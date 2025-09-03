1 день

Хогвартс, динозавры и андеграундный Пекин

Сбор в аэропорту Пекин Дасин до 13:00. Выезд в 13:00, заселение в отель 14:00

После заселения мы резко включаем режим: я ребёнок и хочу веселиться!

Добро пожаловать в Юниверсал Парк Пекин

Залетаем в The Wizarding World of Harry Potter — надеваем мантии, хватаем палочки и Wingardium-фоточка!

Заходим в Зонко, Хогсмид, Хогвартс, и фоткаемся у поезда — как будто ждали письмо 15 лет

Потом — трансфер в Jurassic World, там где динозавры рычат, а мы кричим в ответ.

Покатаемся на американских горках, поедим буррито, мороженое в виде миньонов и панда-бэнсы

И вечером — салюты, огни, музыка, и мы посреди этого счастья, как в финале мультика

Возвращаемся домой — усталые как псы, но с глазами, горящими как фонари на празднике весны.

Сидим на ступеньках, говорим о мечтах, искусстве, странных людях и больших планах

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086