Ж Жанна

Это было реально завораживающее! вся территория Парков сделана просто идеально, настолько органично вписаны в природу дорожки и сооружения - остается поразительно гармоничное ощущение. В процессе благоустройства пешеходных зон, включая высотные мосты, сохранено каждое дерево. а низкий сезон, отсутствие очередей и большого количества гостей - только усиливали положительные ощущения. Огромное спасибо Организатору и Гиду - все просто СУПЕР. Заботливо, ненавязчиво, корректно. Отличный русский. Очень интересно. Маршрут продуман до мелочей и оптимально составлен, +100 баллов за "заказ" погоды))) эти "хрустальные" сказочные деревья Чжанцзяцзе! Отдельное спасибо за Фэнхуан - атмосферное и сказочное место, наполненное особенным колоритом. Рекомендуем.