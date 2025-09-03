Описание тура
Фоткаешься у Хогвартса, потом бежишь по стеклянному мосту над бездной, ешь пельмени с пандой, теряешься в горах Аватара, а вечером зависаешь на руфтопе в Шанхае с коктейлем в руке. 10 дней чистого мёёёёёда — Китай, который врывается в сердце и оставляет друзей, фото и эмоции на всю жизнь.
Программа тура по дням
Хогвартс, динозавры и андеграундный Пекин
Сбор в аэропорту Пекин Дасин до 13:00. Выезд в 13:00, заселение в отель 14:00
После заселения мы резко включаем режим: я ребёнок и хочу веселиться!
Добро пожаловать в Юниверсал Парк Пекин
Залетаем в The Wizarding World of Harry Potter — надеваем мантии, хватаем палочки и Wingardium-фоточка!
Заходим в Зонко, Хогсмид, Хогвартс, и фоткаемся у поезда — как будто ждали письмо 15 лет
Потом — трансфер в Jurassic World, там где динозавры рычат, а мы кричим в ответ.
Покатаемся на американских горках, поедим буррито, мороженое в виде миньонов и панда-бэнсы
И вечером — салюты, огни, музыка, и мы посреди этого счастья, как в финале мультика
Возвращаемся домой — усталые как псы, но с глазами, горящими как фонари на празднике весны.
Сидим на ступеньках, говорим о мечтах, искусстве, странных людях и больших планах
Врата Неба и первый шаг в мир Аватара
Этот день — чистый in transit but romantic вайб Мы просыпаемся в Пекине, но ложимся спать уже в Чжанцзяцзе, пролетев через половину Китая.
Просыпаемся до рассвета, когда Пекин только потягивается
Быстрый завтрак: тёплые баоцзы на вынос, кофе в бамбуковом стакане
Чекинимся в аэропорт — и летим
Ушки в наушниках, плейлист train thoughts & quiet soul, рядом — печеньки и карта маршрута
Дремим под музыку, обсуждаем, кого бы сыграли в историческом фильме про Китай (ты — великая императрица, не иначе)
Ооооу, 2 часа и welcome в мир Аватара, детка
Чжанцзяцзе — это не просто место из кино - это портал в параллельную реальность, где скалы парят в небе, тропы висят над бездной, а воздух — как будто заряжен магией.
Садимся на самую длинную канатную дорогу в мире — 7 км над пропастями
По дороге наверх — 99 поворотов, которые ведут к вратам неба
Проходим по стеклянной тропе на краю обрыва — ноги трясутся, но дух кайфует
Наверху:
Запах благовоний, монахи, поющие утренние мантры
Медитируем. Молчим. Дышим. Просто кайфуем от момента
Обедаем на вершине
Берём что-то местное — тушеная курица с имбирём, лапша по-хунаньски
С видом на всё: и на стеклянные тропы, и на врата, и на себя вчерашнего, который боялся высоты
День продолжается — поход по тропам Тяньмэня
Каменные лестницы, которые вырезаны прямо в скале
Панорамы, в которых теряешь ощущение времени
Вечер — возвращаемся в гостиницу и отдыхаем
Парящие скалы и космос под ногами
Встаём, собираем рюкзак, кроссы на ноги, кофе в руку — и сразу в движ. Скалы в тумане, глаза в шоке, будто попал в Аватар. Реально ощущение: я тут хозяин дня.
Садимся на автобус до Wulingyuan, дорога петляет между шпилями, горы растворяются в облаках, и сразу понимаешь — день будет жирным. Выходим на Golden Whip Stream — тропа вдоль реки между гигантских шпилей. Каждая смотровая — мем на фотку. Скалы висят в воздухе, облака под ногами. Легкий флеш: вау, это реально!
Переезжаем на Yuanjiajie, место для смелых и фотогеничных. Скалы, облака, серпантин — чувствуешь себя в космосе, а не в парке. Поднимаемся на Hallelujah Mountain и Avatar Pillars — глаза реально не успевают, камера бессильна. Каждый шпиль будто отдельный хайп.
На Ten-mile Gallery делаем легкий перекус бургером с ананасами, мемим в телефоне, ноги ноют, но мы ещё держимся.
Идем к Tianzi Mountain: мостики, шпили, леса и облака — момент, когда хочется остановить время и впитать всё. В голове только: брат, это пушка. Двигаемся к Baofeng Lake, последний автобус, смотрим на отражения гор в воде, делимся фотками, кайфуем.
