ключевых мест вы найдете в эль-гайде, доступ даем при оформлении тура.
Ночь в Шанхае.
Шанхай
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля (вещи можно оставить в комнате хранения)
Свободное время
Вылет из Шанхая или можно взять дополнительные дни за доп. плату.
Для основной группы в 14-00 сбор в отеле, групповой трансфер на ж. д. вокзал и отправление на скоростном поезде 5.20 часа в пути (350 км/час) в Пекин.
Трансфер до аэропорта Дасин.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в г. Губэй 1 ночь с завтрком в отеле Beijing Wtown Resort 5, г. Шанхай 4 ночи с завтраками в отеле Ssaw Boutique Hotel Shanghai Bund 4 проживание в г. Чжанцзядзе 3 ночи с завтраками в отеле National Scenic Spot Sunshine Resort Hotel 4 или аналогичных
- Экскурсионный день с русскоговорящим гидом в Чжуцзяцзяо
- 3 экскурсионных дня с русскоговорящим гидом в Чжанцзядзе
- Внутренний авиаперелет Пекин - Чжанцзяцзе - Шанхай
- Входные билеты по экскурсионной программе
- 2 групповых трансфера в указанное время по программе
- Сопровождение по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Пекина и обратно
- Обеды и ужины
- Катание на лодке в г. Чжуцзяцзяо
- Оформление китайской визы
- Доплата за одноместное размещение - 450$
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Сопровождающие в турах:
- 21.10 -29.10.2025 - Юлия Борисова
- 02.11.-10.11.2025 -Екатерина Говор
- 07.04-15.04.2026 - Юлия Борисова
- 06.05-14.05.2026 - Екатерина Говор
Пожелания к путешественнику
В национальном парке Чжанцзядзе много ступенек, нужно быть готовым к пешим прогулкам вверх и вниз.