Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса
Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан, в холле отеля вашего...
11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
$450 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория2 апреля 2024Всё было замечательно, нам очень понравилось!
- ЖЖанна16 января 2024Это было реально завораживающее! вся территория Парков сделана просто идеально, настолько органично вписаны в природу дорожки и сооружения - остается поразительно гармоничное ощущение. В процессе благоустройства пешеходных зон, включая высотные мосты, сохранено каждое дерево. а низкий сезон, отсутствие очередей и большого количества гостей - только усиливали положительные ощущения. Огромное спасибо Организатору и Гиду - все просто СУПЕР. Заботливо, ненавязчиво, корректно. Отличный русский. Очень интересно. Маршрут продуман до мелочей и оптимально составлен, +100 баллов за "заказ" погоды))) эти "хрустальные" сказочные деревья Чжанцзяцзе! Отдельное спасибо за Фэнхуан - атмосферное и сказочное место, наполненное особенным колоритом. Рекомендуем.
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