Устали ногами, но внутри полный вайб. Завершаем день в Wonder Tower, чай жасминовый, местная еда, обсуждаем мемы и фотки дня. День был шизофренически крутой, но ты уходишь с ощущением, что внутри тебя весь парк.
Стеклянный адреналин и вечер в огнях деревни
Пробуждение в облаках/ Выглядываешь из окна- cкалы торчат из тумана, кофе в руках — и ты реально чувствуешь себя супергероем.
09:00 — Стеклянный мост 400 метров пустоты под ногами. Люди визжат, кто-то лежит ради фотки, а ты идёшь и ловишь этот адреналинный вайб.
Выбор судьбы Лифт — для спокойного вайба: прозрачная кабина, гора уходит вниз, ты как будто телепортируешься. Зиплайн — для смелых: летишь над ущельем, ветер в лицо, скалы мелькают мимо.
Чистый адреналин. Тобоган После лифта или зиплайна — мини-санки по горному серпантину. Виражи, скорость, ветер в ушах — детский кайф на уровне Pro.
Лодки по реке Большая деревянная лодка между каменными башнями. Вода зеркальная, эхо скал, твой внутренний дзен включён.
Фенхуан: древний Китай в огнях фонариков
Утром собираемся и выезжаем из Чжанцзяцзе на скоростном поезде. Горные шпили мелькают за окном, воздух свежий, глаза в шоке от вида. Уже думаешь: Фэнхуан, держись — мы в пути.
Прибываем в деревню, и сразу понимаешь — тут не просто дома, тут более 300 лет истории, и каждый уголок дышит старым Китаем. Деревянные дома на сваях над рекой, скрипучие мостики, узкие улочки, запах свежей еды — полный вайб ретро.
Днём гуляем по улочкам, заглядываем в лавочки с ремеслом, пробуем местные вкусности и мемим в телефоне. Прокатываемся на лодочке по реке Туцзян, любуемся отражениями старых домов в воде, слушаем истории лодочника — ощущение, что ты не турист, а часть этой деревни.
Вечером садимся в маленьких кафе, еда местная, огоньки на набережной и над рекой создают вайб мультфильма. Здесь реально ощущение, что попал в сказку: старый Китай, светлячки, огоньки отражаются в воде — красота для сторис и души.
Финал дня — топчик: переодеваемся в традиционный костюм жителей Мяо и делаем фотосессию. Яркие ткани, вышивки, ты как герой исторического фильма. Фотки получаются огонь, лайки и мемы обеспечены.
Заканчиваем вечер прогулкой по набережной, огоньки вокруг, река отражает свет, музыка тихо играет — и ты понимаешь, что день реально вошёл в память, вайб старого Китая остался в сердце.
Южная стена и ночной прыжок в будущее
Утро: просыпаемся в древнем китайском вайбе — узкие улочки, река с домиками на сваях, чайные с фонариками. Завтрак — баоцзы (пухлые булочки с начинкой) и сладкий доуцзян (соевое молоко).
День: выдвигаемся к Южной Китайской стене. Тут не та заезженная Великая, а настоящий hidden gem. Узкие каменные тропы, зелень, дух приключений — как будто попал в Rpg-игру на минималках, но в реал лайф.
Вечер: собираем манатки и садимся в ночной скоростной поезд в Шанхай. Представь — ты сидишь у окна, за бортом сменяются горы и города, а у тебя в руках снеки и китайский улун. В Шанхае мы уже к ночи, засыпаем в городе будущего.
Киберпанк Шанхая: огни, толпы, стритфуд
Утро: кофе и китайский цзяньбин (блинчик с яйцом, хрустящей лепёшкой и соусами) на завтрак. Дальше гуляем по The Bund (Вайтань) — смотровая с видом на все эти небоскрёбы, типа Опа, я в киберпанке.
M50 Creative Park (50 Moganshan Road) - Это сердце современного искусства города. Расположенный на улице Моганьшань, 50, арт-квартал M50 занимает территорию бывшей текстильной фабрики и включает более 120 галерей, студий и арт-пространств.
Tianzifang () - это лабиринт узких улочек, где сохранилась традиционная архитектура шикумэнь. Здесь можно найти множество художественных галерей, ремесленных мастерских, кафе и магазинов. Tianzifang привлекает как местных жителей, так и туристов, предлагая уникальное сочетание искусства и культуры.
Вечер: Нандзин Лу — главная улица, вся сияет неоном. Тут реально как будто попал в аниме — толпы, огни, вайб, что жизнь бурлит. Берём уличный стрит-фуд: чоу доуфу (вонючий, но кайфовый тофу), шашлычки и bubble tea.
Сады сказок и арт-район с вайбом Европы
Утро — заряд бодрячка: берём кофе навынос и поднимаемся в Shanghai Tower (вторая по высоте башня в мире).
Там нас ждёт Skywalk — прогулка по стеклянной дорожке без ограждений на высоте 340+ метров. Страховка на поясе, ветер в лицо, а внизу — город будущего. Чистый вау момент.
Если останется сил и смелости, апгрейдим уровень: банджи-джамп с Oriental Pearl Tower (200 м вниз прямо над набережной Бунд). Адреналин, крик, и потом смех до слёз.
После такого полёта надо добавить скорости. Едем на арену и врываемся в ночной картинг под Edm. Светящиеся трассы, музыка, дрифт на поворотах — будто попали в Токийский дрифт, только в Шанхае.
Финал на крыше: шампанское и небоскрёбы
Утро: спокойный завтрак с видом на город — берём бабл ти и свежую юбао (сладкая булочка).
День: свободное время — можно чиллить в парках, шопиться в локальных магазинчиках или просто словить вайб в Xintiandi — это район, где старое и новое переплетается максимально стильно.
Мы заезжаем в самый хайповый руфтоп Шанхая — The Captain Bar рядом с набережной Бунд. Небоскрёб не самый пафосный, зато с идеальным вайбом: стильная публика и вид на главный символ города — башню Pearl Tower. Лифт поднимает нас на крышу, двери открываются — и сразу: ветер в лицо, бесконечные огни мегаполиса под ногами, а небо сияет как в фильме Бегущий по лезвию.
Бармен мешает нам авторские коктейли, играет хаус с лёгким азиатским вайбом, вокруг стильные люди, но именно мы — та самая банда, которая прожила эти сумасшедшие дни вместе.
Мы садимся ближе к краю, где стеклянные панели вместо перил, и ловим фулл момент единения: ржём над внутренними мемами кемпа, делимся фотками, строим планы на новые трипы. Кто-то идёт танцевать под открытым небом, кто-то просто залипает в городские огни с бокалом.
А потом — наш мини-ритуал: чокаемся шотами за этот разнос, за то, что каждый здесь вылез из рутины и прожил дни на максималках. В этот момент все понимают: вот оно, настоящее.
Bye-bye
Утро: просыпаемся на чиле, но внутри уже легкая грусть — кемп заканчивается. За завтраком делимся историями, ржём над моментами помнишь, как ты чуть не уронил суповой пельмень на белую футболку? и ловим вайб, что за эти дни стали будто маленькой бандой.
У нас остаётся немного времени, и мы его тратим на последний лонг-волк по городу. Захватываем кофе с собой, бродим среди небоскрёбов, и кажется, что этот город уже стал своим. Тут фотка на память, там закупка bubble tea в дорогу.
Собираем чемоданы, хохочем, как будто это не конец, а просто пауза. Внизу нас уже ждёт трансфер в аэропорт. По дороге — окна в неон, у каждого в голове свои мысли: кто-то строит планы вернуться, кто-то уже пересматривает фотки в телефоне, кто-то думает блин, реально лучшая движуха этого года.
Обнимашки, обещания встретиться снова, обмен мемами и фотками. И вот мы разлетаемся по своим городам, но внутри ощущение — мы оставили в Шанхае кусочек души, и забрали с собой больше, чем просто фотокарточки.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Все отели на время проживания: Пекин, Чжанцзяцзе, Фенхуан, Шанхай
- Трансфер аэропорт-отель Пекин
- Трансфер отель - аэропорт Шанхай
- Dнутренний перелет Пекин - Чжанцзяцзе
- Билеты на все поезда: Чжанцзяцзе - фенхуан, фенхуан - Шанхай
- Все трансферы по маршруту на 4-х, 6-ти местных авто
- Входной билет в парк Universal Beijing Resort
- Все входные билеты в парки Чжанцзяцзе
- Входной билет в Shanghai Tower и skywalk
- Туристическая страховка
- Сопровожение турлидером во время всей поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и обратно / 50.000-60.000 (Мск)
- Обеды, ужины / 1.500-3.000 в день
- Дополнительные трансферы
- Дополнительные личные затраты в парках
- Дополнительные личные траты
- Сувенирная продукция